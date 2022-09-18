



Игры вокруг престола

В очень популярном сериале "Игры престолов" один из героев говорит, что всё, сказанное до слова "но" не имеет значения. Главное – это то, что сказано после того самого "но".



На протяжение всех последних предвыборных кампаний Биньямин Нетаниягу признавался в любви к репатриантам из бывшего СССР. Он так сильно беспокоился о пенсиях из-за границы, о ликвидации пресловутого стеклянного потолка, о светских браках, так сильно, и так хотел помочь, но вот никак не получалось.

Мешали левые, мешал суд, мешал кривой пол, мешала иранская угроза, мешал дипстейт, мешали все. И если бы не они, то он бы уж точно стал бы лучшим другом всех уроженцев Украины, России, Литвы, Молдовы, Узбекистана и прочих республик. Очень любит и ценит, но…



И как говорил тот самый персонаж, все что сказано до того самого "но" не имеет значения. Правда и настоящий смысл – они всегда после "но".



На этих выборах Нетаниягу решил доказать, что он лучший друг трактористов, таксистов, молодежи и прочей пионерии. Ролик за роликом, он убеждает нас в том, что сделает жизнь лучше. И засухи при нем не будет, бюрократия исчезнет, жить станет лучше, жить станет веселей. Всем он что-то обещает – кроме тем, кому раз за разом клялся в любви. Репатриантам из бывшего СССР. Они его уже не интересуют.



Посудите сами – в самой партии "Ликуд" есть один русскоязычный кандидат, да и тот на 18-м месте. У его "естественных партнеров" – национал-социалистов и ультраортодоксов – предвыборные списки свободные от людей с неправильным акцентом. Ни в одном из списков, присягнувшим Нетаниягу на верность – нет ни одного репатрианта из бывшего СССР. На сей раз Биби даже не делает вид, что проблемы русскоязычного населения его хоть сколько-то волнуют.

У него была возможность забронировать хоть одно реальное место для кого-то из русскоязычных активистов. Но он предпочел дать место перебежчикам и махинаторам из других партий. Предай своих – и для тебя найдется место под моим крылом, вот его главный посыл. Бронь для этих, бронь для тех, но только не для русскоязычных.



Нетаниягу – патологический популист. Годами он раздавал обещания, что позаботится о репатриантах из бывшего СССР, о пенсиях, о будущем для детей и внуков, о равенстве при приеме на работу, о чем только мог.

Рассказывал сказки и не краснел. Он так хотел сделать все это, но не мог, никак не мог.

Все, что сказано до "но" не имеет значения. Этому он научил нас не хуже того самого персонажа из популярного сериала. И на этих выборах он даже не делает вид, что проблемы русскоязычного населения его волнуют. Он не дает бронь русскоязычным кандидатам, не обещает помочь, не пытается убедить, что "Ликуд" хоть как-то позаботится о миллионе с лишним гражданах страны. Зачем тратить слова на обещания и посулы, когда все, кроме разве что фанатиков, знают, что вскоре Биби – на то он и Биби – скажет то самое заветное "но", и все обещания отправятся на помойку?