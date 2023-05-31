



Ошибся ли Бен-Гурион?

Редкая коалиция обходится без участия харедим, и они всегда получают все или большую часть того, что просят. Даже находясь в оппозиции, они умудряются сохранить большую часть своих преференций. Одиночные попытки изменить ситуацию, вроде недолго действующего закона о призыве, разбиваются о незыблемую стену статус кво, возведенную еще Бен-Гурионом.



Такое положение вызывает резонное возмущение светского общества. Сегодня говорят, что первый премьер-министр Израиля поступил необдуманно, гарантировав ультраортодоксальной общине особое положение и особые права. Мол, он не мог предположить, что малочисленная (на тот момент) группа строго соблюдающих евреев разрастется и станет одной из самых крупных и, несомненно, самой сплоченной и организованной социальной прослойкой. Что она не ассимилируется, не растворится в молодой и дерзкой общине строителей еврейского дома, а, напротив, станет государством в государстве, выстроит разветвленную административную систему и начнет диктовать свои условия политике, экономике и практически всем аспектам жизни страны.



Было ли это ошибкой и недальновидностью Бен Гуриона, или он предвидел подобный поворот, но не имел ничего против? Если верно последнее, то отец-основатель Израиля хорошо представлял себе психологию своих преемников. Когда мы возмущаемся, что харедим выкручивают руки правительству и заставляют его плясать под свою дудку, то почему-то не пытаемся посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Так ли уж правительство сопротивляется навязываемым ему требованиям? Сильно ли мешает ему пресловутый статус кво со всеми вытекающими из него обстоятельствами?



В самом деле, достаточно было одной-двух каденций без участия харедим, чтобы покончить с этой несправедливостью. Раз так просто оказалось заморозить закон о призыве, то его можно было с легкостью принять уже давно. А также сократить государственную поддержку ультраортодоксальных учебных заведений, где не преподаются общеобразовательные предметы. Облегчить трудоустройство религиозной молодежи: открыть профессиональные курсы, систему профориентации, нацеленную на этот контингент. Да, это требует затрат, но они окупаются, как любые вложения в трудоустройство. Ведь государство делает нечто подобное для репатриантов, и даже больше. И нет в этих мерах никакой антиклерикальной подоплеки: в тех же Штатах ультраортодоксальные евреи прекрасно совмещают работу и изучение Торы.



Но ничего подобного в Израиле никогда не существовало либо существовало в мизерных масштабах.



Может быть, власти их просто боятся? Но чего именно? Уличных протестов, на которые по призыву раввинов и духовных лидеров выходят сотни тысяч их последователей? Но сегодня мы уже не один месяц наблюдаем безрезультатные выступления против судебной реформы, чьи участники играют в жизни и процветании страны гораздо более значимую роль, чем ученики йешив.



Вряд ли наши политики не хотят ссориться с религиозными кругами, потому что страшатся Божьего гнева. Все прекрасно понимают, что парламентские интересы ультраортодоксального истеблишмента лежат в сфере материальной, а не духовной. И уж коли на то пошло, для произнесения ритуального проклятия «Пульса де нура» достаточно десяти любых еврейских мужчин - не ортодоксов и не раввинов.



Почему-то никому не приходит в голову такая мысль: изолированные, живущие своей жизнью массы ультраортодоксального населения и их лидеры нужны власти именно такими, какие они есть. Объясняется это просто. В нашей чрезмерно политизированной реальности необходим определенный балласт, прослойка со своими собственными запросами, нейтральная по отношению к непримиримому конфликту правых и левых. Она помогает создавать и сохранять коалицию и служит гарантом исполнения ее задач, если коалиция, со своей стороны, выполняет требования этой группы. Ультраортодоксы идеально подходят на эту роль: они не вмешиваются в политику и в их среде царит строгая иерархия и дисциплина.



Этим пользуется любая власть в Израиле: и правая, и левая. Обвиняя Нетаниягу в том, что он потакает ШАС и «Еврейству Торы», стоит вспомнить, что Рабин тоже включал харедим в свое правительство, когда утверждал соглашения Осло. Только в правительстве национального единства можно обойтись без харедим, потому что оно само пытается сохранить баланс между правым и левым уклоном. Но получается плохо, поэтому ультраортодоксы всегда могут рассчитывать на место в коалиции.



Коротко говоря: если бы политики Израиля действительно хотели сократить пропасть между ультраортодоксальным и остальным населением, они бы это сделали. Не сразу, но через одно-два поколения, религиозная молодежь начала бы служить в армии, получать профессию и выходить на рынок труда, не переставая при этом соблюдать заповеди и учить Тору. Раввинам пришлось бы смириться и приспособиться к этой реальности. Для государства в этом был бы огромный и безусловный плюс. Но если такое произойдет, управлять народом Израиля станет гораздо труднее. Нашим руководителям такие трудности не нужны.

