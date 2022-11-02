



Последнее предупреждение

Выборы показали: Биби опять всех переиграл, пусть многим и не хочется это признавать. Дело даже не в том, что Ликуд набрал большинство голосов и правый лагерь выходил победителем по итогам первых же экзит-полов. Выигрышной оказалась сама тактика Нетаниягу: бороться за своего избирателя, но поддерживать будущих партнеров. В результате все они, от «Религиозного сионизма» до ШАС, оказались в верхних строчках по количеству поданных голосов. Правда, второе месте прочно занимает «Еш Атид», но его союзники безнадежно отстают, а некоторые из них по мере подсчета голосов сваливаются за грань электорального барьера и выходят из игры. Впрочем, таков и был, по всей вероятности, план Лапида: оттянуть электорат у Аводы, Ганца и МЕРЕЦ, получить максимум мандатов и укрепить свое присутствие в Кнессете, чтобы идти на следующие выборы безоговорочным лидером левого лагеря. Этим объясняется его сдвиг влево, который, в сочетании с успехом Смотрича и Бен- Гвира, фактически оставил Израиль без политического центра.



Реальное голосование израильтян, как обычно, опровергло все прогнозы и социологические исследования. Неожиданной оказалась даже сравнительно высокая явка, хотя партийные деятели опасались обратного. Но независимо от конечных цифр и очертаний будущей коалиции, выбор народа Израиля позволяет сделать выводы о том, чего он хочет от своих политиков. Услышат ли политики свой народ, прислушаются ли к его мнению – большой вопрос. К сожалению, мы почти наверняка знаем на него ответ.



Прежде всего, сильная поддержка правого лагеря говорит о том, что еврейское большинство государства не хочет видеть в своем правительстве арабские партии. Таков был ответ общества на дилемму «Биби с харедим или Лапид с арабами». Ликуд, которому уже много раз предсказывали развал, потерю избирателя и политическое фиаско, по-прежнему сохраняет свои лидерские позиции, как и «надоевший всем» Нетаниягу. Можно делать неутешительные выводы о том, что наш народ предпочитает авторитарное руководство плюрализму и коллегиальности, но факт остается фактом.



Тем не менее, было бы опрометчиво утверждать, что Израиль проголосовал именно за правое правительство. Если вывести за скобки религиозные партии, которые в принципе конвертируются в любую коалицию, шансы правого и левого лагеря будут примерно равны. Это означает, что большинство избирателей хотели бы видеть во главе страны то самое правительство национального единства, идею которого за последний год не раскритиковал только ленивый. Но такое правительство может быть эффективным и устойчивым, если оно не будет составлено из мелких партий, собранных по обочинам политического спектра и не совпадающих порой ни в одном из своих идеологических постулатов. Оно должно формироваться на основе крупных политических сил, достаточно близких друг к другу, чтобы находить общий язык. Иными словами, народ в целом высказался за объединение Ликуда и «Еш Атид» и, что тоже немаловажно, дает понять своим избранникам, что нужно вернуться к центристской позиции, хотя сами политические лидеры в последнее время

подчеркнуто стремятся к крайностям. Надежды на возвращение политического центризма выразились, в частности, в голосовании за «Махане Мамлахти»,

единственный на этих выборах список, который можно условно отнести к центру, хотя Ганц, казалось бы, успел многократно разочаровать Израиль. С другой стороны, впечатляющие результаты «Религиозного сионизма» показывают нам, что избиратели право-национального лагеря не признают Ликуд однозначно правой партией, а значит, у центра есть шанс.



