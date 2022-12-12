



Ломать – не строить

Выигравший выборы лагерь ведет себя, как ребенок, который получил власть над страной в подарок, в полное свое распоряжение. Мало того, эта дорогая игрушка оказалась слишком большой и сложной для победителей, и единственное, что они пока могут с ней делать - ломать на части и пробовать на зуб. Этим и занимаются фракции на коалиционных переговорах.



Конечно, это преувеличение. Депутаты - взрослые люди, они понимают, что делают, и это вызывает еще больше удивления и горечи. Создается впечатление, что формируемая коалиция уничтожает все, что осталось ему от предыдущей, порой даже в ущерб своей выгоде.



«Нам не нужны посты и портфели. Мы пришли в политику, чтобы проводить свою идеологию», - откровенно заявил недавно Итамар Бен Гвир. Похоже, той части общества, которая эту идеологию не разделяет (а судя по итогам выборов, это примерно половина электората), для него просто не существует. Пренебрежение интересами миллионов людей - месть за то, что эти граждане голосовали «не за тех», ну и, разумеется, личное наказание для самих идейных противников. Никакого вам транспорта по субботам, который обещал когда-то Яир Лапид по соглашению с «Аводой». Никакого вам закона о призыве! «Пусть одни служат в армии, а другие изучают Тору», требует депутат-ультраортодокс Моше Гафни. Этот тезис напрямую адресован инициатору закона Авигдору Либерману в отместку за его антиклерикальную позицию. Глава одиозного движения «Ноам» Ави Маоз намерен не только бороться за чистоту крови репатриантов, изменяя Закон о Возвращении, но и ликвидировать несколько тысяч (!) учебных программ, потому что они содержат левые идеи.



В какой-то мере это было ожидаемо. Харедим всегда выступали против призыва, гей-парадов и автобусов в субботу, ультраправые всегда ненавидели левую идеологию. Неожиданным оказалось другое: почему эти жесткие требования не вызывают возражений у другой части формируемой коалиции, которая, по логике, не должна их поддерживать? Разве что Нетаниягу, будучи либералом, неуверенно пытается защитить гей-парады, но вряд ли он устоит против напора Маоза.



Между тем, участие в правительстве того же Маоза не так важно. Коалиция сложится и без него, и проведет все законы, которые необходимы Биби, чтобы не оказаться в тюрьме. И все же будущий премьер соглашается на все или почти все разрушительные требования лидера «Ноам». Что заставляет его прогибаться перед ультраправыми и отталкивать от себя умеренных сторонников? Почему закон о призыве не защищают депутаты от религиозных сионистов, у которых принято совмещать изучение Торы и армейской службы, и для этого даже существуют специальные йешивы? Почему опытные политики из Ликуда молча наблюдают за раздиранием на части министерств и ведомств и превращение всего управленческого аппарата в нежизнеспособное нагромождение деталей? Ведь они-то понимают, как трудно будет завести разобранный на части механизм и заставить его хоть куда-то ехать.



Ответ прост и печален. Он даже не имеет отношения к предстоящему суду над Нетаниягу и его стремлению любой ценой избежать приговора. Будущая власть упрямо и целенаправленно разрушает все, что строили и поддерживали ее оппоненты. Именно поэтому Биби готов закрыть глаза на борьбу с ЛГБТ, хотя сам он не гомофоб, - ведь это движение поддерживают левые и ненавистный Лапид, который посмел на время украсть у него трон царя Израиля. Именно поэтому «Еврейская мощь» игнорирует закон о призыве - ведь эта инициатива, какой бы полезной она ни была, исходит из другого лагеря. Именно поэтому отменяются назначения прежнего кабинета на профессиональные должности, включая пост юридического советника правительства. Неважно, насколько хорошо эти чиновники выполняют свою работу - они «не наши» люди, им нет места среди нас.



Но неужели желание отомстить и наказать соперников настолько ослепило правых деятелей, что они не могут оценить последствия своих шагов? Уже сейчас полицию лихорадит от того, что теперь она будет полностью подчинена политической власти и не сможет распоряжаться своим бюджетом. Министерство просвещения обкорнали до такой степени, что уже не осталось желающих его возглавить. Здравоохранение будет окончательно загублено половинчатым руководством Дери, у которого это второй, дополнительный портфель. Социальное обеспечение переходит к ШАСу, «Натив», отвечающий за репатриацию, - к Маозу. Что будет с еврейским государством, где медицина, образование, алия оказались на последнем месте? И неужели все эти жертвы принесены лишь для того, чтобы насолить противникам; как говорят на иврите, «давка» (назло)? Не слишком ли велика цена за торжество победителей?



На самом деле, расчет здесь присутствует. Состоит он в том, чтобы не просто поломать построенное раньше и даже не в том, чтобы лишить оппонентов возможности осуществлять свои программы и зарабатывать авторитет среди избирателей. Цель нынешнего растаскивания министерств и бюджетов еще и в том, чтобы на этих обломках утвердить свое превосходство, уничтожить следы левого/лево-центристского правления и предать его забвению. Будущая коалиция дает понять: пришло наше время, наша идеология, наши законы. В Израиле больше нет места левой власти с ее признанием независимости суда, лояльностью к гей-парадам, поправкой о внуках и т.д. Все это закончилось, забудьте. Мы здесь навсегда. Израиль - наш.



В этом их главная и роковая ошибка. Разрушители напрасно надеются, что на развалинах старой системы можно легко и быстро построить что-то новое, эффективное и работоспособное. Скоро они сами попадут в яму, вырытую для врагов. Будущее правительство ждут огромные проблемы, которые с большой вероятностью приведут к провалу и надолго оттолкнут симпатии общества от право-религиозного лагеря. Уже на следующих выборов мы увидим, как маятник качнется в другую сторону, оставив за бортом нынешних победителей.



Автор: Ирина Петрова.