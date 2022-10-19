



Слова, слова, слова…

Министр по делам диаспоры Нахман Шай написал в своем Твиттере, что теперь, когда Иран направляет в Россию баллистические ракеты, Израиль должен оказать Украине военную помощь. Запись вызывала целую бурю в мировых СМИ. Присоединение Израиля к открытой поддержке Украины считают свершившимся фактом. Мало кто задается вопросом, почему о таком важном событии оповещает глава второстепенного министерства, чье имя прежде было неизвестно за пределами страны.

Возможное объяснение: израильское правительство решило бросить «пробный камень», чтобы проверить, как отреагируют все заинтересованные стороны на такой поворот. Потому о поставке вооружений заявил министр, от которого в данном случае ничего не зависит.



Но зачем проверять реакцию, которая была очевидно предсказуемой? Россия, как и следовало ожидать, устами Дмитрия Медведева пригрозила «разрушением отношений» в ответ на «опрометчивый шаг».

В отзывах из Украины звучит сдержанное удовлетворение с комментариями «давно пора». Как известно, украинские политики и дипломаты постоянно упрекают Израиль в недостаточной помощи и слишком расплывчатой позиции по отношению к войне.



Если же это не проверка, если Израиль переходит к более активной помощи Украине, то резонно поинтересоваться, почему это происходит только сейчас. Иран и прежде поставлял России вооружение – те же дроны, от которых каждый день гибнут люди. Может быть, причина перемен – положение на фронтах, где российская армия все более явно проигрывает? Однако даже начисто проигранная война не вычеркнет Россию из списка влиятельных фигур мировой политики. Пусть ее роль станет еще менее значительной, Израилю все равно придется считаться с ее авторитетом, особенно в нашем регионе, а также с тем, что на ее территории остаются евреи, которые могут стать заложниками охлаждения между двумя странами.



Конечно, в истории бывает всякое, и могущественные державы тоже уходят в небытие. Может быть, правительство Израиля обладает некой инсайдерской информацией о том, что положение Кремля гораздо хуже, чем кажется со стороны? Тогда эту информацию озвучили бы чиновники более высокого ранга, чем министр по делам диаспоры, и не в Твиттере, а на официальном уровне. Но скорее всего, она бы просто не подлежала разглашению.



Куда более вероятно, что Шай всего лишь высказал собственное мнение. При этом он не подумал, что его слова, если за ними ничего не стоит, принесут стране больше вреда, чем пользы.



Допустим, после всех восторгов, негодования и обсуждения выяснится, что политика Израиля по отношению к войне не изменилась и дополнительных поставок оружия Украине не предвидится. В наших и без того сложных отношениях с Россией так или иначе останется тяжелый осадок. Что касается украинцев, то они будут обижены и разочарованы вдвойне. Упреки в адрес Израиля станут еще жестче и могут сказаться на судьбе евреев, проживающих в этой стране. Да и в глазах Запада мы будем выглядеть болтунами и обманщиками.

Может быть, Нахман Шай таким образом хочет вынудить наших руководителей начать помогать Украине? Это было бы, во-первых, грубым нарушением этики по отношению к правительству, к которому он сам принадлежит. А во-вторых, способ, которым совершено это благое, по мнению министра, дело, сам по себе выглядит уж очень двусмысленно.



Шай в своей публикации использует такие обороты, как «пришло время» и «теперь нет сомнений, на чьей стороне должен быть Израиль». Прежде всего, о каких сомнениях идет речь? Разве перед еврейским государством когда-либо стоял выбор, чью сторону занять в этом конфликте? Наши руководители всегда говорили лишь о нейтралитете, а слова министра откровенно подкрепляют мнение критиков Израиля: нейтралитет в реальности означает поддержку России.



До сих пор Израиль мотивировал свой отказ поставлять Киеву серьезные вооружения необходимостью защищать собственные границы. Но теперь, получается, «пришло время», когда нашей безопасностью можно пренебречь ради победы Украины над Россией. Или этот аргумент был лишь надуманным предлогом, в чем уверены многие украинские деятели? Но если Шай считает, что правительство до сих пор обманывало украинцев и весь остальной мир, он мог бы набраться мужества и сказать об этом прямо, а не давать другим повод толковать свои слова в ущерб Израилю.



Но разве наши политики когда-нибудь задумывались о последствиях своих высказываний? Не исключено, что министр просто воспользовался поводом, чтобы поймать, как у нас говорят, «тремп» на актуальной теме и привлечь внимание к своей персоне накануне выборов. В это не хочется не верить, однако мы хорошо знаем, какими методами ведется в нашей стране предвыборная кампания.



Если Израиль захочет помочь Украине, он может обойтись без громких заявлений, без огласки и рекламы. Вполне вероятно, что на деле так и происходит. К сожалению, в политике слова имеют не меньше, а порой и больше веса, чем дела. Если бы наши министры об этом не забывали, мы бы слышали и читали гораздо меньше необдуманных слов и заявлений.