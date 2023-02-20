



Шанс для Бен-Гвира

То, что происходит между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и израильскими силовиками, на первый взгляд кажется бессмысленным скандалом, порождающим разброд, хаос и двоевластие. Многие именно так воспринимают ультиматумы Бен-Гвира генеральному инспектору полиции и разносы, которые он устраивает командованию МАГАВа. Левые публицисты стараются представить Бен-Гвира искателем дешевой популярности, готовым ради нее то подниматься на Храмовую гору, то угрожать полицейскому начальству. А если послушать главу ШАБАКа Ронена Бара, то именно Бен-Гвир с его решениями по Иерусалиму, а вовсе не ХАМАС и другие террористические группировки - главная причина, грозящая привести к эскалации. Даже некоторые избиратели "Оцма Йегудит" не очень довольны тем, что их лидер вбивает новый клин между крайне правыми и остальным обществом. В самом деле, прежде никто не смел так бесцеремонно вмешиваться в дела главных "священных коров" Израиля - армии и полиции, и оспаривать авторитет их командиров.



Итамар Бен-Гвир действительно позволяет себе то, чего не позволяли другие лидеры. Порой трудно понять: то ли он действительно смелый и бескомпромиссный борец за идею, то ли самонадеянный болтун, прикрывающий свой непрофессионализм лозунгами и обещаниями. Существует мнение, что хаос, который создает вокруг себя Бен-Гвир, идет на пользу Нетаниягу: Биби на его фоне выглядит ответственным и умеренным политиком. Мол, именно поэтому премьер не только отдал ему важное министерство, но и практически не вмешивается в спорные действия своего союзника, ограничиваясь косметическими поправками.



Но это было бы слишком просто, да и не отвечает характеру Нетаниягу - он и без того уверен в своей репутации. Кроме того, в Кнессете и правительстве всегда хватало деятелей, за счет которых Биби поднимал свой рейтинг. Ставка на Бен-Гвира здесь более серьезная, хоть и довольно рискованная.



Дело в том, что Нетаниягу, скорее всего, сам не понимает, что за личность Бен-Гвир и на что он способен на посту министра. Не исключено, что не знает об этом никто, включая самого Бен-Гвира, ведь он впервые получил в руки реальную власть. Вполне вероятно, он ограничится сотрясанием воздуха и бесславно сойдет с политической сцены, лишив своих сторонников уважения и поддержки избирателей. Но есть шанс, что он все же совершит перемены, давно назревшие в силовых структурах.



Министр внутренней безопасности действительно может добиться увольнения генинспектора полиции, суда над бойцами МАГАВа, прекращения выступлений против решений правительства, жестких мер по отношению к террористам на территориях - на то он и министр. Однако до сих пор очень мало кто решался на подобные радикальные меры. Для этого нужна именно такая фигура, как Бен-Гвир, - выскочка, не связанный с силовой верхушкой, безумец, не боящийся общественного мнения, идеалист, готовый пожертвовать карьерой ради принципов, да еще имеющий давние личные счеты с правоохранительной системой. Такой политик способен воплотить в жизнь заветные мечты Нетаниягу, которому тоже очень хотелось бы поставить на место и полицейское ведомство, и армейское начальство. Да, в данном случае объективная необходимость перемен и личный интерес руководителей, пострадавших от полицейских расследований, отчасти совпадают. Это очень по-израильски: у политиков всегда лучше получается работать на благо общества, если это отвечает их собственным целям.



Сам Нетаниягу не может откровенно выступить против правоохранительной системы - его тут же обвинят в стремлении избежать уголовной ответственности. Он не может требовать подавления протестов, ибо это вызовет спекуляции на тему уничтожения демократии. Ему нелегко спорить с ШАБАКом, поскольку он сам постоянно говорит о безопасности. Вот почему вместо себя он выпускает на ринг свое "альтер эго" - Бен-Гвира. Если министр от "Оцма Иегудит" победит силовиков и подавит протестное движение - это будет победа Нетаниягу. Если он добьется выполнения хотя бы части своих намерений - уже хорошо. А если проиграет - что ж, премьер останется не при чем.



Интересно, понимает ли Бен-Гвир, какая роль ему уготована? И не использует ли он, в свою очередь, задумку Нетаниягу в своих целях? Ведь Биби предоставил ему практически полный карт бланш во всем, что касается внутренней безопасности. Подчинить себе силы МАГАВа на территориях - чрезвычайно амбициозная задача для лидера ультраправых. Узаконить нелегальные форпосты хотя бы отчасти расширить израильский суверенитет над территориями - прямое выполнение предвыборных обещаний. С другой стороны, заставить полицию и МАГАВ одинаково относиться к поселенцам и левым демонстрантам - проявление равноправия, которого так не хватает всему народу. Ввести строгий контроль над несанкционированным блокированием улиц и шоссе, облегчив тем самым жизнь простым гражданам, - дело важное для всей страны. Заставить силовые ведомства работать для людей, а не исходя из внутренних расчетов и соображений, - давно необходимое преобразование. Если у Бен-Гвира это получится, то не так уж страшно, что все эти шаги выгодны и ему самому, и Нетаниягу.



Но все эти достижения пока умозрительны. Дело не только в том, что Бен-Гвир может оказаться слишком слабым и неспособным руководителем или заурядным болтуном, способным лишь толкать речи и давать обещания. Полиция, МАГАВ и прочие силовики прекрасно понимают, что идет беспрецедентное наступление на их полномочия, их почти неограниченную власть. Они будут сопротивляться изо всех сил, привлекая на помощь СМИ, общественное мнение, левый истеблишмент и прочие ресурсы - врагов у новоиспеченного министра хватает. Если Бен-Гвир преодолеет это сопротивление, он станет именно таким политиком, какого давно ждет Израиль, - тем, кто не говорит, а делает. В противном случае, силовые структуры еще больше уверятся в своей непоколебимости, а шансы их изменить станут еще менее реалистичными.

