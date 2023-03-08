



Биби ведет страну к разрушению

Израиль знал немало тяжелых времен и жарких споров. Со дня основания нашего государства. Но такой ситуации, которая сложилась в стране сегодня, не помнит никто. Нетанииягу и его министры, ведомые личными интересами и желанием угодить избирателю, разрушают все то, что строилось с огромным трудом со момента создания нашего государства. Их не интересует безопасность наших сограждан, им безразлична экономика и наше благосостояние, и, конечно же, они не задумываются о том, каковы могут быть разрушительные последствия проводимой ими политики, как внутренней, так и внешней. Они слепы и глухи к происходящему, и это вызывает справедливую тревогу думающих израильтян.



Пожалуй, лучше и точнее всех выразил ощущение многих из нас по отношению к происходящему в стране глава партии НДИ Авигдор Либерман:



«Биби ведет Государство Израиль к разрушению Третьего Храма.



По дороге в кнессет я услышал новость об инциденте между солдатами ЦАХАЛа и ливанской армии на северной границе. Я слышу от своих друзей в Шломи и Метуле, что можно увидеть невооруженным глазом, как боевики «Хизбаллы» рассредоточились вдоль нашей границы. То есть «Хизбалла» сидит на наших заборах, и это не метафора.



Кроме того, мы слышим, как Насралла глумится над израильским правительством и потирает руки от удовольствия, видя внутреннюю напряженность и раскол в израильском обществе, к которым привела политика Нетаниягу. «Хизбалла» позволяет себе провокации в отношении Израиля, поскольку не верит в способность правительства Нетаниягу реагировать.



Что касается Ирана: заместитель министра обороны США сказал, что для производства расщепляющегося материала для одной бомбы иранцам требуется менее двух недель.



Мы также слышали, как Рафаэль Гросси, главы МАГАТЭ, говорит о новом соглашении с Ираном, и его слова вызывают такую же тревогу, как и прогресс Ирана в обогащении урана и баллистических возможностях.



Другими словами, Израиль стоит перед непосредственной и ощутимой угрозой своему существованию. Иранцы на всех парах мчатся к ядерной бомбе, а в это время, вместо того, чтобы заниматься вопросами безопасности, премьер-министр на протяжении 4 часов занимается вопросами регламента кнессета.



Иранцы спешат, так как понимают, что Нетаниягу неспособен организовать международную коалицию против их ядерной программы, так же как неспособен объединить свой народ.



При наличии угрозы безопасности Государству Израиль, тем более реальной, важнейшие значение приобретает национальная стойкость, способность объединять людей и убеждать граждан в правильности выбранного пути и надежности и ответственности лиц, принимающих решения. Но если премьер-министр в лучшем случае игнорирует брань и оскорбления, которыми разражаются министры и члены его семьи в адрес лучших наших сыновей и дочерей, называя анархистами и террористами пилотов ВВС, бойцов спецназа Генштаба, 669, «Моран» и других, это наносит серьезный ущерб безопасности страны и нашей национальной стойкости.



Вот почему подход израильского правительства к вопросам безопасности можно назвать одним словом: беспредел.



Photo by Yonatan Sindel/Flash90

