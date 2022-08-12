



В Кнессет без лишних людей

После долгой и мучительной борьбы за реальное место от партии Ликуд в Кнессет 25 -го созыва, мы узнали об окончательных результатах предвыборного марафона. Надо сказать, что они могли удивить только тех, кто плохо знаком с ликудовскими реалиями, или тех, кто верил, что Нетаниягу действительно заинтересован в широком представительстве всех слоев населения страны в своей партии. В итоге реальные места в предвыборном списке заняли только те члены Ликуда, которые непрестанно демонстрировали свою искреннюю преданность главе партии. Политика, как и Восток – дело тонкое, а в данном случае – более, чем понятное.

Приближенные и надежные, с точки зрения Нетаниягу, на реальных местах в Кнессет, остальные – побоку.

Израильские СМИ неоднократно подчеркивали в своих сообщениях важность происшедших в Ликуде перемен- в первой десятке будущих депутатов израильского парламента 50% выходцев из стран Северной Африки. Нет сомнений, что с точки зрения социального равенства это важная новость. Вот только с точки зрения русской улицы результаты плачевны. Единственный носитель русского языка в реальном списке Ликуда в Кнессет Юлий Эдельштейн занял лишь 18-е место, и это после того, как на предыдущих праймериз он был первым. Однако Эдельштейн позволил себе высказывания о намерении баллотироваться на пост главы Ликуда, и расплата не заставила себя ждать.

Реальное огорчение и разочарование вызывает сегодня тот факт, что среди многочисленных будущих депутатов от партии Ликуд нет ни одного, кто представлял бы интересы русскоязычной алии. И этот факт говорит сам за себя. Мы можем трудиться в поте лица на любой, самой черной работе, служить в армии, платить налоги, соблюдать законы. Но мы не стоим того, чтобы наши интересы представляла самая большая, на сегодняшний день, политическая партия Израиля. Конечно, учитывая тот факт, что Нетаниягу планирует коалицию с ультрарелигиозными партиями, которые не считают нас равноценными гражданами и будут пытаться сделать все, чтобы изменить Закон о возвращении, все становится на свои места.

Мы молчим и терпим. Когда нас унижают, когда сомневаются в нашем праве жить на этой Земле, когда 33% процента израильтян открыто говорят о своей ненависти к нам… Вопрос в том, как долго мы будем терпеть. И сколько можно использовать нас как тупую электоральную силу. Ведь нам достаточно рассказать о дедушке из Белоруссии, и мы тут же, утирая слезы умиления, бежим голосовать с "правильным" талончиком в руке.

И пусть нам не рассказывают, что партия Ликуд будет заботиться о и наших проблемах. Не будет. Она идет в Кнессет без лишних людей. Без нас с вами.