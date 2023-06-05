



Наши девочки

Пока армейские чиновники выясняют, как могло случиться, что террорист беспрепятственно пересек и расстрелял наших солдат, Израиль оплакивает убитых. Единственная девушка среди жертв, 19-летняя Лия Бен-Нун, вызывает у многих особенно горькое сожаление. Но мало кто решится в этом признаться, ведь у нас все равны - солдаты и солдатки, мальчики и девочки… Все готовы умереть за родину, и смерть каждого - огромное горе для родителей и всей страны.



И все же есть в этом уравнивании что-то неправильное. Дело не в том, что девушки воюют и служат хуже парней; чаще бывает даже наоборот, да и мотивация у них выше. Просто их следует больше жалеть и оберегать. Ведь не случайно природа устроила так, что женщины рожают и воспитывают детей, а мужчины защищают их. Почему же тогда мы отправляем девушек служить в боевых частях наравне с ребятами?



Задать такой вопрос означает вызвать на свою голову гнев большей части светского общества, и прежде всего самих израильтянок. Каждый год тысячи вчерашних школьниц с гордостью надевают форму боевых подразделений, готовые к трудностям и подвигам. Но когда кто-то из них погибает, мы теряем не только одну драгоценную, неповторимую жизнь, но и жизни ее нерожденных детей. Позволяя убивать своих женщин, мы обкрадываем еврейский народ, который и так понес огромные человеческие потери. Мы лишаем себя будущего.



Такой точки зрения придерживаются консервативные и религиозные круги, и, возможно, стремление девушек служить в боевых войсках, - форма протеста против навязываемой им узкой гендерной роль. В этом их активно поддерживает все передовое общество, которое требует равенства во всем, но в первую очередь - в армии. Под давлением различных организаций, защищающих гендерную интеграцию, ЦАХАЛ вынужден «снижать барьеры» по призыву девушек в спецподразделения. Недавно эти организации одержали крупную победу: женщин начали принимать в особую часть спецназа, которая готовит посадочные площадки для ВВС за пределами Израиля, в том числе во вражеских странах. Существует уже несколько чисто женских танковых экипажей. Прием девушек в бронетанковые войска приостановили в 2020 году, но пришлось его возобновить после петиций в БАГАЦ. Наши девочки продолжают рваться в самые опасные, самые трудные места. Армейское начальство уступает такому напору, стараясь избежать обвинений в шовинизме и дискриминации.



Да, мы гордимся нашими детьми-солдатами, и девочками особенно. Многих умиляют автоматы на их тоненьких фигурках. Но задумывались ли вы, сколько этот автомат весит? А вся остальная амуниция, которую девчонки должны носить на себе в боевых частях? Армия официально объявила, что для женщин не подходят те виды службы, где приходится переносить тяжелые грузы. Это физиология, с ней ничего не поделать. Но девушки все равно требуют допустить их во все виды боевых частей, стремясь доказать, что они ни в чем не уступают своим ровесникам мужского пола.



Порой они не подозревают, что одного поступления в боевое подразделение мало; что доказывать придется каждый день, на каждой тренировке, в каждом марш-броске. И далеко не всегда это удается. У нас любят говорить о равенстве полов, но редко признают его на деле.



Показателен израильский юмористический ролик, в котором командир распекает парней-новобранцев и хвалит их сослуживицу, но звучит это примерно так: "Молодец, Мири! А вы все дохляки! Вас обогнала эта глупая толстая девчонка!". Пренебрежение - далеко не единственная проблема, с которой нашим девочкам приходится сталкиваться в боевых частях. Грубые шутки, насмешки, харрасмент, прямое насилие. Как следствие - психологические срывы и комплексы. Подрывающие здоровье чрезмерные нагрузки. И все это - ради права подвергать себя риску наравне с мужчинами?



Да, каждый человек вправе распоряжаться своей жизнью. Но решение о службе в боевых частях принимают совсем юные девушки, практически дети. Меньше всего они думают об опасности и трудностях. Армия кажется им чем-то вроде увлекательной игры, в которой можно показать себя и успешно соревноваться с мальчиками. Этим соревнованием им морочат голову с раннего детства. Им внушают идеи равенства, которые ни на чем не основаны, потому что равенство и равноправие - разные вещи. Люди рождаются разными, они не равны по своим физическим, умственным и прочим возможностям. Дать им равное право состояться лично и профессионально означает создать каждому оптимальные для него условия, а не построить всех в один ряд.



Интересно, что в мирной жизни женщины редко рвутся работать на стройку, в тяжелое машиностроение, в грузчики и другие "мужские" профессии, требующие большой физической силы и выносливости. Здесь наши девочки делают вполне адекватный выбор. Но в отношении армии почему-то работают совершенно другие принципы.



И наконец, армейская служба наравне с мужчинами не дает девушкам практически никаких преимуществ в будущем. Израильское общество до сих пор очень традиционно и патриархально по сравнению с остальным западным миром. Женщины получают более низкую зарплату, чем мужчины на тех же должностях, их гораздо меньше в правительстве, в руководстве крупных компаний и государственных организаций. Да, в тех странах, где фактическое гендерное равноправие действительно находится на высоком уровне, женщины тоже служат в армии. Но в боевых действиях участвуют единицы.



До сих пор спортивные соревнования во всем мире проводятся раздельно среди женщин и мужчин. То есть мы все-таки признаем, что существуют различия между полами, что у них разные ресурсы и возможности. Но почему-то сегодня немодно и почти неприлично признавать: главная ценность женщины в том, что она дает жизнь. Именно поэтому женщины вызывают инстинктивное желание оберегать и защищать их. И поэтому нам больше жаль девочек, когда они погибают в расцвете лет. Здесь нечего стыдиться, это закон природы. И никто - ни армия, ни БАГАЦ, ни родители - не должны делать вид, что этих законов не существует.





