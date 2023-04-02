



Лишенные разума

Когда-то писатель Эфраим Кишон заметил, что Израиль - страна, окруженная врагами, но ее граждане больше переживают из-за соседей с верхнего этажа. Эту фразу можно использовать как иллюстрацию к нынешним событиям за, против и вокруг судебной

реформы.



В самом деле - занимаясь своими внутренними распрями, мы как будто забыли, в каком опасном мире живем и как этот мир может стремительно измениться прямо на глазах. Казалось бы, только недавно в регионе было достигнуто хрупкое равновесие и относительная стабильность, и вот уже чаша весов склоняется в другую, неблагоприятную для нас сторону.



Стремительно складывается и крепнет альянс между Россией и Ираном. Москва нам еще не враг, но ее поддержка помогает Тегерану выйти из мировой изоляции. В ближайшей перспективе Иран из международного изгоя может превратиться в участника нового агрессивного и хорошо вооруженного военного блока. Иран продолжает обогащение урана и совсем скоро достигнет уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Остальной мир в данный момент озабочен войной в Украине, поэтому иранская тема ушла на второй план - для всех, кроме Израиля. Даже саудиты, трезво оценив обстановку и убедившись, что ждать помощи от Запада не стоит, предпочли пойти на мировую с Тегераном.



Между тем, эхо украинской войны, которая, на первый взгляд, имела к нам весьма отдаленное отношение, звучит почти у границ Израиля. Западное оружие,

поставленное Киеву и захваченное в боях российскими военными, попадает в Иран и оттуда, по данным разведки, передается Хизбалле. Некоторые виды этих вооружений способны создать серьезную угрозу израильским ВВС и танкам. И если прямое противостояние с Ираном до сих пор маловероятно, то новая атака со стороны «Партии Аллаха» вполне реальна. Новейшие ПВО Хизбаллы, полученные из Ирана, уже ограничивают возможности нашей авиации в небе Ливана. На границе сосредоточено около тысячи боевиков, которые могут в любой момент устроить провокацию.



Недавнее проникновение террориста из Ливана вглубь нашей территории до такой степени застало врасплох руководство ЦАХАЛа, что этот инцидент сначала даже хотели скрыть от общественности. Впрочем, общественность была занята защитой демократии от правительства и правительства от демократии и почти не обратила внимание на это событие. Военные полагают, что главной целью диверсии был не теракт, а разведка. Выводы неутешительны: северная граница оказалась проницаемой, а на строительство «умной» защитной стены уйдет как минимум два

года.



Одновременно укрепляется сотрудничество между проиранскими группировками и ХАМАСом, а иранское оружие потоком идет в Газу. Уже нельзя рассчитывать, что коррумпированная верхушка ХАМАСа будет избегать столкновения, чтобы сохранить власть и доступ к международному финансированию сектора (подобные прогнозы появились несколько лет назад). Скорее всего, нападение с севера будет поддержано из Газы и с Западного берега. Что и говорить - сейчас самое подходящее время устраивать забастовки и еженедельные шествия с флагами, перекрывать дороги, настраивать разные группы

населения друг против друга. Призывать народ к бойкоту и свержению власти. Провоцировать кампанию отказа от призыва среди резервистов. Погружать страну в политический кризис. Ссориться с американской администрацией и отправлять в отставку министра обороны. Такой достойный ответ дает Израиль на возросшие угрозы безопасности, к тому же «удачно» приурочив его к началу Рамадана - самого неспокойного периода в году.



Если говорить без иронии, ситуация более чем тревожная. Военные специалисты во весь голос кричат об опасности, но их никто не слышит. Даже премьер Нетаниягу, обычно одержимый идеей иранской угрозы, сегодня озабочен исключительно юридической реформой и поиском врагов в собственной партии. Невольно вспоминается старая мудрость: кого Бог хочет погубить, того он лишает его разума. Не означает ли поголовная утрата разума и здравомыслия среди наших лидеров, что Израиль близок к гибели? Об этом уже давно говорят наши враги - тот же шейх Насралла обещает, что еврейское государство не доживет до своего 80-го дня рождения.



С другой стороны, все происходящее вполне закономерно. Народ Израиля слишком долго пугали возгласами: «Иран! Война! Ядерное оружие!», слишком часто отвлекали этими страшилками от социальных, экономических и прочих насущных проблем. Можно было ожидать, что в какой-то момент народ устанет бояться и займется отстаиванием своих прав. На этот раз триггером стала юридическая реформа, но на ее месте вполне могло быть и что-то другое.



К сожалению, реальная опасность появляется именно в тот момент, когда люди перестают реагировать на крик «Волки, волки!». И сегодня эта опасность близка, как никогда. Хочется верить, что кто-то в стране сохранил разум, чтобы заметить ее, пока не стало поздно.