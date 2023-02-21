



Искусство невозможного

В Советском Союзе бытовала поговорка: требуй невозможного - получишь максимум. Чаще всего это касалось вопросов снабжения или постановки задач для подчиненных. Но сегодня в Израиле мы вполне можем отнести эту народную мудрость к юридической реформе, затеянной правым правительством. Ее требования подняли планку на такой максимум, что протесты охватили всю страну, практически все слои населения. Демонстранты не собираются останавливаться, всеми силами давая понять инициаторам реформы, что их запросы неприемлемы, недопустимы, одним словом - невозможны.



Не исключено, что члены правительства сами отдают себе в этом отчет. И даже больше - требования невозможного на то и рассчитаны, чтобы было куда отступать и на каком пространстве торговаться. Согласившись на определенные уступки, инициаторы «юридической революции» оставят в ней самое важное, самое принципиальное, ради чего, собственно, и затевался весь сыр-бор. Будет ли компромисс основан на «пяти принципах», выдвинутых президентом Герцогом, или на каких-то иных предложениях, но ясно одно: к какому-то результату стороны должны прийти.



Нет сомнений, что и правые, и левые вслух выразят недовольство этим решением. Таковы правила игры: нельзя полностью одобрять действия идейного противника. На самом деле, все будут удовлетворены. Правительство - тем, что получило свое, а оппозиция - поводом, который позволил ей вывести людей на улицу и поиграть политическими мускулами.



Да, именно судебная реформа, точнее, то, как она была представлена - «наступление на демократию, диктатура, развал страны, конец всему» - дала шанс левому лагерю консолидироваться, привлечь к протесту нейтральные, а то и вовсе аполитичные круги вроде работников хайтека, учителей, студентов, школьников, родителей школьников и т.п. Нескончаемые массовые выступления показали стране, что левых рано списывать со счетов, и еще неизвестно, как обернутся очередные выборы. Предупредительные экономические меры - реальный или надуманный вывод капиталов, сокращение инвестиций, потенциальная угроза утечки мозгов - напомнили, что власть зависит не только от выборов и состава коалиции. Экономика - тоже фактор власти.



Особый успех протестной волны - реакция мирового сообщества, начиная с обеспокоенности Большого брата за океаном и других просвещенных наций и кончая снижением различных престижных рейтингов. Призывы «спасите демократию!» сделали свое дело. Нынешнее правительство получило очередной не очень приятный урок: страна, которая относит себя к цивилизованному миру и дорожит своим имиджем, не может проводить внутреннюю политику без оглядки на международное мнение.



На этом поле правительство ощутимо проиграло. Впредь мировое сообщество будет еще более бдительно следить за Израилем и происходящими в нем законодательными процессами, чтобы не пропустить очередного «наступления на демократию». Правозащитники всех мастей снова напомнят миру о правах человека, имея в виду, разумеется, человека-араба или человека-палестинца. Бессчетные международные организации с новой энергией начнут паломничество в Израиль в поисках примеров угнетения, дискриминации и геноцида. Разнообразные комиссии будут требовать отчетов и объяснений по самым разным поводам. И если в ближайшее время Израилю придется проводить военную операцию, то с точки зрения международного контроля момент для этого окажется очень и очень не простым. Мировая пресса непременно поднимет гвалт на тему: «Вчера они громили независимый суд, а сегодня убивают мирных жителей». Весьма вероятно также, что какая-нибудь «флотилия мира», вдохновившись общественным настроем, снова отправится к нашим берегам.



Но это неизбежный риск в искусстве невозможного, а во всем остальном власть останется в выигрыше. Совершенно очевидно: задача реформы не в том, чтобы установить в стране диктатуру, как пытаются нам внушить оппозиционные политики и журналисты. Диктатура в Израиле никому не нужна и посягать на демократические ценности никто не собирался - все это страшилки для рядовых израильтян и триггеры для Запада. Цели новых законов куда более прагматичны и конкретны: спасти Биби от обвинительного приговора, вернуть Дери в правительство, сбалансировать перекос в назначении судей. Левые и сами смогут воспользоваться плодами этой реформы, когда/если придет их время. Впрочем, вряд ли кто-то из организаторов протеста всерьез рассчитывал, что их противники откажутся от своих планов, испугаются, уйдут в отставку. Нынешнее правительство слишком хорошо владеет искусством превращать невозможное в достижимое, чтобы его можно было победить одними лозунгами.



Так что многолюдные митинги и громкие призывы - тоже своего рода требование невозможного, завышенная планка, оставляющая место для отступления.



