



Как называется наш корабль?

На фоне возродившихся споров, кого считать евреем, резонно было бы задуматься над не менее важным вопросом: что такое Израиль?

Когда репатрианты только начинали приезжать в свой национальный дом со всех концов мира, идея переплавить разные общины в одном культурном котле и получить в итоге один народ, казалась не только верной, но и реальной. Увы, одним из немногих общих качеств прибывающих в Эрец Исраэль евреев оказалась их жестоковыйность, попросту говоря - упрямство, неоднократно упомянутое в ТАНАХе. Жители Израиля не захотели или не смогли превратиться в единое общество (точнее, это случалось лишь во время войн и тяжелых лишений). Но возможно, виноваты не они, а то, что сама страна до сих пор не определилась со своим характером.



Сколько копий было сломано по поводу провозглашения государства национальным и демократическим! И неудивительно, ведь одно понятие противоречит другому, как ни возражают против этого авторы сей странной формулировки. В демократическом государстве недопустимо ущемление гражданских прав на основе происхождения, освобождение от обязательного призыва в армию для целой прослойки населения и т.д. А поскольку это все присутствует в Израиле, то давайте откровенно назовемся государством национальным. Тогда можно будет пересмотреть выборную систему, избирая в законодательные органы лишь представителей титульной нации, а для меньшинств создав квоты, изменить ЗОВ и другие законы. Это будет более демократично или, по крайней мере, более честно, чем нынешние двойные стандарты.



Понятно, почему политический истеблишмент настаивает на упоминании демократии: это слово - пароль для входа в цивилизованное международное сообщество. Однако национальный (а порой националистический) акцент нашей политической системы дает повод для критики со стороны истинных демократий, а главное - порождает нескончаемые раздоры в самом обществе.



Точно так же Израиль пытается усидеть на двух стульях в вопросе взаимоотношений с религией. С одной стороны, мы светская страна. С другой - религия не отделена от государства, официальные учреждения работают по иудейскому календарю и соблюдают кашрут, в школах в обязательном порядке преподаются религиозные предметы… В результате недовольны все. Светское население жалуется на религиозное давление, а духовные лидеры возмущены тем, что их светские сограждане оторваны от веры и корней.



Если бы государство признало, что оно построено на принципах иудаизма, светские жители по крайней мере понимали бы, почему они должны подчиняться законам Галахи. Они бы либо приспособились к ним, либо уехали в другие страны. Репатрианты заранее знали бы, что их тут ждет, и делали соответствующие выводы. Другой вариант - отделить религию от государства - тоже успокоил бы страсти. Религиозные люди жили бы в Израиле так, как живут они в той же Америке - соблюдая заповеди, но не требуя от властей особых льгот и преференций.



Конечно, любое однозначное решение не просто, но все же оно лучше, чем нынешний восточный базар, когда каждая группа населения, каждая политическая, социальная и любая прослойка считает Израиль своим и тянет его в свою стороны. Отсюда и позорная законодательная чехарда, происходящая после каждой смены власти: сторонники левой демократии отменяют законы национального лагеря, религиозные министры обнуляют нововведения своих светских предшественников, и наоборот. Все эти качели неминуемо сказываются на экономике и ударяют по карманам простых людей, которые и без того не понимают, где они находятся, как называется их корабль и куда он плывет.



Даже в таком, казалось бы, очевидном вопросе, как война и мир, нет ясности. Когда властям выгодно, они подчеркивают, что мы - обычная мирная страна, пусть вооруженная до зубов, но отдающая приоритет развитию экономики, благосостоянию граждан и технологическому прогрессу. Именно такой образ Израиль старается создать для своих иностранных партнеров. Однако, когда доходит до распределения государственного бюджета, сразу оказывается, что опасность войны огромна, как никогда, и нужно снова выделить на армию больше денег, чем на больницы, школы и пособия, вместе взятые. А если случаются выборы, то среди политиков идут споры в первую очередь о терроризме, ХАМАСе, Иране, а не о социальных проблемах и инфляции.



Разумеется, угрозы нашей безопасности более чем реальны, но давайте тогда скажем прямо: страна находится в состоянии войны и даже в мирные периоды мы должны жить по законам военного времени - не расслабляться, не терять бдительности и всегда быть готовыми затянуть пояса. Это признание никого не обрадует, но по крайней мере внесет в жизнь людей некую определенность. Да, многие не выдержат этой определенности и уедут, но те, кто останется, будут по-настоящему единым народом, доверяющим власти, потому что власть говорит им правду и представляет их интересы. Израиль - слишком маленькая страна, чтобы пытаться совместить взаимоисключающие противоположности, которые могут ее просто разорвать.

