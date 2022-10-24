



Чужая война

То, что Иран поставляет России дроны и планирует передать ей баллистические ракеты для атак на Украину, - давно уже не секрет. Однако в контексте международной политики крайним в этой ситуации оказывается Израиль. Связь заклятых врагов Израиля и Ирана выглядит столь прочной, что от еврейского государства ждут немедленного вмешательства в любой конфликт с участием Тегерана. Наших военных упрекают даже в том, что они не поставили весь мир в известность о наличии у Ирана такого количества опасного оружия, – ведь не может быть, чтобы всесильная израильская разведка не знала о беспилотниках-камикадзе.



Впрочем, стратегическими сведениями Израиль как раз готов делиться. Но Украина, а вслед за ней наш ближайший союзник США настойчиво требуют поставок оружия, главным образом различных видов ПВО. Мало того, это нужно сделать открыто, на глазах у всего мира, хотя обычно о продаже вооружений принято договариваться закулисно. Некоторые аналитики даже считают, что Израиль снабжает украинскую армию оружием, не афишируя этого. Однако Киев настаивает на гласности.



Объяснить это нетрудно. Помимо реальной, «горячей» войны Россия и Украина ведут поистине информационную войну общемирового и почти сакрального значения, поскольку она идет она не за умы, а за души. Эту войну Украина однозначно выигрывает, поэтому помощь в вооружении ее армии становится признаком принадлежности к клубу людей доброй воли. Чем больше стран входит в этот клуб, тем сильнее позиция Украины и ее сторонников в международной политике. Вот почему нейтралитет Израиля не устраивает ни Киев, ни Вашингтон. Даже удар по заводу беспилотников в Сирии, за который нас похвалили, - это хорошо, но мало. Не случайно после него сразу же последовал официальный запрос на поставки ПВО.

Наши министры, вместо того чтобы успокоить страсти, подливают масла в огонь. Противоречивые высказывания в духе: «пора дать Украине оружие», «мы не продавали и не будем продавать Украине оружие», «проведем выборы, а там посмотрим», еще больше подрывают имидж страны. Политики спекулируют на украинской теме в своих предвыборных выступлениях, а тем временем на международном уровне Израиль называют союзником Кремля, в Белом доме не скрывают своего раздражения, а Россия угрожает разрывом отношений. Еврейское государство снова меж двух огней. Похоже, Иран умудряется даже в чужой войне навредить ненавистному «сионистскому образованию».



Почему Киев так давит именно на нас, а не Южную Корею или, допустим, Микронезию? Да, у Израиля имеется отличное современное оружие и передовой военно-промышленный комплекс, но мы маленькая страна и при всем желании не можем обеспечить потребности Украины в ПВО и защитить ее от сотен иранских дронов. Об этом говорят даже украинские чиновники, например посол Евген Корнийчук, хотя подобное мнение цитируется гораздо реже, чем гневные обличения со стороны Зеленского и его министров.



Ответ простой: Украина давит на Израиль, потому что у нее есть рычаги давления. Это, в первую очередь, воздействие Штатов, но также и стремление нашей страны быть на равных принятой в семью цивилизованных народов. Тенденция не нова: Израиль еще со времен соглашений Осло, если не раньше, идет порочным путем «безопасность в обмен на признание».



Несет ли помощь Украине угрозу для нашей безопасности? Безусловно. Еще в 2008 году, когда стало известно, что Израиль продавал оружие Грузии для защиты от российского нападения, Москва пригрозила поставить Ирану новейшие ЗРК. Сейчас ситуация другая – Россия увязла в украинской войне и просит оружие у Ирана, но это не значит, что ей нечем ответить Израилю. Наши военные эксперты всерьез рассматривают возможность развертывания ЗРК С-300 и С-400 в Сирии, если Украина получит от нас современное ПВО. Контроль над воздушным пространством Сирии считается сегодня главным приоритетом израильской военной доктрины. Вопрос, какие соображения перевесят: безопасности или политики. Будет ли Россия действовать, если мы нарушим свой хрупкий нейтралитет? Будет, потому что наказать Израиль ей гораздо легче, чем Германию, Канаду или Австралию.



В то же время, на фоне растущей изоляции Москвы Путину очень выгодно не допустить в проукраинский лагерь ближайшего союзника американцев. Это его мощный козырь в информационно-имиджевой войне и в демонстрации своего сохранившегося влияния. Таким образом, обе стороны используют или стремятся использовать нашу позицию как доказательство своей моральной правоты: мол, смотрите, даже Израиль за нас! Или хотя бы не против нас…



Что касается Ирана, то поставки вооружений в Украину станут для него косвенным объявлением войны. Это опасно прежде всего для Украины, потому что у аятолл появится лишний повод помогать России: не только выполнение союзнического долга, но и месть израильтянам. При таком раскладе война может выйти за пределы Восточной Европы и подступить вплотную к нашим границам.

Некоторые обозреватели наивно полагают, что сейчас, когда Иран стал общим врагом для всего цивилизованного мира, настал подходящий момент сразиться с ним. Но очевидно, что остальной мир не станет воевать с Ираном, как не воюет он с Россией. Израиль останется один на один с опасным врагом и вряд ли сможет рассчитывать даже на ту помощь, которую получает Украина.



Если оставить в стороне громкие слова о борьбе добра и зла, света и тьмы, то страны, которые снабжают Украину оружием, делают это не столько из любви к украинскому народу, сколько из-за нелюбви к Путину и желания ослабить влияние России на мировую политику. Как ни цинично это звучит, но такой поворот – не в интересах Израиля. В Иерусалиме потратили много сил, чтобы научиться договариваться с Кремлем и находить общий язык с российскими генералами. Вероятно, у наших лидеров нет никаких иллюзий по поводу характера российского режима и ужасающей катастрофы, в которую Путин вверг Украину и свою страну. Но у нас также нет веских причин вмешиваться в эту войну в ущерб своей безопасности.