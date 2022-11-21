



Министры для своих

К гримасам политических назначений мы, кажется, должны были уже привыкнуть. Никого не удивляет, что то или иное ведомство может достаться политику, который совершенно не разбирается в данной области: министерство обороны возглавляет деятель, не служивший в армии, МИД – человек, не знающий иностранных языков, а минздрав – не имеющий медицинского образования. Подумаешь, важность! Министры же не будут сами воевать и лечить – на это есть профессионалы, а для переговоров найдутся переводчики. Так уж повелось, что министерские посты раздаются в нашем правительстве, как награды на соревнованиях: тем, кто лучше выступил на выборах – должность почетнее и сытнее, кто отстал – поменьше и поскромнее. Также известно, что за эти посты покупается лояльность в коалиции – ни одна фракция, ни один депутат не поддержит правительство в его начинаниях, если не получит желаемых назначений. В борьбе за куски государственного пирога в ход идет все: шантаж, угрозы, личные связи. Базарная торговля, в которую превращаются каждый раз коалиционные переговоры – постоянный, и, увы, привычный позор нашей политической реальности.



Но даже на фоне этого рутинного безобразия не может не шокировать ситуация, когда во главе министерства оказывается депутат, имевший или имеющий, мягко скажем, проблемы в данной области. На этот раз таких кандидатов сразу двое – это Арье Дери, нацелившийся на министерство финансов, и Итамар Бен-Гвир, претендующий на министерство внутренней безопасности.



Как известно, Дери в свое время был осужден и отбыл тюремный срок за финансовые злоупотребления, совершенные на посту министра внутренних дел в начале 90-х годов. Само по себе его возвращение в политику и назначение на государственные посты – довольно спорный момент. Это не противоречит закону, как и право главы правительства раздавать членам коалиции любые посты, но в данном случае закон проявляется как-то уж совсем уродливо, напоминая народное выражение «пустили козла в огород». Вряд ли хоть один здравомыслящий предприниматель возьмет на работу с финансами сотрудника, ранее осужденного за растрату, но государственные деньги такому деятелю доверяют со спокойной душой.



Бен-Гвир не случайно требует себе министерство внутренней безопасности, да еще с расширенными полномочиями. Многие его избиратели, радикально настроенные религиозные израильтяне, давно находятся под пристальным вниманием полиции, а самые непримиримые из них – в разработке ШАБАКа. Нетрудно понять, что глава «Оцма Йегудит» постарается облегчить жизнь своим сторонникам, чтобы заслужить их благодарность и укрепить свой политический рейтинг.



Кстати, это может оказаться не так уж плохо. Если полиция будет меньше гоняться за подростками из «Молодежи холмов» и выселять поселенцев из незаконных форпостов, она, возможно, всерьез займется настоящими преступниками, разберется с мафиозными группировками, наведет порядок в Негеве. Не исключено, что именно Бен-Гвир станет тем человеком, который найдет путь для компромисса между радикальными молодыми евреями и властью, которую они не признают и которая считает их опасными экстремистами. Невольно задумаешься, можно ли осуждать лидера «Оцма Йегудит» за его стремление заполучить министерство, ведь он заботится не о себе, а о людях, которые за него проголосовали. Да и тот же Дери попал под суд, потому что тратил казенные деньги на нужды избирателей ШАС – школы, благотворительные организации, детские сады. Именно для поддержки своего избирателя ШАСу нужен контроль над министерством финансов, а депутатам-харедим из «Йегадут а-Тора», по традиции не занимающим министерские посты, - над финансовой комиссией Кнессета. Благодаря их усилиям, выходящим порой за рамки закона, у харедим есть дешевые квартиры и стабильные пособия, а в

ультраортодоксальных школах - горячие обеды, бесплатная подвозка и продленный день. Вполне закономерно, что благодарный избиратель снова и снова отдает свой голос за партию, которая о нем заботится. И если Бен-Гвир решил тоже пойти этим путем, то, что ж, его электорату можно только позавидовать.



Так не перестроить ли нам всю исполнительную власть по секторальному принципу? Сделать министерство по делам харедим, министерство по делам поселенцев, по делам арабов и так далее – и пусть каждое занимается проблемами своей общины. Кому-то при этом однозначно повезет, но только не нам. Увы, никто, включая русскоязычных политиков, никогда не стремился занять пост министра алии и интеграции с расширенными полномочиями и провести там полезные реформы. Этот портфель обычно достается либо большой фракции в нагрузку к важным ведомствам, либо какому-то мелкому списку по остаточному принципу. В результате министерство часто возглавляют люди не просто случайные и не разбирающиеся в проблемах репатриантов, но и совершенно равнодушные к ним. Пока мы видели только одно исключение: министр уходящего кабинета Пнина Тамано-Шата, которая по мере сил помогала своему избирателю - эфиопской общине. Все прочие министры не запомнились никакими достижениями. Так что, если мы хотим от правительства каких-то преференций, то, пожалуй, нужно становиться либо поселенцами, либо ультраортодоксами …либо выбрать наконец лидера, который станет нашим Дери или

Бен-Гвиром.



Говоря серьезно, существующая практика секторального распределения средств – глубоко порочное явление, пусть даже политические назначенцы действуют не в своих личных интересах, а ради блага избирателей. Эта практика разделяет общество, и без того страдающее от внутренних противоречий, и лишает его уважения к закону. Людям становится неважно, разбирается ли министр в данном вопросе, будет ли он злоупотреблять своим положением, – лишь бы он был «нашим» и старался для «своих». От политических назначений пора отказываться, пока не поздно, иначе страна окончательно погрязнет в коррупции и местничестве. Впрочем, для этого, как говорится, надо менять всю систему.



Автор: Ирина Петрова.