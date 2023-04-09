



Израиль взрывают изнутри

Что происходит в нашей стране и на ее границах? Ждет ли нас интифада, очередная война на севере, новый этап обстрелов из Газы, или все вместе? Этим вопросом сейчас задаются жители Израиля.



В конце прошлой недели наша территория подверглась атакам из Южного Ливана и Газы. Совершено несколько терактов подряд, есть убитые и раненые. Авиация нанесла удары по позициям боевиков, ЦАХАЛ провел частичную мобилизацию резервистов, а политики заговорили о том, что "все карты на столе".

Но дальше наступило странное затишье, по крайней мере на границах. Странное - потому что даже ХАМАС в Газе как-то очень быстро успокоился. Впрочем, это не так удивительно, поскольку успокаивать его и настаивать на прекращении огня тут же бросились представители Египта и Катара.



А вот на севере творятся по-настоящему интересные дела. Во-первых, выяснилось, что и в этой эскалации виноваты палестинцы - читай: тот же ХАМАС. Во-вторых, премьер-министр Ливана вдруг выступил с совершенно неожиданным осуждением действий боевиков и пообещал, что его армия будет пресекать подобные вылазки. Ливанские военные уже обнаружили и демонтировали вблизи границы самодельные ракетные установки. После такой новости в Израиле вздохнули с облегчением: слава Богу, это не Хизбалла с ее продвинутым иранским оружием и десятками тысяч воинов ислама, ждущих приказа из Тегерана, а всего лишь кучка бандитов. Можно надеяться, что новая Ливанская война не начнется, по крайней мере, прямо сейчас.



Хизбалла действительно молчит, и это молчание настораживает больше всего. Группировка восстановила свою мощь, отчасти утраченную в борьбе с Исламским государством в Сирии, а главное - сумела наконец достичь соглашения о сотрудничестве с боевиками ХАМАСа. Все давно готово для удара по Израилю с двух сторон. Создается впечатление, что "партия Аллаха", ее союзники в Газе и их общие координаторы в Иране просто ждут подходящего момента. Но какого именно?



Все становится яснее, если вспомнить недавнее выступление шейха Насраллы, в котором он выражал удовлетворение от того, что «сионистское образование» находится на грани краха, и это произошло "даже раньше, чем он ожидал". Наблюдая за событиями последних месяцев, злейшие враги Израиля все больше убеждаются, что раздираемое противоречиями, расшатанное политической турбулентностью еврейское государство утрачивает свою боеспособность. Когда этот процесс достигнет пика, можно будет нанести ему гораздо более значительный ущерб, чем в ходе прошлой войны, или даже полностью разгромить сильнейшую армию региона...



В Израиле эти расчеты не принимают всерьез, но так ли уж они безосновательны? Впервые за долгие годы, если не за всю историю страны, общественные раздоры проникли в ЦАХАЛ и породили массовое движение отказа от призыва резервистов самых разных, в том числе элитных частей. В свете этого явления частичная мобилизация резерва, объявленная в последние дни, возможно, вызвана не только оборонной необходимостью, но и проверкой лояльности армии, и напоминанием о постоянной внешней угрозе. Впрочем, сами «отказники» не раз подчеркивали, что они встанут в строй в случае реальной опасности для страны, что и произошло сейчас.



В то же время, эксперты отмечают, что кризис в рядах ЦАХАЛа, вызванный злополучной судебной реформой, далек от завершения. Когда отсроченное обсуждение реформы вновь вернется на повестку Кнессета, можно ожидать протестных отставок среди высшего армейского руководства, что, разумеется, не может не сказаться на мощи ЦАХАЛа и мотивации военнослужащих. Вероятно, этого и ждут затаившиеся боевики к северу и к югу от наших границ.



Есть еще один не менее тревожный фактор, который невозможно скрыть от ненавистников еврейского государства. Раскол в обществе столь глубок, что даже нескончаемый террор не способен прекратить взаимные нападки. Свежий пример: противники реформы не отменили субботнюю демонстрацию в Тель-Авиве и лишь изменили ее маршрут в знак уважения к пострадавшим в теракте на улице Кофман.



До сих пор общая беда и общая опасность всегда сплачивали народ Израиля и заставляли его вспомнить о своем единстве. Но эти времена, судя по всему, прошли. Сегодня атаки террористов, напротив, усиливают разобщение и еще больше расшатывают нашу обороноспособность. Стрельба на дорогах, автомобильные теракты, которые кажутся стихийными, спонтанными, не связанными между собой, на самом деле поощряются и поддерживаются все теми же силами, ждущими ослабления Израиля. И если для полномасштабной войны на два фронта время еще не пришло - как считают наши враги, - то третий, внутренний фронт, уже открыт. Учитывая Рамадан, недавние столкновения в мечети Аль-Акса и продолжающийся, несмотря на ситуацию, конфликт в обществе, волна террора с высокой вероятностью не затихнет, а будет расти.



Как мы знаем по горькому опыту, теракты имеют тенденцию порождать цепную реакцию. К спланированным акциям радикальных группировок стихийно присоединяются одиночки, зараженные "героическими" примерами или решающие за счет жизни евреев свои личные проблемы (предполагается, что к последним относится израильский араб, совершивший наезд на туристов в Тель-Авиве). В отличие от агрессии ХАМАСа и Хизбаллы, эту волну эскалации невозможно погасить приказом сверху; этого не сделают ни Аббас, ни Каир, ни Катар при всем их желании. Кроме того, подобные "точечные" удары, с точки зрения остального мира, не дают Израилю права на полноценный ответ. Безнаказанные убийства, ежедневно проливаемая кровь порождает обреченность и страх, лишает воли к сопротивлению не только отдельных людей, но и целый народ.

