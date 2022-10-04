



Покаяние, которого не было

В Йом-Кипур, День Искупления, евреи изнуряют себя постом и просят у Всевышнего отпустить им все их прегрешения. Однако иудаизм учит, что Бог не простит нас прежде, чем простят люди, которым мы вольно или невольно причинили зло. Именно поэтому принято накануне Йом-Кипура просить прощения друг у друга.



Почему-то никому из политиков не приходит в голову мысль, прежде чем отправиться в синагогу и молиться о победе на выборах, попросить прощения у своих избирателей и всего народа Израиля. А ведь просить есть за что.



Хотя бы за то, что, в отличие от молитвы «Коль нидрей», с которой начинается праздничная служба и которая освобождает евреев от данных за прошедший год обетов, вы освобождаете себя от своих обещаний и отказываетесь от своих слов чуть ли не каждый день. Это не мешает вам тут же давать новые обещания и не выполнять их.

За то, что немногое, что идет на пользу простым людям, пробивается через вами же созданные бюрократические препоны черепашьими темпами, а потом преподносится как подвиг. Десять лет прошло после реформы мобильной связи, а мы все приводим ее в пример успешного экономического преобразования целой сферы, потому что других примеров нет.

За то, что евреи репатриируются в Израиль, когда у них дома становится плохо или опасно, а не потому что в еврейском государстве их жизнь будет лучше и счастливее, чем в самой благополучной стране.



За тотальную неуверенность в завтрашнем дне. За то, что молодые люди покидают страну и уезжают туда, откуда бежали в свое время их предки – в Германию, в Австрию, в Данию. Ведь у себя на родине, в еврейском национальном доме они не могут позволить себе купить свой дом. Они боятся заводить семью, потому что не смогут ее обеспечить; упираются в стеклянный потолок без возможности сделать карьеру. Израиль теряет своих квалифицированных специалистов, а мы приглашаем к себе профессионалов из-за границы и платим им гораздо больше, чем собственным работникам. Вы скажете, что правительство здесь не при чем? В том-то и дело, что вы при чем и вас это не волнует.



За то, что вы сводите счеты, упражняетесь в остроумии, оскорбляете друг друга, клевещете на соперников, вываливаете на всеобщее обозрение свое и чужое нижнее белье на глазах у всех, никого не стесняясь, в прямом эфире, а на вас смотрят дети, которые думают, что это и есть политика.



За то, что вы пристраиваете своих родственников и друзей на хлебные должности и увольняете добросовестных работников, если они недостаточно преданны вам лично.



За обман доверившихся и поверивших вам людей. За постоянную ложь, так густо перемешанную с правдой, что их уже невозможно различить. Благодаря вашей политике мы, народ Израиля, живем в вязком болоте из полуправды и полулжи.



За недоверие к самим институтам власти, которое растет в нашем обществе, как сорняк, порождая цинизм и беззаконие, - ведь это вы посеяли его зловредные семена. Точно так же сеете вы вражду среди людей, приучая их, что нормально и правильно ненавидеть своего ближнего, если он не разделяет моих воззрений или голосует за другую партию.

За то, что о проблемах, которые действительно волнуют общество и отравляют ему жизнь, вы вспоминаете только перед выборами, агитируя голосовать за вас, а не после, когда у вас наконец появляется возможность что-то изменить.



Впрочем, нельзя сказать, что вы ничего не меняете. Дорвавшись до руля, вы тут же спешите отменить законы, принятые предыдущим правительством. Вы знаете, что ваши решения могут быть так же отменены, поэтому не боитесь, что они окажутся ошибочными и вам придется за них отвечать.



Непонятно, зачем вы тогда рветесь к власти – разве что ради самой власти, ради высоких зарплат, льгот и почета, и чтобы продемонстрировать соперникам свое превосходство. Вам не жаль денег на пять и шесть выборов подряд, но вы не готовы потратить ни шекеля на повышение нищенских пособий и пенсий пожилым репатриантам. Как только об этом заходит речь, выясняется, что казна пуста и лишних средств нет.



Вы придумали бессмысленную игру с ротацией кресла главы правительства, потому каждому из вас хочется хоть немного в нем посидеть. Почему бы тогда не распространить ротацию на весь Кнессет или даже на все население Израиля – хуже не будет.



Впрочем, и мы, народ, тоже должны просить у вас прощения. Мы слишком безразличны, слишком терпимы к вашим грехам и ошибкам, отчего вы совершаете их все чаще, все больше убеждаясь в своей правоте и непогрешимости. Именно поэтому вы позволяете себе устраивать ежегодную чехарду с выборами.



Удивительно, что в рамках предвыборной кампании никто из кандидатов не догадался произнести такую покаянную речь, чтобы произвести впечатление на своих избирателей. А по-настоящему всем нашим политикам стоило бы раскаяться и пообещать хотя бы одно - что эти внеочередные выборы будут последними. И сдержать свое слово.

Но ничего этого мы так и не дождались.