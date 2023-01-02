



Давайте накажем Израиль!

Первым новогодним подарком Израилю от международного сообщества стала резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Международному уголовному суду в Гааге предлагается дать юридическую оценку, не является ли оккупация палестинских территорий фактической их аннексией. В этом заключении также следует отметить, «как действия Израиля влияют на правовой статус оккупации и каковы последствия для всех государств». Переводя на простой язык, речь идет о том, какой плохой пример подает Израиль всему остальному миру.



Почему этот вопрос вновь возник именно сейчас? Почему в разгар жестокой и кровопролитной войны в Восточной Европе, при угрозе эскалации в других потенциально горячих точках, на фоне опасений человечества перед ядерной войной ООН решила снова взяться за воспитание Израиля?



Говорят, что причиной стало создание самого правого правительства в истории нашей страны. От Смотрича и Бен-Гвира ожидают жесткой политики в отношении Западного берега; известно, что оба этих деятеля и их сторонники выступают за аннексию контролируемых территорий или, как минимум, за неограниченное строительство и расширение поселений. Палестинские руководители забили тревогу, а мировые политики подхватили эстафету. Отчасти на их отношение повлияли планы коалиции ограничить полномочия Верховного суда - органа, который до сих пор пользовался большим международным авторитетом и считался гарантом соблюдения гражданских прав палестинского населения.



Однако палестинская администрация постоянно находит повод требовать от международного сообщества вмешательства и защиты от «сионистской оккупации». В последние годы эти призывы не находили особого сочувствия у мировых лидеров, занятых более насущными вопросами. Что же изменилось?



Ответ прост. Мир столкнулся с угрозой, против которой он бессилен, с проблемой, которую никто не в силах решить. Триста с лишним дней российской агрессии против Украины наглядно показали, что ни экономические санкции, ни политическая изоляция, ни дипломатия - ничто не мешает одному государству рвать на части и ровнять с землей другое. Влиятельные международные инстанции и крупные державы оказались беспомощны перед диктатором с атомной бомбой. Что остается той же ООН, чтобы сохранить лицо и не признавать свое поражение? Конечно, вспомнить об Израиле и «страданиях оккупированного палестинского народа»! Раз не получается остановить Путина, то давайте покажем волю и решимость, наказав другого «агрессора»!



Нельзя сказать, что никто из мировые игроков не видит, насколько лицемерен и бесполезен такой подход на фоне настоящей войны и реальной угрозы человечеству. Не случайно число сторонников резолюции Генассамблеи сократилось по сравнению с предварительным голосованием, которое проходило в ноябре 2021 года - то есть, до вооруженного конфликта Москвы и Киева. Но наших недоброжелателей, как и тех, кто за наш счет хочет решить свои проблемы, оказалось больше.



Среди них - Франция, которая старается взять реванш за ставшие темой для анекдотов попытки своего президента договориться с Путиным «по-хорошему». Среди них, разумеется, и Россия - ее руководителям чрезвычайно выгодно перевести стрелки всеобщего осуждения и обструкции на Израиль. Представитель РФ в ООН Небензя только и делает, что критикует еврейское государство, постоянно напоминая мировому сообществу: вот с кого надо начинать борьбу против оккупации! И хотя у Кремля осталось мизерное количество сторонников, в этих нападках его с готовностью поддерживают все антисемиты планеты.



Что касается Украины, то она не заинтересована в том, чтобы мир отвлекался на другие конфликты. Голосование в ООН по антиизраильским резолюциям используется Киевом как условие для выставления требований о поставках израильских вооружений. В этом мы еще раз наглядно убедились на примере последней телефонной беседы Зеленского с Нетаниягу. На этот раз украинский представитель не присутствовал на принятии резолюции, но это был скорее аванс на будущее, чем позиция союзника.



Чем грозит Израилю обращение Генассамблеи в МУС? Наш премьер утверждает, что для еврейского государства ничего не изменится, даже если суд примет неблагоприятное для нас решение. Оно не будет носить обязывающего характера, к тому же подобные рассмотрения обычно занимают не меньше года или двух, а так далеко в наше время никто не загадывает.



Беда в том, что резолюция ООН, одна из сотен антиизраильских резолюций, регулярно принимаемых Генассамблеей, - лишь звено в цепочке тревожной тенденции последних дней.



За две недели до Нового года парламент Европейского союза потребовал от нового правительства Израиля подтвердить свою приверженность принципу двух государств для двух народов. Характерно, что этот документ появился раньше, чем правительство было приведено к присяге. Более ранняя резолюция Генеральной Ассамблеи ООН призвала Израиль (нет, не Россию, не Северную Корею!) отказаться от ядерного оружия. Это предложение выдвинули представители ПНА, и его активно поддержали, в частности, наши региональные союзники - Египет, Иордания, ОАЭ и другие. Также в декабре телеканал «Аль-Джазира» подал иск в Гаагский суд, обвиняя Израиль в убийстве журналистки Ширин Абу-Акле в Дженине.



Даже наши друзья отметились в этом тренде. Бывший посол США в Израиле Дэниел Курцер и бывший переговорщик Аарон Дэвид Миллер заявили, что Штаты должны прекратить поставки наступательного оружия и военную помощь еврейскому государству, поскольку новое правительство может использовать его против палестинцев.



И это, возможно, только начало крупной израильской кампании, которая грозит породить всплеск антисемитизма во всем мире.



Совершенно очевидно, что ссылки на правительство, которому всего несколько дней от роду и которое еще не предприняло никаких реальных шагов, - только предлог. В трудную минуту мир вспоминает, что все зло - от евреев. Так происходило веками, и с тех пор ничего не изменилось. Не стоит обольщаться - в семью других народов нас принимают лишь на роль «мальчика для битья».



Автор: Ирина Петрова