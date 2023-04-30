



Когда же начнется нормальная жизнь?

"Судебная реформа разрушит экономику Израиля! Ущерб достигнет десятков - нет, сотен миллиардов шекелей, и это не предел... Национальная валюта ослаблена, фондовый индекс упал, инфляция растет, банк Израиля повышает ключевую процентную ставку… Инвесторы уходят из страны, хайтек переводит свои предприятия за границу…"



Такие страшилки звучат уже не первый месяц. Панику нагнетают не только журналисты и любители сенсаций. Мрачное будущее обещают стране ведущие экономисты, подписавшие обращение к правительству с критикой юридической реформы, эксперты бюджетного отдела министерства финансов. Сторонники реформы в ответ обвиняют своих оппонентов в политической пристрастности. Никто из них не старается убедить общество, что с экономикой все в порядке. Напротив, из уст власти звучат "успокаивающие" заявления: сфера высоких технологий переживает спад во всем мире с середины 2022 года, инвестиции снижаются из-за глобального финансового кризиса, и все это началось еще до обсуждения реформы. Да, мировые проблемы ударили по Израилю сильнее, чем по другим странам, но с этим ничего нельзя не поделать.



Простые израильтяне уже устали от этого "белого шума". Нам все равно, кто виноват: "корона", реформа, правые, левые, правительство, оппозиция. Из всех

противоречивых объяснений для нас следует только одно: было плохо, стало хуже, и лучше не будет. Наш собственный опыт только подтверждает этот вывод. Цены растут, пособия и зарплаты не увеличиваются, фирмы сокращают штат и увольняют работников. Цены на жилье стали немного ниже, но какой от этого толк, если молодые пары и новые репатрианты все равно не вытягивают машканту, подорожавшую на сотни и тысячи шекелей. Кто-то не может себе позволить ясли для детей, машину, отпуск всей семьей. И абсолютному большинству граждан, тому большинству, у которого нет времени и желания ходить по демонстрациям, совершенно все равно, из-за чего они не могут сводить концы с концами: из-за внутренних политических разборок или мировых катаклизмов. Мы просто хотим жить по-человечески. Не считать каждый шекель, не экономить на воде и электричестве, не бояться остаться без работы, заболеть, попасть в аварию, разбить машину. Не набирать кредиты и не оставаться потом с заблокированным счетом из-за долгов.



Эти страхи знакомы буквально каждому израильтянину, если он не депутат Кнессета и не хозяин большого бизнеса. Они сопровождают нас постоянно, даже в более или менее благополучные годы. Впрочем, когда они были благополучными? Большинство рядовых граждан только нервно рассмеются, если спросить, есть ли у них накопления - не на необходимые траты вроде покупки квартиры, учебы или зубных имплантов, а просто на всякий случай? У тех, кто не родился в Израиле, на это тем более не было шанса. Сначала мы были нищими репатриантами, потом становились низкооплачиваемыми работниками, временами - безработными с низким пособием, а на старости лет - пенсионерами с низкой пенсией. И сегодня наши дети, даже если они сабры, повторяют тот же путь.



Все это время мы ждали, что станет лучше, и нас убеждали, что так и будет, все непременно наладится, нужно только проголосовать на выборах за правильную партию. Кроме того, стране необходимо заключить соглашение с палестинцами, покончить с интифадой, провести размежевание, выиграть войну, отсидеть в карантине, осуществить судебную реформу, нет, наоборот - не допустить реформы…



Мы все понимаем: Израиль окружен врагами, а значит, безопасность на первом месте. Нечего возразить против карантина - "корону" никто не ждал, ни одна страна не была к ней готова. Может быть, меры предосторожности оказались чересчур строгими, слишком болезненными, особенно для экономики, но "там, наверху" виднее. В конце концов, карантин остался в прошлом, мы начали выходить из депрессии, преодолевать его последствия… Можно уже жить нормально? Нет, нельзя, отвечают нам, потому что даже в стабильные, казалось бы, периоды, на ровном месте возникают другие войны - политические, идеологические, парламентские, другие эпидемии - протестов и демонстраций. И от этого снова зависят цены, зарплаты, рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.



Неудивительно, что дальновидные инвесторы выводят из Израиля капиталы, а успешные фирмы релоцируются в другие страны - им надоедают эти бесконечные качели. Тем более понятно, почему востребованные специалисты ищут работу за границей. При всей любви к своей стране мало кому хочется строить свое будущее и будущее своих детей там, где нет устойчивой экономики и гарантий трудоустройства. Те, кто не может уехать, время от времени устраивают бунты и даже добиваются снижения цен на какой-нибудь творожок. На этом бунт заканчивается, а цены поднимаются снова. У бунта, как и у снижения цен, нет ни одного шанса, если за ними не стоит мощное политическое лобби.



Почему руководители страны нас не слышат, почему не стараются облегчить положение простых людей? Да потому что их это никак не затрагивает. Они-то не беспокоятся, как дожить до зарплаты, их не увольняют, не лишают пособий, а на пенсию одного отставного министра можно прокормить несколько многодетных олимовских семей. У них другие проблемы: карьера, интриги, идеологическое противостояние, борьба лагерей, в данный момент - судебная реформа. Мало того - они убеждены, что и для народа нет ничего важнее этой политической возни.



Впрочем, мы сами даем им основания так думать. Ведь когда народ призывают голосовать за тех или других, он идет и послушно голосует; когда народ зовут бороться за или против реформы - он выходит на улицы. Идет, потому что уже в который раз попадается на одну и ту же уловку и верит: если сейчас послушаться политиков, то наконец начнется нормальная, благополучная жизнь. Пока еще верит, но это может скоро закончиться, потому что все уже устали от этих игр. Рано или поздно проявится настоящая воля народа, и тогда народ скажет не "за" и не "против", а - "надоело".

