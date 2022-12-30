



2023: остаться в живых

Накануне Нового года мы с особым энтузиазмом желаем друг другу мира во всем мире, хотя понимаем, что надежд на это не так много. В реалистичном ключе обсуждается вопрос, распространится ли военный конфликт между Россией и Украиной на другие страны, какой еще регион может рвануть, и будет ли (где? в каком масштабе?) применено ядерное оружие. Будущий год грозит стать определяющим для всего дальнейшего существования человечества.



Если брать средний срез политических прогнозов, то война не разрастется до масштабов мировой, но и не прекратится. Украину ждут новые разрушения и смерти, новые миллионы бегущих на запад, а Россию - дальнейшее скатывание к тоталитарному режиму, закручивание гаек, националистический угар, упадок экономики и массовая эмиграция. Явное поражение той или другой стороны маловероятно: Россия обладает огромными человеческими ресурсами, которые в условиях милитаристской пропаганды легко становятся «пушечным мясом», а Украина пользуется поддержкой всего цивилизованного мира. Коротко говоря, «Абрамсы» на Красной площади - такая же утопия, как российский флаг над Киевом. Впрочем, в нашу эпоху ничего невозможного нет.



В целом будет развиваться милитаризация политики - ведущую роль на мировой арене играют уже не контакты и не влияние, а вооружения; территориальные и идеологические споры все чаще решаются на поле боя, а не за столом переговоров. Израиль как производитель и торговец оружием получит от этого определенные выгоды, но в перспективе гонка вооружений никогда не доводила до добра. К тому же наши враги, охваченные общим милитаристским угаром, тоже могут перейти к активным действиям.



Иранская угроза, никогда не исчезавшая для Израиля, становится особенно острой. Дружба Тегерана с Москвой снимает с мировой повестки ядерную сделку и отмену антииранских санкций, но для еврейского государства это мало что меняет. Иран вновь превращается в изгоя международного сообщества, ему нечего терять, а Россия, со своей стороны, заинтересована в том, чтобы какой-то иной конфликт отвлек внимание мира от событий в Украине. Учитывая возможность нанесения Израилем превентивного удара, новый виток правления Нетаниягу, который всегда был одержим Ираном, и общую турбулентность, эскалация вероятнее, чем когда-либо.



Также высокой остается угроза новой вспышки на Западном берегу, особенно в свете прихода к власти в Израиле ультраправого кабинета, легализации форпостов и обещания Биби распространить суверенитет на Иудею и Самарию. В этом случае Газа тоже не останется в стороне, а если в игру вступит Хизбалла, Израилю придется воевать на три фронта.



Следует понимать, что возникновение на планете новых очагов напряженности вовсе не означает спокойствия в других регионах. Наоборот, срабатывает «эффект рваного чулка», хорошо знакомый медикам: болезни (в данном случае, вооруженные столкновения) расползаются по всему организму (или миру). Именно так начинаются мировые войны. В будущем году точек потенциального разрыва более чем достаточно: Китай - Тайвань, Северная и Южная Кореи, Армения - Азербайджан, Йемен - Саудовская Аравия, не говоря уж об активных конфликтах. Воистину, сегодня главная задача человечества - остаться в живых.



В свете этих угроз не так важно, сохранится ли Евросоюз и насколько сильно пострадает мировая экономика, еще не успевшая оправиться от потерь, вызванных «короной», но уже переживающая энергетический кризис. Конечно, и эти события повлияют на наше будущее - если оно наступит. Кстати, с «короной» тоже не все ясно: судя по вспышке заболевания в Китае, пандемия может вернуться.



2023 год обещает Израилю новые вызовы в отношениях с международным сообществом, в частности, с демократическим правительством США, явно недовольным возвращением Нетаниягу. Деятельность правого правительства на Западном берегу грозит спровоцировать дополнительные европейские санкции, чего активно добиваются представители ПНА.



В самом израильском обществе, очевидно, будет усиливаться противостояние между светскими и религиозными, в связи с приходом к власти последних. Конечно, не исключено, что реальная опасность, напротив, приведет к сплочению и объединению разнообразных политических сил, к поискам консенсуса и компромисса. Но намеченная реформа правоохранительной системы, планы по «харедизации» страны и прочие «исторические перемены», которые наметил новый кабинет, пока не внушают оптимизма. Если все пойдет так, как рассчитывают ультраортодоксальные и ультраправые политики, многие израильтяне просто уедут из страны, и консервативный уклон станет еще более явным.



В этом контексте интересно будущее новой алии, с ее яркими именами, талантами, профессионализмом. Если эти люди останутся в Израиле, они могут изменить страну не менее серьезно, чем олим 90-х. Происходящий на «русской» улице расцвет культуры и искусств - пожалуй, единственный позитивный момент наступающего года. Кто знает, может быть, красота действительно спасет мир от его собственного безумия…

