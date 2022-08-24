



Как стать министром

Свежие репатрианты, попавшие в свой первый год в Израиле на выборы, часто принимают всерьез царящий вокруг ажиотаж и задумываются об участии в политике. Недостатки существующей системы сразу бросаются в глаза, и не один оле хадаш мечтает о том, как бы он все наладил и исправил в государстве Израиль, если бы, например, стал министром. Сделал бы так, чтобы школьники получали нормальные знания, а старики – достойные пособия, чтобы в больницах не было очередей, а огурцы не стоили, как на Аляске…



Открою вам секрет: не только новые олим, но и опытные политики порой вынашивают наполеоновские планы. Им даже удается занять министерские кресла, взять в руки бразды правления и… ничего не изменить. Почему? Давайте разберемся.



Чтобы стать министром, нужно для начала избраться в Кнессет на одном из уважаемых мест в своем списке. Это отдельный квест, и мы его здесь пропустим. Представим, что вы уже «внутри», как говорят в Израиле, и ваша фракция ведет переговоры о присоединении к коалиции. В центре этой торговли обычно находятся министерства и парламентские комиссии.



Слово «торговля» здесь не случайно, хотя иногда больше подходит определение «базар». Скажем, ваша фракция скромно требует себе всего два министерства: А и Б. А – потому что там есть возможность распоряжаться жирным куском бюджета, а Б – одно из силовых министерств. Но ваши партнеры не согласны: министерство А уже обещано более ценным союзникам, а Б они должны отдать бывшему генералу, который только на этом условии вступил в их партию. Возьмите себе В и пару комиссий.



Вы скандалите: В – второстепенное министерство, у него небольшой бюджет и куча проблем. И чем вы хуже других? Дайте нам А, у нас в списке есть крупный специалист в этой области, у него программа, он знает, как все наладить… Тут на вас смотрят, как на идиотов: при чем тут программа? Надо всех рассадить по креслам, чтоб никто не остался недоволен – вот и вся программа. А не хотите брать В – на него уже есть желающие.



И вот вы министр, допустим, сельского хозяйства. Неважно, что вы не знаете, как выращивают огурцы в пустыне. Вряд ли кто-то из ваших предшественников знал больше. Назначение министром эксперта в соответствующей сфере – явление в Израиле редкое и практически невозможное. Зато у нас совершенно нормально, когда экс-главнокомандующий руководит здравоохранением, кибуцник – наукой, а юрист – обороной. При распределении портфелей учитываются какие угодно соображения, кроме профессиональных.

Почему? Потому что тех, кто внутри, это устраивает, а тех, кто снаружи, никто никогда не спросит.



И все же толковый человек может принести пользу на любом месте, думаете вы, устраиваясь в своем кресле. В министерстве, конечно, есть люди, которые работают давно и разбираются в теме… Кстати, где они?



Вы забыли важную вещь. Победа на выборах – результат усилий сотен и тысяч людей. Они работали не за страх, а за совесть, чтобы вы могли получить свой министерский портфель. По совести, их нужно отблагодарить постами и должностями. Ваши коллеги уже подготовили список команды, которая приходит вместе с вами в министерство, и расписали достойную зарплату для этих сотрудников. Что касается команды прежнего министра, вам придется ее уволить. Таковы правила. Не расстраивайтесь: они пробыли здесь недолго и ничего толком не успели понять, так что пользы от них было бы мало.

Но вот рабочие места распределены, вы начинаете вникать в дела и обнаруживаете, что ваш предшественник затеял довольно толковую реформу по снижению цен на огурцы. Он не успел ее завершить, потому что серьезные реформы приносят результат лишь через несколько лет. Но вы можете ее развить, и…



Стоп. Вы же не хотите войти в историю безвольным продолжателем чужих идей. Этого не поймут ни ваши коллеги по партии, ни избиратели, и в следующий раз вам не получить их голосов. Вы должны сказать свое слово, заявить свою программу, а все, что делалось до вас, отправить в мусорную корзину. Не бойтесь напортачить; даже если ваш план никуда не годится, вы не успеете слишком много испортить. Скоро состоятся новые выборы, и в ваше кресло сядет кто-то еще. Да и ваш предшественник, честно говоря, не придумал ничего особо полезного, что было бы жаль потерять, ведь он разбирался в деле не лучше, чем вы.



Зато новая реформа привлечет внимание СМИ, у вас будут брать интервью, с вами будут спорить – что еще нужно успешному политику? А через год-полтора, пересев в другое кресло, вы сможете рассказывать, как могли бы перестроить всю отрасль и снизить цены на огурцы, если бы вас не остановили. Но теперь вас ждут великие дела в другой сфере; скажем, в образовании или в энергетике.



Так что, если кто-то хочет быть министром в Израиле, то в этом нет ничего сложного. Главное – оказаться внутри, а уж портфелей и задач на ваш век хватит. Ведь годы идут, а ничего не меняется: очереди в больницах все длинней, пособий по старости не хватает на жизнь, а огурцы уже стоят дороже, чем на Аляске. Странно, почему?