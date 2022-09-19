



Кому выгодно арабское разделение?

Коалицию формируют крупные партии, но судьба ее часто зависит от мелких. В этот раз таких списков особенно много, а после неожиданного демарша партии БАЛАД их стало на один больше.



БАЛАД – арабские националисты, наиболее радикальные представители Объединенного списка. Именно они добились от своих недавних партнеров обещания никого не рекомендовать на пост премьер-министра. Но в конечном итоге баладовцы решили идти отдельно – видимо, чтобы сохранить лицо перед избирателями и избежать обвинений в сотрудничестве с коллаборантами. Ведь Объединенный список в прошлой каденции поддерживал коалицию, а в этой, возможно, захочет к ней присоединиться – пример РААМ заразителен.



Против ожиданий, опросы показали, что распад Объединенного списка практически не изменил расклад голосов в пользу блока Нетаниягу. Правые по-прежнему не набирают даже минимального большинства, необходимого для коалиции. Пока эксперты рассуждали, что арабская улица, возможно, еще не успела отреагировать на политические новости, в ЦИК был подан запрос о недопущении БАЛАД к выборам из-за ее антисионистской и антиизраильской риторики.



Казалось бы, такой поворот еще больше играет на руку Биби, поскольку сокращает лагерь его противников. Но это только на первый взгляд. На самом деле, логика проста: если на выборы идут три арабские партии, голоса избирателей делятся между ними, и кто-то из них, а то и все вместе, рискуют не преодолеть электоральный барьер. Без БАЛАДа этих партий остается только две, соответственно, их шансы увеличиваются. Даже если арабский сектор не проявит особой активности, как предсказывают опросы, и какая-то часть избирателей будет потеряна, большинство из них проголосует за один из оставшихся списков хотя бы потому, что они привыкли иметь своих представителей в Кнессете. Таким образом, запрет на участие БАЛАДа принесет больше мандатов арабам, а значит – блоку Лапида.



Биби прекрасно знает эту арифметику: чем меньше списков, тем больше консолидация электорального потенциала. Не случайно он потратил столько времени и сил на объединение своих сторонников и радовался дроблению и разладу в стане врагов. Возможно, он сам, при всей своей прозорливости, еще не догадался, какой сюрприз подготовил ему Лапид.



Глава «Еш Атид», конечно, понимает, что слабая разрозненная коалиция с опорой на скандалящие между собой арабские партии – плохой путь к премьерству. Но особого выбора у него нет. Своей всеядностью Лапид все больше напоминает Беннета: хоть чучелом, хоть тушкой, но занять желанное кресло. Ходят слухи, что он уже готов договориться о разделении власти с Нетаниягу, если добьется права стать первым в ротации. Но для этого нужно, чтобы силы двух лагерей были примерно равны, и никто из них не мог бы составить коалицию в одиночку. Пока картина именно такова, но она может измениться в любой момент, поскольку речь идет о паре-тройке мандатов. Шаг вправо, шаг влево со стороны избирателей – и один из блоков обгонит другой.



Пертурбации в Объединенном списке в этом смысле произошли удивительно кстати для левоцентристского лагеря, который уже не скрывает, что не сможет обойтись без арабской поддержки. Более того, даже избиратели уже смирились с этой мыслью, и она их больше не пугает. Предполагаемый запрет БАЛАДу баллотироваться еще больше укрепит положение левых: в этом будущем союзе его депутаты были бы явно лишними. Баладовцы, наиболее радикальные в арабском секторе, вряд ли согласились бы на участие Списка в израильском правительстве, да и на его поддержку тоже.



Вся ситуация настолько выгодна Яиру Лапиду, что с трудом верится в ее случайность. С большой вероятностью, временный премьер сам приложил руку к развалу арабского списка, а потом инициировал прошение об изоляции членов БАЛАДа, с которыми не удалось достичь соглашения. Все попытки Лапида объединить левые списки провалились и привели только к еще большей конфронтации и раздражению против главы коалиции. У него нет надежных союзников в собственном лагере, каждый второй готов нанести ему удар в спину, вступить в сговор с его врагами и занять его место. Подобно Беннету в недавнем прошлом, Лапид сейчас выглядит компромиссной фигурой, которая устраивает противников Биби лишь потому, что по-настоящему не устраивает никого. И вот, трюк, который удалось провернуть с арабами, возвращает ему надежду не только остаться лидером лево-центристов, но и догнать соперников, чтобы иметь возможность ставить им условия.



Есть ли гарантия, что оставшиеся в списке арабские партии ХАДАШ и ТААЛ непременно пойдут за Лапидом? Почти наверняка. Власть развращает всех, даже борцов за палестинскую идею. Вполне реально, что перед следующими выборами мы увидим внешне присмиревший и рвущийся в коалицию БАЛАД, и вообще целый букет новых арабских партий, которые органично впишутся в восточный базар нашего парламента.



Отдельный плюс для Лапида состоит в том, что эта комбинация трудно просчитывается. Изначально все были уверены, что развал Объединенного списка и исключение БАЛАДа усиливают правых; недаром социологические службы тут же бросились проводить новые опросы.



Когда-то Лапид никуда не спешил и готов был терпеливо ждать своего часа. Он не хотел быть, как Беннет, «техническим» премьером и мечтал о популярности уровня Нетаниягу, пусть и другого рода. Временное премьерство не принесло ему славы и народной любви, как он надеялся, а также избавило от иллюзий по поводу подходящего времени, которое придет когда-нибудь в будущем. Лидер партии с громким названием «Будущее есть» понял, что у политика есть только настоящее и за власть нужно бороться здесь и сейчас, любыми средствами и любой ценой. Возможно, он знал это и раньше, но не предоставлялось случая применить это знание на практике.



В оправдание Лапида можно сказать лишь одно: его соперники на его месте, не раздумывая, поступили бы так же. Это та реальность, то настоящее, которое есть сегодня у народа Израиля.