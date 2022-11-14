



Аннексия, размежевание или ни то, ни другое

Относительное равновесие на так называемых территориях, прежде всего в Иудее и Самарии, может измениться уже в ближайшее время. ООН проголосовала за палестинское предложение рассмотреть присутствие Израиля на Западном берегу как факт аннексии и оккупации в Международном суде в Гааге. В нашей внутренней политике правое крыло формируемой коалиции намерено расширять поселения на территориях и использовать более жесткие стандарты борьбы с террором.



Пока трудно прогнозировать конкретные шаги, которые могут или не могут предприниматься различными игроками, но можно оценить последствия этих перемен в целом.



Сейчас на территориях сохраняется положение, которое в равной степени не устраивает никого, и именно поэтому в той или иной степени устраивает всех, кроме, пожалуй, рядовых поселенцев и простых палестинцев. И те, и другие хотели бы отделиться от своих соседей и больше их не видеть, но остаться при этом на земле, которую они считают своей. Вопрос принадлежности земли в Иудее и Самарии – самый болезненный, и любое его решение или попытка решения вызовет бурю и в израильском, и в палестинском обществе.



Автор: Ирина Петрова.



Путей тут всего два: аннексия и размежевание. Разница между ними невелика, поскольку даже нынешнее правое правительство вряд ли пойдет на полную аннексию Иудеи и Самарии, а неполная аннексия – это то же размежевание. В отличие от Газы, здесь нет четких границ, если, конечно, забыть о границе 1948 года, а значит недовольными останутся все – и евреи, и арабы. И если еврейское недовольство выразится в митингах и лозунгах, то с арабской стороны можно ждать новой интифады. Не менее острую реакцию спровоцирует возможное признание незаконности нашего присутствия на Западном берегу.



В автономии набирает силу воинственно настроенная молодежь, которая никому не подчиняется и не признает никакой власти. Возможно, «Львиное логово» - лишь одна из новых группировок, которые жаждут победы над израильтянами на поле боя и над коррумпированной дряхлой властью в политике. Впрочем, руководство ПА наверняка поддержит насилие, чтобы не потерять свои кресла. Вновь прольется много крови; интифаду, скорее всего, поддержат ХАМАС и/или Хизбалла; одним словом, страну ждут тяжелые времена. Ко всему прочему, столкновение с палестинским сопротивлением грозит свести на нет наши достижения в налаживании сотрудничества с арабскими странами.



Тем не менее, эта эскалация, в отличие от предыдущих, может наконец разрешить затянувшийся конфликт. Лучший вариант для Израиля - полный разгром

инфраструктуры террора, приход к власти в автономии здравомыслящих лидеров и более или менее взаимовыгодный мирный договор. При таком раскладе можно не опасаться возникновения Палестинского государства, которое станет еще одной Иорданией, не другом, но и не врагом. Это было бы прекрасно, но, к сожалению, абсолютно нереально, потому что Израилю не дадут покончить с террором, а договороспособных политиков в ПА нет. Остается выбор между плохим и очень плохим.



Аннексия Иудеи и Самарии, как полная, так и частичная, требует депортации и/или трансфера палестинского населения, но ни одна страна мира, включая тех, кто ранее принимал палестинских беженцев, сегодня не готова открыть им двери. Присоединение же территорий вместе с жителями означает резкий рост арабской общины Израиля со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нужна ли нам автономия у себя дома?



Что касается размежевания, то его сложно представить себе с приходящим правительством, хотя власть еще может смениться, во-первых, а во-вторых, мы знаем, что и правые умеют отдавать территории. Здесь возникает множество вопросов, связанных с проведением границ, возведением защитных сооружений, судьбой отдельных поселений и обеспечением их безопасности. Будут разрушены некоторые еврейские поселки и форпосты, а израильскому обществу придется вспомнить трагическое выселение Ямита и Гуш-Катифа. Но это не самое страшное: в конце концов, мы построим стены, оборудуем границу и найдем новые дома для выселенцев. Хуже всего, что за этой, теперь уже окончательной «зеленой чертой» появится еще одна Газа, чьи ракеты смогут прицельно бить по Тель-Авиву, Хайфе и аэропорту Бен-Гурион. ХАМАС в настоящей Газе давно мечтает о таком подарке.



Если продолжать сравнение с Газой, то проводить операции вроде «Волнореза» нам станет труднее, зато наносить авиаудары в ответ на агрессию – проще. Атаки ХАМАСа загоняют всю страну в убежище, но случаются лишь раз или два в году, в отличие от ежедневной угрозы мелких и крупных терактов, от которых страдало еврейское население Газы и продолжают страдать поселенцы Иудеи и Самарии. Вероятно, после размежевания жители израильской части Западного берега смогут спокойнее выходить из дома и ездить по своим дорогам, не опасаясь пуль и камней, и это несомненный плюс.



Наконец, любой вариант решения судьбы Иудеи и Самарии на постоянной основе вынудит арабских граждан страны определиться со своей идентификацией. Кем они себя считают? Если палестинцами, то добро пожаловать в палестинское государство или автономию за колючей проволокой. Если израильтянами – будьте любезны соблюдать израильские законы. Так мы сможем покончить с «пятой колонной» и беспорядками в городах со смешанным населением.



В общем, есть надежда, что уровень безопасности в целом вырастет. Вопрос лишь в том, какую цену придется за это заплатить.



Но вряд ли мы получим ответ. Несмотря на громкие заявления, перемены не нужны правящим кругам ни в автономии, ни в Израиле. Никто не хочет обострения, поскольку оно всегда грозит потерей власти. Никто не хочет проявить слабость, по той же причине. А главное – нынешнее хрупкое сосуществование всем хорошо знакомо и привычно. Новая ситуация потребует новых решений и новых рисков, к которым вряд ли готовы власти по обе стороны «зеленой черты», поэтому они постараются спустить все на тормозах. Должно произойти что-то более серьезное, чем голосование в ООН или создание правой коалиции, чтобы карта Западного берега изменилась.