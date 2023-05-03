



Биби на распутье

Человека, который оказался перед сложным выбором, часто изображают в виде витязя перед камнем, сулящим ему разнообразные опасности и потери, в зависимости от направления движения. Подразумевается, что из трех зол витязь должен выбрать наименьшее. И хотя это сравнение навязло в зубах, его трудно не вспомнить в связи с нынешним положением главы правительства.



Наверняка Биби уже сам не рад, что начал свое правление с выдвижения юридической реформы. Вряд ли он представлял, что она вызовет такой мощный массовый протест. Недолгое и малоэффективное правление «коалиции перемен», идейный разброд в оппозиции, казалось бы, означали, что левые и центристы неспособны на консолидацию и не обладают сколько-нибудь серьезным влиянием на общество. Возможно, так оно и было, пока Нетаниягу и его реформа не стали тем цементом, который объединил и скрепил силы оппонентов.



Еще менее ожидаем был разлад в правительстве. Ослепленный успехом правого лагеря и легкостью создания однородной коалиции, Нетаниягу утратил осторожность и решил, что все его планы будут осуществляться без проблем. Однако единомышленникам (как теперь выясняется, мнимым) оказалось даже труднее договориться между собой, чем идейным противникам.



Сегодня даже в коалиции нет большинства для принятия реформы, а идущие вокруг нее переговоры лишены смысла. У их участников нет решения, которое устроило бы и правых, и оппозицию; любой компромисс в ту или иную сторону приведет либо к возобновлению протестов, либо к демаршу сторонников реформы и очень вероятному развалу правительства. Биби мог бы сказать спасибо уже за то, что переговоры дают ему время для поисков выхода из тупика. Но есть ли тут выход?



Будь премьер так же уверен в себе, как в начале каденции, он бы отказался бы от проведения реформы, отложив ее на неопределенное время. Но на это не согласятся его правые партнеры, за которыми тоже стоят массы протестующих. Симха Ротман и Ярив Левин напрямую связывают утверждение судебной реформы с сохранением коалиции; в частности, Левин грозится уйти в отставку, если реформа будет отменена. Биби очевидно проглядел опасность, которая исходит от представителей правого крыла Ликуда и парламентариев «Религиозного сионизма». Они готовы пожертвовать карьерой и властью ради идеи или достаточно дальновидны, чтобы понимать, что их карьера строится на верности идеологии. Нетаниягу же привык иметь дело с интересантами, которые преследуют лишь сиюминутную выгоду. Таких он обыгрывал в пару ходов, у него всегда было, что предложить им и чем подкупить, а если не удавалось - то от них избавиться. Сейчас эти приемы не работают, а избавиться от союзников Биби может только вместе с коалицией.



Возможно, эти сложности вызваны не столько принципиальностью партнеров премьера, сколько его собственным неустойчивым положением. Низкие рейтинги последних недель - прямое следствие молчания Нетаниягу по важнейшими вопросам актуальной повестки либо невразумительная реакция, ненамного отличная от молчания. Как могло случиться, что царь Биби так стремительно теряет популярность в глазах недавних почитателей? Ведь даже демонстрация правых сил, призванная поддержать правительство, выдвигает ему жесткие требования! Такого не было, даже когда он совершал свои самые сомнительные трюки - разваливал правительства, политически уничтожал соперников, обвинялся в злоупотреблениях. Очевидно, слабый и растерянный лидер внушает народу еще меньше доверия, чем лидер - манипулятор и интриган. Что до союзников, то для них эта слабость - настоящая красная тряпка: чем менее уверен в себе премьер, тем активнее нападки со стороны «своих».



В другое время Биби, обнаружив, что коалиция становится плохо управляемой, свернул бы на третью дорогу: довел бы правительство до отставки и объявил новые выборы. Но с нынешним рейтингом это будет политическим самоубийством. Не исключено даже, что его однопартийцы сами добьются смены председателя партии, чтобы сохранить Ликуд.



Еще недавно СМИ обсуждали такие варианты, как изменение коалиции без выборов: например, исключение из нее несговорчивых ультраправых и присоединение более послушной фракции Ганца. Но за последние дни список «Государственного лагеря» обогнал Ликуд в опросах. Ганцу, чья популярность стремительно растет, теперь нет смысла объединяться с Нетаниягу, оставаясь на вторых ролях, - он может выиграть выборы и получить власть без всяких условий. В этом есть определенный риск, однако союз с Биби сегодня выглядит еще более рискованным для любого серьезного политика центристского толка. Вряд ли Ганц наотрез откажется от такого предложения, если оно поступит, но предпочтет потянуть время и посмотреть, как будут развиваться события.



В целом, ситуация для Нетаниягу чуть ли не самая скверная за все время его политической активности. Все дороги ведут в тупик, оставаться на месте еще хуже. Непотопляемому Биби нужно срочно искать путь к спасению, и при этом не ошибиться. Его лимит на ошибки на этот раз исчерпан, и новый просчет может оказаться последним.





