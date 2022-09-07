



Уроки Эрдогана

Кто бы мог подумать, что успешной международной дипломатии когда-нибудь придется учиться у Турции? И что эти уроки станут запоздалым откровением для Израиля?



Еще недавно эта страна была почти изгоем, поссорившимся буквально со всем миром. Отношения с Израилем обострились еще в 2010 году после инцидента с «флотилией свободы». США наложили на Анкару штрафные санкции из-за покупки российских ПВО. Страны Персидского залива объявили Турцию более серьезной региональной угрозой, чем Иран. Евросоюз осуждал ее за нарушение прав человека. Египет не простил нападок на президента Ас-Сиси, чью легитимность не признала Турция. Во время гражданской войны в Сирии Анкара открыто поддержала анти-Асадовскую оппозицию. В течение последних лет Эрдогана называли не иначе как диктатором, султаном и опасным радикалом. Президент Байден отказывался с ним даже разговаривать. На Ближнем Востоке контакты с Турцией сохранил только Катар.



И вдруг все переменилось буквально за считанные месяцы. Анкара добивается одного дипломатического успеха за другим и становится все более явным – и, пожалуй, единственным - бенефициаром сложной и взрывоопасной ситуации в мире.



Самое невероятное достижение Эрдогана – удачное балансирование между Россией и Украиной. Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы, увеличила импорт российской нефти и получила от этого немалую выгоду, поскольку российские бренды значительно упали в цене. Росатом строит в Турции ядерный реактор, Эрдоган встречается с Путиным и заключает с ним соглашение о расширении сотрудничества.



А что же западный мир и Украина? Осуждают эту позицию? Вводят санкции против Турции? Вовсе нет. Напротив, они благодарны Анкаре за поставки оружия Киеву и за транспортировку украинского зерна и делают вид, что не замечают прочих досадных «мелочей», так же как Москва «не замечает» бьющие по ее армии турецкие байрактары. Некоторые западные политики попробовали критиковать Турцию за близкие отношения с Россией, но были одернуты своими же коллегами.



Для сравнения: Израиль, который тоже пытается лавировать между воюющими сторонами в российско-украинском конфликте, не преуспел ни в одной из своих миротворческих инициатив и регулярно получает жесткие выговоры от тех и других, а в глазах Запада все больше выглядит государством-конформистом.



Тем временем, Турция продвигается на всех дипломатических направлениях. Эрдоган налаживает контакты с Сирией, проводит военные операции против своих злейших врагов курдов, и никто, включая бывших курдских союзников, не собирается ему мешать. На очереди нормализация с Саудовской Аравией и даже с Египтом. От согласия Турции сегодня зависит вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Одним словом, это государство последовательно добивается всех своих целей.



Израиль - один из этапов турецкой политики «ноль проблем с соседями». Осенью наши страны возвращают послов. Обе разведки успешно взаимодействовали против Ирана, когда была угроза нападения на израильтян. Эрдоган при этом ничего не теряет: радикальным исламистским кругам и, в частности, Катару, его сближение с Израилем представлено как расширение возможности помогать «палестинским братьям».



Но главное – это, конечно, газ. Турция лелеет планы построить трубопровод из Израиля и Египта и стать крупнейшим энергетическим хабом в Европу. Для Запада это долгожданная возможность покончить с зависимостью от российского газа, для Анкары – вернуть себе мировое признание, почетный статус экономического, политического и культурного моста между Западом и Востоком. Интересно тут прежде всего то, что газ есть у нас, но инициатор и главный выгодоприобретатель проекта – опять же, Турция.



Яир Лапид, который ранее противился нормализации с Анкарой, недавно заявил, что это сближение укрепляет международный статус Израиля в мире. На самом деле, в первую очередь оно способствует укреплению статуса Турции. Только очень наивный человек не увидит здесь картину упущенных возможностей; путь, по которому мог бы пойти, но не пошел, Израиль. Мы тоже находимся между Западом и Востоком, наше положение изначально было даже более выгодно: мы сохранили отношения с Россией, тесно контактируем со странами Персидского залива и Египтом, пользуемся поддержкой США. Но никому из наших руководителей не удалось и десятой доли того, чего за короткий срок достигло на международной арене турецкое правительство. Боялись? Не верили в успех? Погрязли во внутренних склоках? Последнее вероятнее всего.



Разумеется, Эрдогану плевать на россиян, украинцев, Израиль, Европу и т.п. Он просто хочет избраться на новый срок - а разве не хотят того же наши политические лидеры? Турции нужно преодолеть экономический кризис, и для Израиля это не менее важно. Но в то время как Анкара наращивает свое влияние и становится ведущим игроком в регионе и мире, наши политики заняты предвыборными играми. Может, хотя бы уроки Эрдогана научат их – когда-нибудь, в будущем - бороться за власть, добиваясь побед для своей страны, а не поливая грязью оппонентов.

