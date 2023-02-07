



Плата за справедливость

Законопроект о лишении террористов гражданства или вида на жительство, совершенно правильный с точки зрения справедливости высшей и земной, тем не менее опасен, как опасны все политические игры на правовом поле. Да, нас возмущает, что убийца наших сограждан за наши же налоги отдыхает в тюрьме, а его родственники продолжают получать пособия и льготы, положенные израильтянам. Да, в еврейском государстве не должно быть места тем, кто получает от врагов деньги за пролитую кровь евреев. По этому поводу в стране существует почти полный консенсус, не зря же законопроект в первом чтении получил даже голоса оппозиции. Существующая ныне безнаказанность во многом способствует радикализации израильских арабов, многие из которых открыто называют себя палестинцами. Казалось бы, им самое место на своей идеологической родине - в Палестине…



В чем же проблема этого законопроекта?



Право на гражданство внесено во Всеобщую Декларацию прав человека. Именно поэтому в цивилизованном мире не принято лишать кого-либо единственного гражданства. В прошлом году БАГАЦ разрешил отнимать гражданство Израиля за «подрыв доверия» по отношению к государству, но взамен предоставлять вид на жительство в стране, если другого гражданства у человека нет. Теперь это условие отменяется, что делает закон спорным с точки зрения международного законодательства.



Далее. Подразумевается, что автономия предоставит этим людям свое гражданство. Но автономия - не государство. Или все-таки государство? Передавая под ее юрисдикцию наших «лишенцев», мы, сами того не желая, подкрепляем претензии ПА на государственность.



Будет ли такая мера пресечения эффективной - тоже вопрос без ответа. Кто сказал, что для террористов и их семей депортация в ПА или Газу станет наказанием? Экстремист, решивший стать шахидом, готов к смерти, а мы пугаем его переездом в Рамаллу или Хан-Юнис. Да, он лишится преимуществ правового общества (а нужно ли оно ему?), зато получит щедрое, возможно, пожизненное вознаграждение от спонсоров террора. Посмотрите, с каким восторгом, какими плясками и аплодисментами встречают палестинцы своих соплеменников, возвращающихся из израильской тюрьмы. Бывших израильских арабов ждет не менее, а то и более теплый прием. Кроме того, не стоит рассчитывать, что, оказавшись в автономии, они займутся мирными делами и перестанут совершать теракты. Скорее, наоборот.



Кроме того, не исключено, что любой из этих бандитов сможет претендовать на иное, к примеру, европейское гражданство. В цивилизованном мире всегда найдется милосердный режим, который будет видеть в нем не кровавого убийцу, а жертву сионистской оккупации и дискриминации по национальному признаку. Как только возникнет первый подобный прецедент, терроризм станет для радикальных израильских арабов окном в Европу.



Реакция Западного мира на новый закон вообще обещает быть очень острой, а сами «пострадавшие» и их защитники постараются раздуть ее, насколько это возможно.



Здесь стоит вспомнить историю, произошедшую в нашей стране 30 лет назад. В декабре 1992 года после громкого теракта правительство Рабина депортировало в Ливан 415 активистов ХАМАСа и «Исламского джихада». Боевики расположились лагерем недалеко от границы, и туда тут же стали слетаться журналисты и правозащитники всех мастей. На палестинских территориях начались «дни гнева», мир бурлил, Совбез ООН принял гневную резолюцию. В конечном итоге, почти все террористы вернулись домой - на Западный берег и в Газу. Не получится ли, что Израилю придется под нажимом мирового сообщества принять высланных убийц обратно?



Самая уязвимая сторона закона - тот факт, что он касается только арабов. На это делают упор арабские депутаты, и все миротворцы, несомненно, будут критиковать нас за расизм и неравноправие. Распространить ту же меру на евреев нельзя при всем желании, ведь в мире нет другого еврейского государства, куда можно было бы выслать еврея, каким бы злодеем он ни оказался. Но с юридической точки зрения это не аргумент.



Даже когда закон примут, его применение станет большим испытанием для нашей юридической системы. Можно заранее предсказать до невозможности затянутые процессы, бесконечные апелляции и петиции, шумиха в местных и международных СМИ, беспорядки на улицах арабских городов, группы поддержки в соцсетях. И неизбежное следствие - новые шахиды, вдохновленные примером «героя», мечтающие точно так же прославиться убийством евреев.



И все-таки этот закон абсолютно оправдан, более того - необходим. Он должен быть принят, потому что зло и убийство не может оставаться безнаказанным, потому что террористам и ненавистникам нашего государства нет места на нашей земле, даже если остальному миру это не нравится. Сделать это надо было намного раньше, но лучше поздно, чем никогда. Все тяжелые и неприятные последствия, которые ждут нас в этой связи, - это та цена, которую мы заплатим за торжество справедливости.

