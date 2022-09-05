Ставки сделаны, господа
Еще неделю тому назад широкая общественность не имела понятия о том, кто такой Йоси Камиса, и о чем вообще идет речь. Общественность, конечно, ничего от этого не потеряла и могла бы продолжить пребывать в сладком неведении относительно данной личности. Но…. До выборов чуть меньше двух месяцев, и пришло время пустить в ход "тяжелую артиллерию", с точки зрения активистов Ликуда и стоящего во главе этой доблестной партии. Полагаю, что идея выпустить на сцену театра "военных действий" именно Камису родилась в воспаленном мозгу ликудовских деятелей в связи с результатами последних опросов общественного мнения, показавших рост поддержки партии НДИ.
После успешного подписания трудового соглашения между Минфином и профсоюзом учителей, опасность так тщательно готовящейся ликудовскими активистами забастовки миновала. Пережить это было невозможно. Столько трудов и все зря. Вот и родилась идея – опорочить и оболгать лидера НДИ, в надежде, что его сторонники поверят в эту гнусную информацию.
К "операции" по дискредитации Либермана , к сожалению, подключилась и популярная израильская журналистка Аяла Хасон, известная своими откровенными проликудовскими взглядами. В итоге вечером того же дня, когда было подписано соглашение с учителями, один из каналов израильского телевидения обнародовал информацию, полученную от бывшего сотрудника израильской полиции Йоси Камисы, который утверждал, что, якобы, 20 лет тому назад Либерман обратился к нему с просьбой "ликвидировать" высокопоставленного чина полиции за 100 тысяч долларов. Не прошло и нескольких дней, как вышеупомянутая Аяла Хасон обнародовала интервью с Йоси Камисой на одном из центральных израильских телеканалов. Привлечение ангажированного представителя прессы для расправы с неугодным и ненавистным конкурентов - прием не новый и не Ликудом придуман.
Подобные ходы повсеместно применяются в странах третьего мира, особенно в тех, где любители авторитарного правления называют себя демократами. Да что далеко ходить! Вспомните, как расправлялась с инакомыслящими советская пресса! Подключая к этому "рабочих и колхозников" и доверенных представителей творческой интеллигенции. Доверенных и проверенных!
Любой здравомыслящий человек понимает, что вся эта информация – ложь и грязь, публикуемая только с одной целью – опорочить Либермана и партию НДИ перед выборами. Вопросов к господину Камисе множество, – к примеру, за что его уволили из полиции, почему он скрывал столь "важную" с его точки зрения информацию столько лет и решил обнародовать ее именно сейчас, почему он получил отказ на просьбу о лицензии для экспорта оружия, была ли ему обещана юридическая поддержка в случае иска в суд, встречался ли он лично в этом году с Нетаниягу и сколько раз? Учитывая количество совместных фотографий с центральными фигурами Ликуда в социальных сетях, Йоси Камиса совсем не чужой человек в этой партии. И это тоже вызывает вопросы. Правда, их уважаемая Аяла Хасон не пожелала задавать своему информатору. Да и зачем, когда поставлена цель – любыми путями нанести урон Либерману.
Камиса утверждает, что был помощником Либермана. Но этого не было. Никогда. Камиса был активистом партии в первые дни ее деятельности. И это все. Он никогда не занимал никакую должность, ему не платили зарплату, и его последний разговор с Либерманом состоялся около 20 лет тому назад. Почему человек, служивший ранее в полиции, не подал давным-давно жалобу в ту же полицию, подозревая Либермана в, якобы, преступных намерениях? Почему это было сделано именно после роспуска Кнессета, в разгар предвыборной кампании?
Ответ очевиден – Камиса выполняет политический заказ Нетаниягу. Тем более, что и сам Нетаниягу не скрывает своих намерений по отношению к так называемой "русской партии". В Ликуде нет представителя нашей общины ни на одном реальном месте, а теперь, считает Нетаниягу, пришло время обескровить НДИ. С этой целью, как стало известно, он способствует созданию и финансированию очередной "русской" партии – пустышки, чтобы она оттянула голоса от НДИ. Нетаниягу не собирается затыкать рот Регев, Амсалему, Битану и прочим, не говоря уже о своих будущих, как он считает, коалиционных партнерах из ШАС и ультрарелигиозных партий. Для всех них мы – второй сорт. НДИ мешает утвердить это понимание в народе. Очень мешает. Поэтому делается все возможное, чтобы убрать эту партию с дороги.
Йоси Камиса в этом смысле находка, правда его личные качества и характеристики вызывают большие сомнения, но он верно служит боссу, а это главное. Посмотрим, как Камиса поведет себя, получив от Либермана иск в суд за клевету. Видимо,ему уже обещали лучших адвокатов, но не факт, что они смогут ему помочь.
Говорят, история имеет свойство повторяться. Но мы можем и должны изменить ее ход. Ставки сделаны, господа, и на сей раз они очень высоки. На кону наше будущее и будущее наших детей и внуков.