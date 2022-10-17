



Не можем или не хотим?

Израильская политическая реальность все время подбрасывает нам такие дежа вю, что порой хочется ущипнуть себя и проснуться. В мире одно за другим происходят неожиданные события, а наша страна все топчется на старых граблях.



Главный чемпион по марафону на граблях – премьер Яир Лапид, уже дважды заявивший на международных площадках (сначала в ООН, потом Совете ассоциации ЕС) о поддержке принципа "два государства для двух народов". Никто не сомневается, что эти слова – всего лишь предвыборный трюк. Но дело не в Лапиде – Бог ему судья, - а в том, что эта идея, казалось бы, давно забытая и отвергнутая, снова поселяется в сознании людей, не только европейских миротворцев и израильских левых, но и простых израильтян, особенно молодых, не помнящих войн и интифад прошлого века.



Не стоит утешать себя оговорками о том, что мы согласимся на палестинское государство, только если оно будет носить мирный характер. То же самое говорили архитекторы Осло про автономию (правда, без "если"). Но им это было отчасти простительно – они наступали на грабли палестинской независимости впервые и искренне верили, что рядом с Израилем и при его поддержке способно возникнуть цивилизованное образование, способное контролировать порядок и жить в мире с соседями. Народу Израиля объясняли: мы отделимся от палестинцев, отгородимся стеной и избавимся от необходимости решать их проблемы. А если они попробуют на нас напасть, ЦАХАЛ даст достойный ответ, как он всегда поступает со своими врагами.



Этот план удалось осуществить только с Газой, и то наполовину. Отделившись от сектора, мы по-прежнему занимаемся их экономическими проблемами, в благодарность получаем массированные ракетные обстрелы, проводим ответные операции, но… победить ХАМАС не можем.



Зачем же нам еще один эксперимент в Иудее и Самарии? Вряд ли он будет успешнее, скорее наоборот. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, что творится сейчас на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.



Ни дня не проходит без попытки теракта. Камни и пули летят в автомобили и автобусы израильтян. Беспорядками охвачено несколько арабских населенных пунктов, включая район Бейт-Ханина, через который проходит линия иерусалимского трамвая. МАГАВ мобилизует резервистов, продолжается операция "Волнорез", военнослужащие проводят аресты и конфискуют оружие, но ситуация становится только хуже. У палестинской молодежи появились новые герои - экстремистская группировка «Львиное логово», которая никому не подчиняется и не признает никаких властей. Именно она ответственна за последние теракты. Набирающий силу террор одиночек опаснее классической интифады, поскольку его трудно предусмотреть и предотвратить. Именно на этот вид терроризма делают ставку новые радикальные движения и в автономии, и в арабском секторе Израиля. Сотни арабов по обе стороны «зеленой черты» открыли для себя увлекательную игру – «Убивай еврея и беги». Их азарт подогревается тем, что в этой игре есть шанс выйти победителем - ведь ЦАХАЛ до сих пор не смог задержать Уди Тамими, убийцу пограничницы Ноа Лазар. Бороться с "оккупантами" можно даже не вставая с дивана, например, брить голову "под Тамими", чтобы сбивать военных со следа, или заниматься подстрекательством в интернете.



В этой смертельной игре Израиль безнадежно проигрывает, и у него нет никаких союзников. Руководство автономии беспомощно против радикалов, а палестинские службы безопасности стараются не вмешиваться в конфликт. При этом нет гарантии, что не повторится история 90-х, когда глава ПНА Арафат возглавил интифаду, а полиция автономии стреляла в израильтян полученным от них оружием.



Но пока налицо почти революционная ситуация, когда одна сторона не может справиться с террором, а другая не хочет. Как и все подобные расклады, она чревата взрывом. И если кто-то думает, что проблема была бы решена, если бы Палестина была самостоятельным государством, он сильно заблуждается.



Начнем с того, что Иудея и Самария – это не Газа. От них нельзя отделиться полностью ни экономически, ни географически. Нравится нам или нет, но целые отрасли израильской экономики, нуждаются в палестинской рабочей силе, а жители автономии нуждаются в рабочих местах на территории Израиля, в наших поставках газа, воды, электричества и проч. Израильтяне и палестинцы за "зеленой чертой" ездят по одним дорогам, поселения и деревни часто расположены бок о бок. При таких обстоятельствах можно провести границу, если два народа живут в мире и взаимопонимании, но в наших реалиях об этом приходится только мечтать. От ракет не защитят даже самые высокие стены, террористы по-прежнему будут проникать в страну под видом рабочих, а вот проводить рейды и операции станет значительно сложнее. Любой военный ответ Израиля будет рассматриваться как агрессия против суверенного государства.



Единственное возможное решение: перефразируя Маяковского, закрыть автономию, почистить, точнее, зачистить от террористов всех мастей, и только тогда снова открыть - допустим, согласиться на создание Палестинского государства. Но на такое Израиль не способен уже очень давно – в противном случае мы бы не находились на нынешнем витке эскалации. Хотя нас каждый день пугают той или иной потенциальной войной, власти делают все, лишь бы не было войны настоящей. Именно поэтому наша армия действует на Западном берегу точечно и осторожно, чтобы, не дай Бог, не спровоцировать взрыв. Можно представить себе, с какой сдержанностью будет реагировать Израиль на провокации со стороны независимой Палестины. Скорее всего, наше руководство постарается просто их не замечать, как намеренно не замечает и не может прекратить сегодняшнюю тихую, но кровавую войну.



Попросту говоря, Израиль сегодня не способен обеспечить безопасность своим гражданам. Так можем ли мы позволить себе своими руками создать рядом еще одного врага? Этот враг, возможно, опаснее других, ведь именно его мы до сих пор усмиряем, но не можем победить. Или не хотим?