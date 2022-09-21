



Нормальная коррупция

Кто-то теряет, а кто-то находит. В последнюю каденцию «Ямина» потеряла двух своих депутатов, что привело к падению правительства и исчезновению самой партии с политического горизонта. Зато оба «потерянных» политика теперь получили шанс вернуться в Кнессет, на этот раз в составе Ликуда, где им предоставлены проходные места: 14-е – Амихаю Шикли и 16-е – Идит Сильман. Последней, кроме того, обещан пост министра здравоохранения в случае, если Ликуд будет формировать правительство. Об этом обещании много пишут СМИ, хотя ни сама Сильман, ни ее новые боссы его не подтверждают.



Депутаты от МЕРЕЦ требуют от ЦИК запретить Идит Сильман баллотироваться в Кнессет. Они считают ее место в Ликуде фактом политической коррупции и попросту говоря – взяткой, заранее предложенной политику за развал коалиции. Но вряд ли избирательная комиссия согласится с такой трактовкой, поскольку подобный прецедент грозит открыть шкатулку Пандоры. Слишком много в нашей политике двусмысленных историй, балансирующих на грани законности и мошенничества.



Перебежчики в израильских партиях были и будут всегда – редкий политик хранит верность своему первому партийному «дому». Меняется руководство партий и их программа, меняются и сами люди. Многие движения распадаются или уходят в небытие. Сама по себе смена «партбилета» - явление обычное и непредосудительное. Правда, Кнессету пришлось в свое время принять ряд законов, мешающих интересантам получать прямую выгоду от выхода из своей фракции. Но в дальней перспективе эти препоны успешно обходятся, как мы могли убедиться на примере Сильман и Шикли.



Понятно также, что перебежчики часто получают перспективные места в других предвыборных списках. Если партия приглашает в свои ряды какого-либо политика, значит она в нем серьезно заинтересована. Бесполезные, не умеющие работать и не имеющие своего электората деятели никому не нужны.



Но дело принимает совсем другой оборот, когда кооптация в новый список становится для политика наградой за некий поступок, выгодный принимающей стороне. И еще хуже, если эта сделка была обговорена заранее.

Идит Сильман не скрывала, что еще до формирования «коалиции перемен» получала от Ликуда предложения покинуть «Ямину» в обмен на проходное место в ликудовском списке. Тогда она и еще двое депутатов отказались уйти из своей партии и упрекнули Нетаниягу в стремлении повести страну на пятые выборы. Но со временем ее мнение изменилось. Как объясняла Сильман, у нее появились принципиальные расхождения с политикой кабинета Беннета. Тем не менее, уйдя с поста председателя коалиции, она до последних дней оставалась в «Ямине», чтобы сохранить возможность избираться на следующих выборах. В отличие от Амихая Шикли, которому пришлось добиваться этого права через суд, она не стала рисковать и теперь готовится к своей новой каденции в составе Ликуда.



Будь на месте Идит Сильман действительно убежденный и идейный правый политик, разве принял бы он предложение Нетаниягу? Ведь переход депутата в Ликуд служит прямым доказательством сговора о развале коалиции и об оплате за этот шаг. Даже если этого сговора не было, никто не поверит, что Биби поставил Идит на проходное место лишь за ее красивые глаза. Порядочный человек отказался бы от такой чести, чтобы сохранить свою репутацию. Но Идит Сильман заняла свое место без колебаний. Дело, увы, не в ее особой беспринципности, а в том, что такой поступок не вызовет осуждения среди ее коллег и избирателей. В нашей политической жизни он в порядке вещей. Возражения МЕРЕЦ мало кто принимает всерьез – они выглядят лишь маневром предвыборной борьбы.



Амихай Шикли, в отличие от Сильман, был исключен из «Ямины» своими коллегами за то, что постоянно голосовал против законопроектов коалиции. Он с самого начала не скрывал своего несогласия с самим составом правительства перемен. О том, поступали ли ему предложения от Ликуда, тоже ничего не известно. По официальной версии, Биби дал Шикли проходное место, чтобы тот отказался от идеи идти на выборы во главе отдельной партии. Однако звучит это не слишком убедительно, и вся ситуация наводит на мысль, что и здесь имела место договоренность о саботаже и о награде за него в будущем.



Понимает ли Шикли, что согласием идти с Биби он бросает тень на свое доброе имя? Возможно, но доброе имя в политике не ценится, поэтому забота о нем – последнее, что волнует наших партийных, точнее, многопартийных деятелей. Не будем произносить слово «предательство», но оно так и просится на язык, когда мы видим людей, разваливших правительство и получивших за это преференции от тех, кому это было нужно. Тот факт, что участники этой истории объясняли свои поступки принципами, ничего не меняет. Принципы не требуют вознаграждения.



Так как же относиться к этому явлению? Как к фактам коррупции или как к принятой норме? Ответ на оба вопроса будет положительным. Да, это коррупция, но в наших реалиях она – общепринятая норма.