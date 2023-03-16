



В США могут полностью запретить TikTok

Администрация Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok отказались от своих долей в популярном приложении. Иначе они столкнутся с возможным его запретом в США, сообщило агентство Reuters в среду.



США обеспокоены тем, что данные юзеров TikTok могут быть использованы правительством Китая.



Эта мера, о которой впервые сообщил Wall Street Journal, является самой драматичной в серии недавних шагов официальных лиц и законодателей США, которые выразили опасения, что данные пользователей TikTok в США могут быть переданы правительству Китая. TikTok, принадлежащий ByteDance, насчитывает более 100 миллионов пользователей в США.



Впервые при администрации президента-демократа Джо Байдена возникла угроза потенциального запрета TikTok. Предшественник Байдена, республиканец Дональд Трамп, пытался запретить TikTok в 2020 году, но решение было заблокировано судами.



Представитель TikTok Брук Оберветтер сообщила агентству Reuters, что компания недавно получила известие от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), возглавляемого Министерством финансов США, с требованием, чтобы китайские владельцы приложения продали свои акции. В противном случае им грозит штраф или возможный запрет США на видеоприложение.



Cообщаетcz, что 60% акций ByteDance принадлежат глобальным инвесторам, 20% — сотрудникам и 20% — его основателям.



CFIUS, влиятельный орган национальной безопасности, в 2020 году единогласно рекомендовал ByteDance избавиться от TikTok.



“Если целью является защита национальной безопасности, отчуждение не решит проблему: смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ к ним”, — заявил Оберветтер из TikTok.



Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу должен выступить перед Конгрессом США на следующей неделе. Неясно, одобрит ли китайское правительство какую-либо продажу активов.



TikTok и CFIUS уже более двух лет ведут переговоры о требованиях к безопасности данных. TikTok заявил, что потратил более 1,5 миллиарда долларов на строгие меры по обеспечению безопасности данных и отвергает обвинения в шпионаже.



TikTok заявил в среду, что “лучший способ решить проблемы национальной безопасности — это прозрачная защита американских пользовательских данных и систем в США с надежным сторонним мониторингом и проверкой”.







