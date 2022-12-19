



Повернуть время вспять

Ультраортодоксальные партии согласились не включать в коалиционные соглашения требование отмены параграфа о внуках, то есть права на репатриацию для евреев в третьем поколении. Но не стоит обманываться: это временная уступка.

Харедим и религиозные сионисты почувствовали свою силу и поняли, что в ближайшей каденции смогут вить из правительства веревки. Изменение Закона о Возвращении - одна из их стратегических задач, от которой они не откажутся.



Тем временем Биби, пытаясь умаслить своих союзников и одновременно не рассориться с влиятельными еврейскими диаспорами, родил новую идею, еще более абсурдную, чем остальные - разрешить внукам евреев въехать в страну, работать, платить налоги, но не предоставлять им гражданство и гражданские права. Добро пожаловать в эпоху современного рабства и кастового разделения общества на «чистых» и «нечистых»!



В чем состоит абсурд любого изменения Закона о Возвращении, даже если оставить в стороне основное предназначение Израиля - стать убежищем для всех, кто может пострадать за принадлежность к еврейскому народу? Репатриация всегда была основой еврейского государства - этим мы отличаемся от других стран и народов. Отмена параграфа о внуках приведет к переоценке ценностей и постепенному отказу от идеи сионизма ради государства Галахи (религиозного закона).



Сторонники изменения ВОЗ возмущаются «фальшивой алией» - мол, репатрианты приезжают в страну, чтобы получить паспорт и корзину абсорбции, и тут же едут обратно.

Журналист Равив Друкер в своем нашумевшем материале обвинил в этом 41% олим последнего года. Однако эти данные ничем не подтверждены - ведь многие возвращаются на время, чтобы закончить дела в стране исхода. Остается открытым и другой вопрос: разве Израиль служит перевалочным пунктом исключительно для «внуков евреев», которым хотят запретить въезд будущие члены коалиции? Разве не обманывают государство олим с «безупречной» родословной? И почему бы не сравнить эти цифры с количеством коренных израильтян и стопроцентных евреев, ежегодно покидающих страну?



Еще один аргумент: нееврейская алия размывает национальный характер государства. Доля евреев среди приезжающих неуклонно падает. Сегодня они составляют менее 30% от общего числа репатриантов, в то время как в 1990 году их было 93%. Противники нынешней редакции ЗОВ считают, что новые ограничения изменят процентное соотношение в пользу еврейского населения Израиля.



На деле это означает вот что. Отмена поправки о внуках лишит права на репатриацию около 3 миллионов человек по всему миру. Допустим, большинство из них действительно не ассоциирует себя со своими еврейскими корнями. Тем не менее, приехав в Израиль, эти люди селятся в еврейских городах и поселениях, учат иврит, работают на благо еврейского государства и платят ему налоги, служат в армии, защищают страну, голосуют за еврейские, сионистские партии - одним словом, укрепляют именно еврейский сектор. Да, если закрыть им въезд, в Израиле вырастет статистический процент евреев - но и арабов тоже, поскольку демографический баланс мы сохраняем за счет алии, а не рождаемости, даже с учетом прироста ультраортодоксального сектора.



Таким образом, демографические доводы за отмену параграфа о внуках совершенно не состоятельны. Можно также добавить, что за 30 лет массовой алии с постсоветского пространства в Израиле не появилось ни одной хоть серьезной политической силы, которая оспаривала бы еврейский характер государства. Все так называемые «русские» партии, которые добивались власти, все русскоязычные политические деятели были и остаются сионистами и сторонниками еврейских ценностей. И это мы еще не говорим о том вкладе, который внесла наша алия в экономику, науку, культуру, технологии и прочие важные сферы жизни государства.



Верно, что право на алию зависит не от личных качеств, не от профессионализма и образования кандидатов, а от их происхождения. Однако Закон о Возвращении не совпадает с галахическим определением еврейства. В этом и состоит цель ультраортодоксальных и ультраправых партий - постепенно привести ЗОВ в соответствие с Галахой. А конечная задача - превратить Израиль в религиозное государство с доминирующей властью раввината. По сути - затормозить социальный прогресс, повернуть время вспять.



Неужели реформаторы ЗОВ не понимают, что связь между образом жизни и процентом еврейской крови совсем не очевидна? В мире миллионы евреев, равнодушных к иудаизму и еврейским традициям. Они есть и среди репатриантов, и среди интеллектуальной элиты сабр в шестом поколении, и неизвестно, где их больше в процентном отношении. Наивно полагать, что люди склонны к еврейству благодаря голосу крови.

​​​​​​ Это одна из сказок, которыми кормят религиозные авторитеты свою паству. Им стоило бы обратиться к первоисточникам и вспомнить хотя бы на примере нашего праотца Авраама, что иудеем не рождаются - это вопрос воспитания и среды. Ограничения и принуждение только отталкивают людей от религии. В Израиль будет приезжать меньше смешанных светских семей, зато внутри страны светская прослойка вырастет.



Политический расчет не менее ошибочен. Чем больше людей в обществе подвергается дискриминации, тем легче заработать политический капитал на отстаивании их интересов. Для левых партий это шанс на возрождение: долгое время они игнорировали нужды алии, но, если сейчас у них хватит ума взять на вооружение тему ЗОВ, они привлекут к себе тысячи «русских» избирателей, и антиклерикальный лагерь укрепится настолько, что сможет бросить вызов правым и ультраортодоксам.



Продавив Нетаниягу по параграфу о внуках, его союзники заслужат одобрение своего электората, которому давно скармливают страшилку о засилии гоев и их левом влиянии на политику. Но это будет лишь одно из их немногих безусловных достижений. Сегодня харедим и ультраправые чувствуют себя хозяевами жизни, но спустя каденцию или раньше маятник непременно качнется в другую сторону. Повернуть время вспять можно ненадолго, но не навсегда.