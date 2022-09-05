



Ставки сделаны, господа

Еще неделю тому назад широкая общественность не имела понятия о том, кто такой Йоси Камиса, и о чем вообще идет речь. Общественность, конечно, ничего от этого не потеряла и могла бы продолжить пребывать в сладком неведении относительно данной личности. Но…. До выборов чуть меньше двух месяцев, и пришло время пустить в ход "тяжелую артиллерию", с точки зрения активистов Ликуда и стоящего во главе этой доблестной партии. Полагаю, что идея выпустить на сцену театра "военных действий" именно Камису родилась в воспаленном мозгу ликудовских деятелей в связи с результатами последних опросов общественного мнения, показавших рост поддержки партии НДИ.



После успешного подписания трудового соглашения между Минфином и профсоюзом учителей, опасность так тщательно готовящейся ликудовскими активистами забастовки миновала. Пережить это было невозможно. Столько трудов и все зря. Вот и родилась идея – опорочить и оболгать лидера НДИ, в надежде, что его сторонники поверят в эту гнусную информацию.



К "операции" по дискредитации Либермана , к сожалению, подключилась и популярная израильская журналистка Аяла Хасон, известная своими откровенными проликудовскими взглядами. В итоге вечером того же дня, когда было подписано соглашение с учителями, один из каналов израильского телевидения обнародовал информацию, полученную от бывшего сотрудника израильской полиции Йоси Камисы, который утверждал, что, якобы, 20 лет тому назад Либерман обратился к нему с просьбой "ликвидировать" высокопоставленного чина полиции за 100 тысяч долларов. Не прошло и нескольких дней, как вышеупомянутая Аяла Хасон обнародовала интервью с Йоси Камисой на одном из центральных израильских телеканалов. Привлечение ангажированного представителя прессы для расправы с неугодным и ненавистным конкурентов - прием не новый и не Ликудом придуман.



Подобные ходы повсеместно применяются в странах третьего мира, особенно в тех, где любители авторитарного правления называют себя демократами. Да что далеко ходить! Вспомните, как расправлялась с инакомыслящими советская пресса! Подключая к этому "рабочих и колхозников" и доверенных представителей творческой интеллигенции. Доверенных и проверенных!

Активисты Ликуда тут же потребовали от юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара немедленно начать уголовное расследование. Бахрав-Миара заявила, что информация 20-летней давности, переданная в правоохранительные органы третьей стороной, вряд ли может стать предметом для такого рода расследования, однако под давлением Ликуда сообщила, что соберет совещание по этому вопросу.



Любой здравомыслящий человек понимает, что вся эта информация – ложь и грязь, публикуемая только с одной целью – опорочить Либермана и партию НДИ перед выборами. Вопросов к господину Камисе множество, – к примеру, за что его уволили из полиции, почему он скрывал столь "важную" с его точки зрения информацию столько лет и решил обнародовать ее именно сейчас, почему он получил отказ на просьбу о лицензии для экспорта оружия, была ли ему обещана юридическая поддержка в случае иска в суд, встречался ли он лично в этом году с Нетаниягу и сколько раз? Учитывая количество совместных фотографий с центральными фигурами Ликуда в социальных сетях, Йоси Камиса совсем не чужой человек в этой партии. И это тоже вызывает вопросы. Правда, их уважаемая Аяла Хасон не пожелала задавать своему информатору. Да и зачем, когда поставлена цель – любыми путями нанести урон Либерману.



Камиса утверждает, что был помощником Либермана. Но этого не было. Никогда. Камиса был активистом партии в первые дни ее деятельности. И это все. Он никогда не занимал никакую должность, ему не платили зарплату, и его последний разговор с Либерманом состоялся около 20 лет тому назад. Почему человек, служивший ранее в полиции, не подал давным-давно жалобу в ту же полицию, подозревая Либермана в, якобы, преступных намерениях? Почему это было сделано именно после роспуска Кнессета, в разгар предвыборной кампании?



Ответ очевиден – Камиса выполняет политический заказ Нетаниягу. Тем более, что и сам Нетаниягу не скрывает своих намерений по отношению к так называемой "русской партии". В Ликуде нет представителя нашей общины ни на одном реальном месте, а теперь, считает Нетаниягу, пришло время обескровить НДИ. С этой целью, как стало известно, он способствует созданию и финансированию очередной "русской" партии – пустышки, чтобы она оттянула голоса от НДИ. Нетаниягу не собирается затыкать рот Регев, Амсалему, Битану и прочим, не говоря уже о своих будущих, как он считает, коалиционных партнерах из ШАС и ультрарелигиозных партий. Для всех них мы – второй сорт. НДИ мешает утвердить это понимание в народе. Очень мешает. Поэтому делается все возможное, чтобы убрать эту партию с дороги.



Йоси Камиса в этом смысле находка, правда его личные качества и характеристики вызывают большие сомнения, но он верно служит боссу, а это главное. Посмотрим, как Камиса поведет себя, получив от Либермана иск в суд за клевету. Видимо,ему уже обещали лучших адвокатов, но не факт, что они смогут ему помочь.

Но это потом. А пока – открыт сезон охоты на ведьм. Википедия описывает это явление как доведенное до абсурда преследование неугодных, инакомыслящих, идеологических или политических противников. Все это уже было. Во времена инквизиции.



Говорят, история имеет свойство повторяться. Но мы можем и должны изменить ее ход. Ставки сделаны, господа, и на сей раз они очень высоки. На кону наше будущее и будущее наших детей и внуков.