Что еще показали выборы? Как и прежде, пожалуй, даже сильнее – сплоченность и организованность ультрарелигиозных партий. Никакие внутренние раздоры в «Еврействе Торы» не лишили список поддержки его верного электората. Что касается ШАС, то бурное послевыборное ликование в штабе партии было более чем оправданным. Религиозные сефарды еще не достигли своего лучшего результата, когда они имели в Кнессете 17 мандатов, но готовы в будущем повторить этот рекорд. А ведь и это движение в свое время переживало черные дни и находилось на грани развала, но выстояло. У шасовских избирателей особо стоит поучиться поддержке «своих». В 90-х годах, когда шел процесс над Арье Дери, и позже, когда он уже отбывал срок в тюрьме, обвиненный в злоупотреблениях, главным лозунгом сефардского еврейства стала фраза «Мы все – Дери». Ее они повторяют и сейчас, когда Дери, несмотря на прошлую судимость, остается во главе партии и уверенно ведет ее к успеху. Это еще одно подтверждение, что Израиль, нравится нам это или нет,

предпочитает идти за сильным лидером.



Отсутствие подобного лидера и распад Объединенного арабского списка сказались на результатах арабских партий, и все же их рано списывать со счетов. До сих пор процент голосования в арабском секторе остается традиционно низким, но даже менее половины израильских арабов, имеющих право голоса, в среднем приносят своим избранникам около десяти мест в Кнессете. Можно представить себе, насколько вырастет их представительство, если ситуация изменится - арабские политики дружно решат подключиться к управлению страной и смогут сплотить и привести на выборы свой электорат. Как изменится состав Кнессета, если они начнут голосовать хотя бы как остальные израильтяне? А если – как харедим? Сионистские партии любят использовать арабский фактор в предвыборной пропаганде, пугая им избирателей, но совершенно не умеют учитывать этот фактор в своей долгосрочной стратегии.



О том, что последняя предвыборная кампания фактически игнорировала «русскую улицу», говорилось и писалось многократно. В итоге в Кнессет прошло всего несколько русскоязычных депутатов, а тех, кто может претендовать на влияние и министерские посты, – еще меньше. Официальной статистики по голосованию «русской» общины нет, но отдельные выборочные опросы показывают, что среди нас выросло число сторонников лагеря «только не Биби». Вероятно, образ несменяемого и незаменимого правителя вызывает слишком плохие ассоциации.



Нам еще предстоит ответить на вопрос, нужна ли «русским» секторальная партия и свои представители во власти. Свое слово здесь должны сказать и репатрианты последней волны, и новое поколение, выросшее в Израиле - интегрированное, отчасти утратившее русский язык, совсем не ассоциирующее себя с доисторической родиной, но, тем не менее, сталкивающееся со своими специфическими проблемами, порой схожими с проблемами их родителей.



Помимо драматичной и неизвестной до последнего момента расстановки сил в будущем Кнессете, у прошедших выборов есть еще одна интрига – высокая, по сравнению с прошлыми годами, явка на избирательные участки. В ходе довольно вялой предвыборной кампании, как будто рассчитанной больше на политических конкурентов, чем на избирателей, не раз звучала мысль о том, что народ смертельно устал по два раза в год выбирать из одного и того же. Все указывало на то, что из-за этой усталости и общего разочарования в политических играх процент голосования может быть опасно низким. Даже агитация в этот раз была более сдержанной, чем обычно, - скорее всего, чтобы не раздражать общество еще сильнее.



В реальности вышло иначе, и именно высокая явка создала проблемы для мелких партий, главным образом, слева, подняв электоральный барьер. Как известно, этот барьер определяется в процентах от общего голосования, и чем эта цифра выше, тем больше голосов «стоит» один мандат.



Вряд ли причиной активного голосования стала плохая погода в нескольких районах страны. Похоже, люди шли на избирательные участки вполне целеустремленно. Но политикам не стоит радоваться: относительно высокая явка вовсе означает всенародной поддержки и роста доверия. Скорее наоборот: теряющие терпение израильтяне дали понять своим избранникам, что им нужно нормально действующее, решающее их проблемы правительство, а не карусель нескончаемых выборов. Хватит заниматься ерундой, давайте работать – вот какой месседж стоит за нынешней явкой, и политическая элита должна воспринимать ее как очень серьезное, а может быть, и последнее предупреждение.



Автор: Ирина Петрова