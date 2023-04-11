



Без защиты

Армейский спецназ вместе с полицией патрулирует улицы Тель-Авива. ЦАХАЛ призвал резервистов МАГАВ и других подразделений. Проходят военные операции в Шхеме и Иерихоне, каждый день появляются сообщения о задержании подозреваемых. По территории Ливана, Сирии и Газы наносятся удары в ответ на обстрелы Израиля.



Все эти меры должны укрепить у населения страны чувство безопасности, уверенность в том, что наше государство и армия по-прежнему сильны и готовы нас защитить. Но почему-то этого не происходит. Чем дальше, тем меньше связи мы видим между действиями силовиков и своими шансами попасть под ракету вблизи границы, под пулю на дорогах Иудеи и Самарии или в центре большого города.



Призыв к гражданам постоянно иметь при себе личное оружие еще больше усиливает ощущение опасности. Понятно, что право на ношение оружия дается человеку, чтобы он мог защитить себя и других. Но неужели государство таким образом расписывается в своем бессилии? А проходящие параллельно операции, налеты, аресты - лишь иллюзия бурной деятельности, и ее главная задача - успокоить встревоженное общество? Возникает крамольная конспирологическая догадка: может быть, вся суета вокруг судебной реформы тоже затеяна для того, чтобы отвлечь народ от по-настоящему серьезной угрозы?..



Даже если придерживаться сухих фактов, приходится признать: нынешняя тактика борьбы с террором неэффективна, чтобы не сказать - провальна. Какой смысл арестовывать девять экстремистов, если мы не можем помешать десятому убивать людей? Ловить тех, кто уже совершил теракт, - все равно что отрубать у гидры головы, на месте которых тут же вырастают новые. Армейские и полицейские патрули в Тель-Авиве напугают разве что иностранных туристов, а не боевиков-самоубийц, которые и так готовы к смерти.



Очевидно, нужны другие методы, и у наших защитников их либо нет, либо они не хотят ими пользоваться. При этом в выступлениях политиков и военачальников постоянно звучит мысль о том, что Израиль готов дать отпор врагам и его обороноспособность сильна, как никогда. Параллельно повторяется другая тема: мы, то есть правительство и армия, стараемся избежать обострения.



Последнее, безусловно, правда. Такое впечатление, что силовые структуры получили тайный приказ: проводите рейды где угодно, стреляйте куда попало, но так, чтобы не нарушить статус кво и не вызвать эскалацию. Правительство как будто тянет время, понимая, что столкновение рано или поздно произойдет, но чем позже, тем лучше, потому что страна к нему не готова. Об этом ни в коем случае не должны знать граждане и догадаться враги - хотя и те, и другие обо всем знают, догадываются и говорят вслух.



Трудно спорить с тем, что нынешняя политическая турбулентность, массовые волнения, брожение в армии, экономическая нестабильность и уход капитала за границу - все это не самое подходящее время для вооруженного противостояния. Особенно если нам предстоит война сразу на три фронта. Но существует еще один важный фактор, влияющий на обороноспособность государства - доверие народа к власти. В последние годы это вообще больной вопрос для Израиля, а неумение и/или нежелание государства защитить своих граждан от террора делает его еще более острым.



Между тем, повседневная угроза террора постепенно становится в Израиле нормой, точнее, преподносится нам как норма. Люди привыкают к тому, что жизнь в еврейском государстве опасна. Когда-то с таким чувством мы жили постоянно, потом оно ушло, именно благодаря успешной работе армии и спецслужб, и нам даже казалось, что так будет всегда. Но если это было возможно раньше, то почему нельзя добиться этого сейчас?



Можно допустить, что наших лидеров есть серьезная причина для сдержанности. Представим себе: Израиль готовит массированный, решающий удар по ядерным объектам Ирана. Это требует времени и тщательной подготовки, которая, возможно, еще не завершена. Тогда аккуратные и чуть ли не постановочные акции полиции и армии вроде бы вполне оправданы? Но нет - они были бы оправданы, если бы эта иллюзия сопротивления террору не позволяла убийцам чувствовать себя свободно и безнаказанно, если бы люди не погибали чуть ли не каждый день.



Вовсе не исключено, что такой удар действительно готовится. Ведь помимо всего прочего, для нынешнего правительства это лучший способ восстановить доверие и уважение. Давно обещанный Биби разгром ядерной программы Ирана, пусть даже частичный, поможет ему вернуть голоса избирателей и имидж спасителя Израиля. Никто не вспомнит о недавнем бездействии силовых структур и ежедневном терроре, об убитых, искалеченных и умерших от ран, и тем более не напомнит об этом победителям.



Когда-то в прошлом веке погибших в терактах начала 90-х лицемерно называли «жертвами мирного процесса». Кажется, сейчас жителей Израиля тоже приносят в жертву - то ли каким-то будущим планам, то ли другим целям власти.

