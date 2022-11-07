



После драки

Итоги прошедших выборов повергли в панику светское население Израиля. Конечно, многим не нравилось левое правительство с опорой на арабских депутатов. Но это не значит, что мы хотели получить взамен одиозную право-религиозную коалицию. Что теперь будет со страной? Радикальная теократия? Еврейский Иран? Не пора ли хватать чемоданы и бежать туда, где сохранились свобода и либеральные ценности?



Но давайте посмотрим, что же такого страшного случилось в нашем государстве. Да, правительство будет правым. Из четырех партий, которые в него войдут, три относят себя к религиозным, и в самом Ликуде немало верующих людей. У власти окажутся представители радикально правого крыла. Означает ли это, что в Израиле возникла угроза демократии и самому существованию государства?



Прежде всего, не надо верить причитаниям, что такого право-религиозного правительства у нас никогда не было, и теперь нужно быть готовыми ко всему. Все уже было - может быть, не совсем такое, но похожее. При этом Израиль выстоял, и демократия в нем не исчезла, и до сих пор здесь свободно себя чувствуют и приверженцы левой идеологии, и негалахические евреи, и представители ЛГБТ. И социальный прогресс движется вперед, может быть, не так быстро, как хотелось бы кому-то, но движется.



Главный плюс будущего правительства – устойчивость. Уверенное большинство коалиции оставляет мало пространства для манипуляций и шантажа со стороны отдельных депутатов, а разброд среди фракций маловероятен из-за близости их позиций. Кроме того, в оппозиции всегда найдутся кандидаты на замену дезертиров.

Так что теперь мы не скоро пойдем на выборы, а это именно то, чего так хотел народ Израиля. В наше турбулентное время стабильность власти – это совсем не мало.



Соратники Смотрича и Бен-Гвира – идейные наследники распавшихся право-религиозных партий МАФДАЛ и «Моледет», которые долгие годы входили в Кнессет, а порой и в правительство. Их тоже называли радикалами, особенно «Моледет», но их участие в управлении не нанесло государству никакого непоправимого ущерба. Сегодня присутствие в коалиции «Религиозного сионизма» служит гарантией, что главный для страны вопрос безопасности будет решаться жестко и без уступок. К сожалению, мы знаем примеры, когда ястребы, добравшись до власти, превращались в голубей, но надеемся, что нынешнее правительство не отдаст территории ни за какие Нобелевские премии мира, будет активно бороться с террором и наконец наведет порядок в Иудее и Самарии.



Политика сдвинется вправо, но вряд ли простые люди каким-то образом почувствуют это на своей шкуре. А вот экономика, напротив, станет развиваться в пользу бедных. Конечно, государство будет заботиться в первую очередь о благе ультраортодоксальной общины, поскольку именно этого требуют от Нетаниягу его будущие партнеры из ШАС и «Еврейства Торы». Но часть этих мер пойдет на пользу не только харедим – например, возвращение субсидий на ясли для неработающих родителей. Кроме того, среди харедим есть и наши русскоговорящие люди, в том числе пожилые и нуждающиеся. Получив министерство строительства, «Еврейство Торы» начнет строить новые религиозные кварталы с дешевым жильем, и эта тенденция может положительно сказаться на стоимости недвижимости в целом. В любом случае можно позавидовать общине, чьи представители делают для них все, чего от них ждут, и даже больше. Если бы другие политики заботились о своем электорате хотя бы вполовину так же самоотверженно, как харедим, то, возможно, избиратели отвечали бы им такой же верностью.



Если говорить о практических последствиях правления право-религиозной коалиции для людей левого и светского мировоззрения, то мы не так уж много потеряем. В ближайшей каденции в Израиле точно не будет ни общественного транспорта по субботам, ни гражданских браков, ни реформы гиюра и кашрута. Впрочем, и прежнее правительство не особенно продвинулось в этом направлении, хотя имело для этого все возможности. Религия и государство в нашей в стране не разделены, так было всегда, и в этом нет ничего нового. Что по-настоящему плохо, так это то, что любая новая власть имеет право отправить в корзину законы, принятые ее предшественниками. Именно поэтому пресловутый статус-кво между государством и религией все время склоняется то в одну, то в другую сторону, но к таким качелям мы уже привыкли.



Что касается положения ЛГБТ, за которое многие опасаются, то это движение в Израиле достаточно сплоченное и сильное, и многие могли бы поучиться у него умению отстаивать свои права и не ждать милостей от власти.

Никто не спорит: будущее правительство сосредоточится на своих интересах, а его глава под дамокловым мечом обвинений будет полностью зависеть от лояльности своих союзников. Национального единства не будет - победители выборов не собираются искать общий язык с теми, кто не входит в их узкий клуб и расширять коалицию.

​​​​​​ Множество мелких и крупных проблем - таких, как насилие и преступность в арабском секторе, усиление социальных разногласий - останутся нерешенными и будут только усугубляться. Но, опять-таки, к этому мы уже привыкли. Хорошо уже то, что в этот раз у нас нет иллюзий: заранее понятно, чего стоит, а чего не стоит ждать от новой власти, и какие трудности нам придется преодолевать самим.



То, что никого не волнуют нужды репатриантов, стало понятно еще в ходе избирательной кампании, когда большинство партий проявило полное равнодушие к «русским» голосам. Так что наше разочарование необоснованно: нам ничего не обещали, и никто не обманул наших ожиданий. Возможно, такой поворот даже пойдет на пользу «русской» улице: наши люди наконец поймут, в чьих руках спасение утопающих, и сами сформируют политическую силу, способную работать на благо алии и всего Израиля.



Одним словом, бесполезно махать кулаками после драки, кричать о крахе демократии и ущемлении прав и свобод как делают наши политики, недовольные результатами выборов. Лучше бы они на будущее взяли пример с тех, кто умеет не только давать своему электорату обещания, но и выполнять их.