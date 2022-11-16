



Национальный дом или Ноев ковчег?

Отмена поправки к Закону о Возвращении – так называемой «поправки о внуках» - вышла на повестку коалиционных торгов в неудачный момент. С начала войны усилилась алия из России и Украины. Люди, никогда не считавшие себя евреями, достают из сундуков документы еврейских предков и едут на Землю Обетованную, вызывая зависть соотечественников, которым не так повезло с дедушками и бабушками. Конечно, началось это не вчера и не сегодня; по статистике две трети олим последних лет не считаются евреями по Галахе (законам иудаизма). Но сейчас ликвидация поправки о внуках ударяет по тем, кому грозит реальная опасность, кто не хочет убивать, быть убитым или оказаться в тюрьме.



Отмена поправки ставит преграду не только алие из России и Украины. Больше всего евреев в третьем поколении живет в США. Мало кто из них собирается репатриироваться, тем не менее пересмотр ЗОВ грозит осложнить отношения Израиля с самой богатой и влиятельной еврейской диаспорой мира, а также с европейским еврейством.



Это не значит, что проблема надумана - в поправке о внуках действительно заложена мина замедленного действия. Другое дело, что разминировать ее нужно чрезвычайно аккуратно и заниматься этим должны правительство национального единства, а не право-религиозная коалиция по инициативе ультраортодоксов, которые почти не скрывают своей секторальной заинтересованности в этой мере.



Для политиков-харедим борьба против «третьего поколения» носит прежде всего политический характер. Их лидеры не хотят, чтобы рост светского и нееверейского населения сместил электоральные пропорции и усилил антиклерикальные движения. Вдобавок общине постоянно внушается, что все беды в земле Израиля – от наплыва «оскверняющих ее гоев и христиан», и только депутаты-харедим стоят на пути этой напасти.



И то, и другое - откровенная подтасовка. Очевидно, что абсолютное большинство репатриантов, независимо от степени «кошерности», – люди сугубо светские, и голосуют они за светские партии. Чтобы изменить эту тенденцию, придется запретить нерелигиозную алию, а об этом речи нет (пока нет?). Мало того, главные идейные противники религиозного диктата: функционеры МЕРЕЦ, основатели реформистского и консервативного движения, даже активисты ЛГБТ – по большей части галахические евреи. Политики-ортодоксы стараются не акцентировать внимание на этом аспекте, чтобы не дать своим последователям возможность задуматься: а ведь евреи могут быть и другими, не такими, как мы... Вместо этого распространяется миф: все зло – от гоев.



Есть здесь и экономическая сторона. Чем больше в стране нееврейского населения, тем меньше спрос на религиозные ритуалы и услуги, начиная с обрезания младенцев и кончая бракосочетанием «по закону Моисея и Израиля». Появление гражданских кладбищ, распространение некошерных магазинов, светские браки – все это подрывает благосостояние религиозной элиты. Пока еще ущерб не слишком велик, но раввины хотят обезопасить себя на будущее. Попросту говоря, отмена поправки о внуках – еще один шаг к превращению Израиля в царство Галахи. Большинство израильтян с этим не согласны.



И все же в обществе существует безусловный консенсус: Израиль должен оставаться еврейским государством. Мнения расходятся лишь в том, каким должно быть такое государство. И тут приходится признать, что для определенной части репатриантов с постсоветского пространства слова «еврей» и «еврейский» - пустой звук, а Израиль – просто убежище от неприятностей и невзгод, возможно, временное. Такие люди в алие были всегда, но до поры до времени они растворялись в густом еврейском «бульоне».

Сегодня же появились районы и целые города, где русский и украинский языки звучат чаще, чем иврит. Их жители ходят в «русские» магазины и «русские» театры, смотрят российское и украинское телевидение, а их дети в «русских» садиках не получают того заряда патриотизма и уважения к еврейским ценностям, которое даже детей африканских нелегалов превращало в маленьких израильтян.

Подобные гетто есть во всех странах, но Израиль – слишком маленькое государство и у него слишком много проблем. Нееврейское меньшинство со временем может изменить его пусть не демографически, но идеологически. Трудно предсказать, как поведут себя жители гетто в минуту опасности. А такой опасностью может быть не только война, но и очередной мирный договор, территориальные уступки, голосование за раздел страны…



Решит ли эту проблему отмена поправки о внуках, если она будет принята сейчас? Скорее наоборот – она еще более углубит пропасть между религиозным и светским населением, оттолкнет недавно приехавших евреев от традиций, укрепит антирелигиозный политический лагерь и усилит раздоры и разногласия в обществе. Тем не менее, решение необходимо, если мы хотим, чтобы Израиль был еврейским национальным домом, а не Ноевым ковчегом. В мире достаточно стран, в которых можно получить помощь и защиту от опасности, а еврейское государство только одно.