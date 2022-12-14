



Кто там шагает левой?

Уже навязла в зубах фраза о том, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. В контексте цивилизованного мира она очевидна и банальна: ведь народ имеет то правительство, которое он выбрал. На этом стоит демократия, и, хотя буквально это понятие переводится как «власть народа», на деле оно означает власть большинства. Большинство устанавливает (правила), как гласит израильская поговорка.



Сегодня большинство в Израиле выбрало власть право-религиозного лагеря. Как бы это ни огорчало кого-то из нас, как бы мы ни возмущались торговлей за портфели и бюджет, разделом и переделом министерств и ведомств, неуемными аппетитами будущих правительственных чиновников - такова воля большинства. Никто из последователей демократии не станет отрицать, что выборы выиграны честно и убедительно. Пожалуй, впервые в истории правые могут формировать коалицию своими силами, не вербуя союзников на стороне. Нравится это нам или нет, таков выбор народа.



Но это только одна огорчительная новость для уходящего правительства и его сторонников. Вторая состоит в том, что подобный выбор сложился не случайно и не стал результатом чьих-то махинаций или умелой пропаганды. Да, стратегические союзы и соглашения между правыми партиями имели место, но это говорит лишь о том, что они сумели найти общий язык и договориться, а левый лагерь - нет.



Особенность недавних выборов состоит в том, что на них почти никто никого не обманывал. Ни одна политическая сила не старалась казаться более белой, пушистой и умеренной, чем на самом деле. Сравнительно новые на нашем политическом горизонте ультраправые партии ни сейчас, ни раньше не скрывали своего отношения к палестинцам, поселенцам, гей-парадам и «недостаточно еврейской» алие. Ну, а позиция ШАС и «Еврейства Торы» на этот счет нам давно и хорошо известна. Раз все эти списки получили увесистое количество мандатов, «значит, это кому-нибудь нужно». Попросту говоря, это нужно большинству.



Также никто из избирателей не обманывался, отдавая свой голос Ликуд. Мы наблюдали эту партию и ее лидера во власти не год и не два, мы хорошо осведомлены о ситуации, в которой находится Нетаниягу, и знаем, что ему нужно во что бы то ни стало сформировать коалицию, которая примет нужные ему законы. Было заранее ясно, что единолично управляемая будущая партия власти согласится практически на любые условия своих одиозных союзников. Если люди, понимая это, голосовали за Ликуд, значит, эта перспектива не вызывает у них возражений либо они готовы с ней примириться.



У лево-центристской коалиции был шанс изменить в свою пользу многолетний правый уклон, вызванный разочарованием народа Израиля в мирном процессе. Ведь не случайно в последние десятилетия на выборах побеждали правые, а вот нынешнее правительство, скажем прямо, пришло к власти лишь по счастливому стечению обстоятельств. Тем не менее, оно могло предложить новый, взвешенный подход к палестинской проблеме, подход, построенный на принципе безопасности и близкий населению, которое не хочет ни войны, ни фальшивого мира. Но на это не хватило то ли времени, то ли той пассионарности, с которой отстаивают свои взгляды правые идеологи.



Впрочем, за свою недолгую каденцию уходящая власть постаралась повлиять на позицию электората. Она всячески подчеркивала преимущества своего стиля руководства (коллегиальность), своих способов решения проблем (компромиссы) и прочих демократических методы работы. Но избирателей это не впечатлило. Ни укрепление светской составляющей нашей повседневной жизни и ослабление религиозного влияния, ни включение в правительство арабских политиков и надежда на разрешение межэтнических противоречий, ни лозунги толерантности, равноправия, свободы - ничто не помогло левому лагерю одержать верх. Это кажется странным, учитывая, что большинство населения страны составляют люди нерелигиозные, но это

факт. Левые идеи и принципы перестали вдохновлять общество, и это особенно заметно на примере МЕРЕЦ, старейшей на сегодня откровенно левой партии, впервые не прошедшей электоральный барьер, и бывшей правящей «Аводы», которая балансирует на грани исчезновения. Левые потеряли не только колеблющихся, готовых прислушаться к убедительной агитации, но и свой когда-то лояльный электорат. Не случайно центристские движения последних лет стараются избегать левой риторики или даже маскируются под правых. Нынешние выборы окончательно продемонстрировали, что сторонников правых в Израиле больше, и это большинство устанавливает правила.



Так что теперь, когда левые политики и журналисты в панике кричат, что Израиль разваливается, движется к религиозному тоталитаризму и рискует стать еврейским Ираном, ответом им становится равнодушное молчание. Потому что народ сам сознательно выбрал эту власть, это правительство, и этот, если хотите, еврейский Иран.



Автор: Ира Коган.