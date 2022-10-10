



И снова - понаехали

«Вы из России? Разве в России еще остались евреи?»

«Вы – алия люкс. У вас есть все, а вы еще недовольны»



Такие фразы слышали репатрианты начала 90-х. Они выходили из самолетов по несколько тысяч в день, ослепленные и оглушенные палящим солнцем и звуками незнакомой речи. Местное население сдавало им квартиры за бешеные деньги и негодовало, что из-за «русских» выросли цены на аренду. Их подозревали в подделке дипломов и документов о еврействе. На них навесили ярлык «колбасной алии», лишенной идеологии и сионистских устремлений, уехавшей за сытой жизнью от постперестроечной разрухи.



Пройдет не так много времени, и колбасную алию станут называть Большой, причем с большой буквы. Ее представители скажут свое слово в экономике, науке, политике, искусстве, спорте – буквально везде. Руководители государства будут с придыханием благодарить их за заслуги перед Израилем. И теперь они сами начнут упрекать в безыдейности следующую, так называемую «сырную» алию, вызванную санкциями против России.



Так уж повелось в наших Палестинах, что каждая прибывающая волна виновата перед теми, кто приехал ранее. Причины для недовольства находятся всегда. Даже евреев, чудом вышедших живыми из гетто и концлагерей нацизма, презрительно называли «мыло». Олим из Северной Африки и арабских стран Ближнего Востока оказались для молодой страны чересчур религиозными, европейская еврейская профессура – напротив, слишком ассимилированной...



Нынешняя волна, бегущая от мобилизации, не стала исключением. Где, спрашивается, они были раньше? Их вполне устраивал Путин, они считали себя русскими, а теперь вдруг вспомнили о еврействе и откопали бабушкины документы. Едут в Израиль от безысходности, потому что больше никуда не пускают. Не принесут стране никакой пользы, только ограбят ее на огромные суммы, которые могли бы пойти на пенсии нашим старикам. Получат льготы и выплаты и свалят обратно, когда ситуация изменится. За какие-такие подвиги государство предоставляет им шоколадные условия, о которых прежние олим могли только мечтать?..



Ничего не меняется под солнцем, как заметил мудрый царь Соломон, он же Шломо. Вероятно, в первую очередь он имел в виду евреев, своих соплеменников.



Конечно, ворчат на новую мобилизационную алию не все. Многие искренне сочувствуют, помогают, делятся информацией. Но есть и те, кто искренне возмущается, что «кого ни попадя пускают в Израиль». Чаще всего в этих людях говорит примитивный синдром дедовщины. Мол, мы съели свою порцию горького повидла, а теперь ваша очередь. Таких ворчунов хочется спросить: а чего вы хотели? Чтобы потенциальные репатрианты оказались в российской армии? Убивали украинцев, сами погибали и своим участием еще больше затягивали кровавую бойню?



Возражение о том, что это «не наша война» и евреи не имеют к ней отношения, – самое распространенное и самое абсурдное. Новое время и его реалии убедительно показали, что сегодня в мире нет чужих войн и прочих событий, которые кого-то не касаются, будь то китайский вирус или северокорейская ракета. Поэтому Израиль открывает двери тем, кто имеет право на репатриацию, и не спрашивает, почему они приехали сейчас, а не тридцать лет назад.



Еврейское государство создавалось как убежище для всех евреев – плохих и хороших, религиозных и светских, приехавших в первых рядах и вскочивших в последний вагон. Отцы-основатели понимали, что идейных сионистов в мире слишком мало и население молодого государства должно расти за счет еврейских беженцев из опасных и неблагополучных регионов. Так оно и было. Евреи царской России бежали от погромов, евреи Европы 30-х годов – от Гитлера, евреи Ближнего Востока – от враждебности коренных народов. Спасались от нищеты, голода, стихийных бедствий, войн, кризисов и, разумеется, от антисемитизма. Никого не стоит за это стыдить, никому не нужно этого стыдиться. Если бы евреям повсюду было хорошо и безопасно жить, на месте Израиля сейчас стояло бы несколько кибуцев.



Можно ли считать всех, кто покидает Россию из страха перед мобилизацией, убежденными сторонниками Кремля, которые поддерживают войну и мечтают

насадить путинизм в Израиле? Еще одно абсурдное утверждение. В нашей стране есть поклонники Путина и адепты «русского мира», но появились они задолго до нынешней алии. Увы, каждая волна приносит с собой пену.



Если брать чисто экономический аспект, то массовая алия выгодна государству, хоть в начале она и требует больших расходов. Уже через пару лет, а то и раньше на рынок выйдут новые специалисты из числа недавно приехавших – врачи, медсестры, инженеры, педагоги, айтишники, квалифицированные рабочие, люди других востребованных профессий. Чем активнее страна будет заниматься их интеграцией, тем быстрее это произойдет. С большой вероятностью, нас ждет подъем русскоязычной культуры и новые рабочие места для русско- и украиноговорящих израильтян, в том числе гуманитариев, чему представители предыдущих волн алии должны только радоваться. Помимо всего прочего, приток большого количества новых граждан означает скачок потребительского спроса, что ведет к расширению производства и сферы услуг, а следовательно – к пополнению казны за счет роста налогов.



И наконец, пострадает ли еврейский характер государства, если сюда приедут десятки тысяч людей, большинство которых – неевреи или имеет весьма отдаленное представление о еврействе? Эта старая песня об утрате еврейского характера началась еще во времена Большой алии и возобновляется при каждой волне репатриации из бывшего СССР. И что же? «Наших людей» в стране уже больше миллиона, среди них действительно есть и неевреи, и негалахические евреи, наши дети и отчасти даже внуки сохранили русский язык, но Израиль как был, так и остался еврейским.



Однажды, в начале 90-х журналист спросил у известного отказника и узника Сиона Йосефа Менделевича: «Вы действительно хотите, чтобы здесь жили абсолютно все евреи? Но ведь Израиль не резиновый». «Израиль резиновый», - ответил Менделевич.



Автор: Ирина Петрова