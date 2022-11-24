



Как избежать наказания

Коалиция еще не создана, но уже известно, что одной из первых ее инициатив будет реформа судебной системы, давно ждущая своего часа в столе у Нетаниягу. Лево-либеральные СМИ сетуют, что с вступлением в силу этих законов нас ждет не больше не меньше, как закат демократии. И в этом есть резон: подчинение судебной системы политическим институтам нарушает основное правило демократического устройства общества – независимость ветвей власти. Но общество так привыкло к паническим причитаниям журналистов и левых правозащитников, что предстоящие юридические новшества его не особенно пугают; во всяком случае, пугают меньше, чем рост цен на продукты и квартиры.

То, что называют судебной реформой, включает несколько направлений, и главная из них – преодоление вето БАГАЦа.

Верховный суд - единственная инстанция, уполномоченная отменять законы и решения правительства, но теперь эти полномочия будут сильно ограничены. Мало того, Кнессет сможет большинством голосов снова принимать отмененный БАГАЦем закон.

Простым гражданам кажется, что этот законодательный пинг-понг их не затронет, поскольку мало кто из них судится с государством. К тому же принято считать, что судьи придерживаются левых взглядов и слишком часто удовлетворяют иски арабских адвокатов и правозащитников против поселенцев и государства, а потому ничего страшного не случится, если БАГАЦ хотя бы отчасти поставят на место. Менее известно, что Верховный суд неоднократно принимал решения, защищавшие Израиль и его армию от международных расследований, а военачальников – от ареста за границей по запросам иностранных судов.



Запланированные ограничения, и особенно вмешательство политиков в назначение судей БАГАЦа, серьезно повредит его международному авторитету, благодаря которому к нему пока еще прислушиваются в мире.



Никто не говорит, что наша судебная система идеальна и в ней нечего исправлять – недостатков хватает. Также нельзя утверждать, что Верховный суд всегда был вне политики и руководствовался исключительно законом и нормами права.

Судьям приходилось учитывать политическую реальность. Именно эта реальность вынудила БАГАЦ, на свою беду, разрешить Нетаниягу занимать пост премьер-министра после предъявления обвинений.



И все же самое опасное в судебной реформе – не детали, а сам факт ее появления, то, кем и для чего она задумана. Сегодня весь народ Израиля от мала до велика знает, что изменения нужны Нетаниягу, чтобы избежать осуждения по своим многочисленным «тысячным» делам. Об этом уже несколько лет говорят по радио, пишут в газетах, беседуют на улицах и на правительственных встречах. И никто не сомневается – реформа будет проведена, если Нетаниягу снова возглавит правительство. Его желание уйти от правосудия, даже в ущерб государственным интересам, выглядит в глазах общества вполне естественным и даже легитимным.



Казалось бы, почему политик старается избежать суда, если он уверен в своей правоте? Предвзятость и ущербность обвинения, о которых так много говорили он и его адвокаты, можно было бы доказать в ходе самого процесса – тогда и реформа была бы обоснованной. Кстати, разбирая положения и пункты реформы, эксперты обращают мало внимания на один пикантный момент: Нетаниягу собирается поддержать поправку ШАСа к закону о правительстве - о том, что семилетний запрет на министерскую должность не должен распространяться на политика, если он получил не реальный, а условный срок. Значит ли это, что наш лидер заранее «подстилает себе соломки» на случай обвинительного, но условного приговора?



Биби как будто не понимает, что своими планами преобразовать юридическую систему он фактически признает себя виновным. Но даже это его не волнует. Он чувствует себя абсолютно неуязвимым, и вовсе не потому, что ему столько лет подчиняется правительство и Кнессет, а потому что таким считает его народ Израиля. Народ столько лет наблюдал бессовестное издевательство Нетаниягу над законом и правом, что сам перестал отличать черное от белого, дозволенное от запрещенного.



В популярном сериале «Как избежать наказания за убийство» главная героиня - умная, жесткая, уверенная в себе женщина, способная на любое нарушение законности, морали и этики ради собственных целей. Но показана она так, что вызывает у зрителей симпатию и сопереживание. Мы даже начинаем «болеть» за то, чтобы ей удались ее интриги. Эффект сомнительный с точки зрения нравственности, но это всего лишь кино.



В Израиле сегодня общество в реальной жизни наблюдает, как первый человек в правительстве старается не просто обойти закон, но и приспособить его для своих нужд.

При этом многие ему сопереживают, а большинство (судя по результатам выборов) желает ему успеха. Что ж, теперь мы знаем, как избежать наказания за что бы то ни было – надо объявить себя народным вождем, выиграть выборы и поменять законы, которые тебя не устраивают.