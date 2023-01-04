



В США казнена трансгендер, изнасиловававшая и зарезавшая подругу



В США казнили Эмберу Маклафлин, первую в истории страны женщину-трансгендера, которая, будучи мужчиной, в 2003 году изнасиловала и убила свою подругу. Маклафлин сменила пол, находясь в заключении.



Эмбер Маклафлин была казнена во вторник вечером, через несколько часов после того, как губернатор-республиканец Майк Парсон отклонил просьбу о помиловании. Маклафлин была осуждена в 2006 году за убийство бывшей подруги в пригороде Сент-Луиса в 2003 году.



По данным Информационного центра по борьбе со смертной казнью, не известно ни одного случая казни открытого трансгендера в США.



Два члена Конгресса от штата Миссури - Кори Буш и Эмануэль Кливер, осудили казнь: “ "Жестокая казнь мисс Маклафлин ознаменует первое в штате применение смертной казни к женщине с тех пор, как Верховный суд США восстановил смертную казнь в 1976 году, и, что еще хуже, она не решит ни одной из системных проблем, с которыми сталкиваются жители Миссури и люди по всей Америке, включая ненависть и насилие против ЛГБТК+, а также циклы насилия, направленные против женщин. Он просто разрушит еще одно сообщество, используя понятия честности и справедливости в качестве циничного предлога".



В 2003 году, задолго до смены пола, Маклафлин состоял в отношениях с Беверли Гюнтер. После того как они перестали встречаться, Маклафлин появлялся в офисе в пригороде Сент-Луиса, где работала Гюнтер, иногда прячась в здании, согласно судебным документам. Гюнтер получила запретительный судебный приказ, и полицейские периодически провожали ее до машины после работы.



Соседи Гюнтер вызвали полицию в ночь на 20 ноября 2003 года, когда она не вернулась домой. Полицейские отправились в офисное здание, где обнаружили сломанную рукоятку ножа возле ее машины и следы крови. Через день Маклафлин привел полицию к месту у реки Миссисипи в Сент-Луисе, где было выброшено тело Гюнтера.



В 2006 году Маклафлин был признан виновным в убийстве первой степени. Судья приговорил Маклафлина к смертной казни после того, как присяжные зашли в тупик при вынесении приговора. Миссури и Индиана - единственные штаты, где судья, а не присяжные, может приговорить человека к смерти.



В 2016 году суд назначил новое слушание по вынесению приговора, но в 2021 году коллегия федерального апелляционного суда восстановила смертную казнь.



Джессика Хиклин, заключенная-трансгендер, описала Маклафлин как “болезненно застенчивого человека”, который вышел из “своей скорлупы” после смены пола.



"У нее всегда была улыбка и шутка про отца", - сказала Хиклин. "Если вы с ней и разговаривали, то всегда с шутками про папу".



