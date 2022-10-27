



Выборы без выбора

Пожалуй, никогда еще гражданам Израиля не было так трудно решать, кому отдать свой голос на выборах, и тем более что-то советовать вновь приехавшим. Зато медиа полны пламенных призывов и чуть ли не требований отдать свой голос за тот или иной список. Правда, если приглядеться, то рядом с этими эмоциональными текстами можно заметить скромную надпись «На правах рекламы». Что касается авторских и редакционных статей, то они чаще всего ограничиваются скептическим перечислением опций, которые ждут нас после выборов.

В самом деле, нынешние выборы почти не отличаются от предыдущих. Разве что люди еще меньше верят в перемены и им еще сильнее надоело каждый год ходить на избирательные участки, а потом наблюдать скандальную дележку министерских портфелей и льгот. Учитывая, что опросы не отдают победы ни одному из лагерей, остается большой риск пойти на новые выборы уже в следующем году. Эта перспектива тоже не добавляет народу энтузиазма, и многие, скорее всего, предпочтут провести выходной день на природе или на пляже, бойкотируя голосование. Такие настроения понятны, но они не помогут появлению в Израиле стабильного и эффективного правительства.



Скорее всего, решить эту проблему не в наших силах, по крайней мере, на данном этапе. Тем не менее, мы можем учитывать несколько вероятных вариантов развития событий.



Страна идет на выборы практически без политического центра. Партии, которые еще недавно позиционировали себя как центристские, идеологически сместились вправо или влево. Логично ожидать, что и коалиция, которая будет создана после выборов (если будет), станет либо правой, либо левой. Сегодня в мире наблюдается тенденция политического поправения (вспомним хотя бы Швецию и Италию), характерная для тяжелых времен, чреватых социальными катаклизмами. Правая идеология в ее современной европейской версии представляется людям более цельной, надежной, консервативной, защищающей национальные ценности и порядок, и уже не ассоциируется с нацизмом.



Израиль недавно жил при правом правительстве, поэтому здесь не будет ничего нового. Нас ждет ограничение демократии, которое скорее коснется официальных структур, чем частной жизни. Так, вероятно, будут сокращены полномочия Верховного суда и его влияние на государственную политику, приняты дополнительные законы, защищающие власть, и созданы новые преференции для ультраортодоксального сектора. Об уменьшении роли религии, о дополнительной помощи нуждающимся, о развитии светского образования, об увеличении пенсий и пособий можно будет забыть. Зато израильтяне могут рассчитывать на жесткую позицию руководства страны в сфере безопасности и относительно независимую внешнюю политику. Если вас устраивает такой расклад, то можете смело голосовать за одну из правых партий – они так или иначе объединятся в общую коалицию.



Картина слева более сложная. От количества мандатов зависит, будут ли лидеры левых партий вступать в союз с арабскими списками и как они поделят между собой сферы влияния. При этом не факт, что левая коалиция сможет проводить антиклерикальую политику: харедим готовы присоединиться к любому правительству, которое согласится на их условия, и вариант такого сотрудничества не исключает даже МЕРЕЦ. Левая власть более последовательна в защите законности и прав трудящихся, при ней могут вырасти социальные выплаты, но также и налоги. Левым больше доверяет Европа и нынешняя демократическая администрация США, они ориентированы на сближение с Западом, но рискуют спасовать перед внешней угрозой, палестинским террором и растущим криминалом. И еще один момент, который следует помнить: левых редко заботит положение новых репатриантов. Впрочем, не волнует оно и правых.



Повторяем, все это лишь очень схематичные прогнозы. Только максималисты способны утверждать, что мы голосуем либо за безопасность и харедим либо за демократию с арабами. Велика вероятность не получить в первом случае безопасность, а во втором – демократию, а вот влияние на власть ультраортодоксального или арабского фактора практически неизбежно. Светское еврейское правительство национального единства - пока недостижимая мечта.



Некоторые партии обещают в своих предвыборных программах социальные и экономические реформы. Порой эти планы кажутся очень убедительными, но, прежде чем сделать свой выбор, нелишне поинтересоваться, каких успехов в данной области добилась партия за предыдущие каденции.



Очень хотелось бы сказать напоследок, что голосовать стоит за тех политиков, которые нас не обманывают и не кривят душой. Увы…

Возможно, когда-нибудь мы увидим во власти честных, добросовестных, порядочных людей, но нынешняя политическая система выплевывает их на обочину. Пока мы можем лишь надеяться, как минимум, что эти выборы станут последними в ближайшие четыре года и будущее правительство сможет заниматься насущными проблемами страны, а не внутренними склоками. Только с такими ожиданиями и можно идти на выборы.