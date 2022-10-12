



А «Волнорез» и ныне там

Больше полугода назад, 31 марта, началась самая долгая и самая странная военная операция Израиля. Вместо стремительной и масштабной акции на Западном берегу, которыми ЦАХАЛ обычно отвечал на вспышку террора, было решено проводить в зоне «А» точечные ночные рейды, чтобы «не нарушать повседневную жизнь палестинского населения».



С тех пор мы каждый день читаем отчеты об арестах и изъятом оружии, о ночных перестрелках, о раненых и убитых с обеих сторон. Ну, а террор… Террор по-прежнему собирает свою кровавую жатву по всей стране – на дорогах Самарии и улицах Тель-Авива, в Эльаде и в Иерусалиме. Между тем, если судить по количеству арестованных, в ПА уже не должно было остаться жителей вообще, а не только террористов. Может быть, их выпускают, чтобы потом задержать снова и отчитаться об этом?



Впрочем, тут не до шуток. Гибнут наши люди, военные и гражданские, эскалация распространяется по всей автономии, и конца этому не видно. Прежде враждующие радикальные группировки теперь активно сотрудничают друг с другом, а порой их поддерживают наши «партнеры» - палестинские спецслужбы. Молодежь массово приобщается к террористической деятельности, число боевых ячеек растет в геометрической прогрессии, контрабанда оружия в автономию процветает, а города Дженин и Шхем уже стали гнездами экстремизма не слабее Газы. Высшие чины армии и разведки Израиля предупреждают, что эскалация может в любой момент выйти из-под контроля. Еще в начале сентября начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави грозил администрации ПА начать масштабную операцию, если ситуация не успокоится. С тех пор напряжение только усилилось, но «Волнорез» и ныне там. Что же происходит?



К нашим солдатам и офицерам претензий нет, они выполняют приказы. Все вопросы адресованы руководителям государства, от которых ответа не добьешься. Зато израильское правительство продолжает выдавать палестинцам тысячи разрешений на работу, открывая боевикам доступ в наши города, и вдобавок разрабатывает планы экономической поддержки автономии. Цель этих послаблений – заставить палестинскую администрацию более энергично бороться с экстремизмом. Поистине, благими намерениями вымощена дорога в ад интифады…



Существует версия, что Израиль якобы избегает резких мер, чтобы не ослабить власть Махмуда Аббаса. Если это правда, то можно только поразиться наивности наших политиков. Давно известно, что Абу Мазен не собирается останавливать террор, поскольку для него это самый удобный метод давления на «оккупантов». Кроме того, его положение сегодня слишком шатко, чтобы он осмелился выступить против ХАМАСа, Исламского джихада и родного ФАТХа, даже если бы захотел. Эксперты считают, что напряжение в автономии не в последнюю очередь вызвано борьбой за власть, которую стремительно теряет престарелый председатель ПНА. При таком раскладе Израилю еще важнее четко обозначить свои границы и «красные линии». Вместо этого правительство уговаривает американцев, европейцев и представителей Катара «повлиять» на Аббаса.



Может быть, причина этой половинчатой, мягкотелой политики – левый уклон, который настойчиво демонстрирует перед выборами временный премьер Яир Лапид? Но операция «Волнорез» началась еще при правлении Нафтали Беннета, а он позиционировал свой кабинет если не правым, то, по меньшей мере, центристским. Именно Бенет в первые дни операции пафосно заявил: «Израиль перешел в атаку», однако атака, продолжающаяся несколько месяцев без результата, больше похожа на оборону, причем не особенно успешную.



И наконец, на нашей памяти даже относительно левое правительство всегда старалось перед выборами провести короткую победную операцию, чтобы показать, как оно умеет защищать безопасность страны. Можно было бы предположить, что такая операция нас еще ждет, но это маловероятно. Выборы на носу, а положение в Иудее и Самарии слишком сложное, чтобы его можно было переломить за неделю.



По самым мягким оценкам, ситуация сейчас такая же, как в марте, когда начинался «Волнорез», а если говорить откровенно, то намного хуже, поскольку Израиль каждый день расписывается в своей беспомощности. Давно можно было понять, что выбранная тактика ошибочна и от нее пора отказаться. Впрочем, на это изначально указывало само название операции. Назначение волнореза - ослаблять высоту и силу волн, но он не может остановить шторм и тем более наводнение. К наводнению новой интифады Израиль был не готов в марте и тем более не готов сейчас, когда власти заняты выборами, борьбой за голоса и сведением счетов. Так что переходить к решительным действиям никто не собирается. Что касается точечные ночных рейдов, то они будут идти в своем темпе, подвергая опасности жизнь наших солдат, вызывая все больше злобы и ощущения безнаказанности у палестинских боевиков и провоцируя их на новые вылазки против Израиля и его граждан.