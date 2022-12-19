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В самолете, попавшим в сильную турбулентность ранены десятки пассажиров
19.12.2022 06:29 Аркадий Бочаровский

В самолете, попавшим в сильную турбулентность ранены десятки пассажиров

Около трех десятков человек получили ранения, 11 из них - тяжелые, в воскресенье, когда рейс Hawaiian Airlines в Гонолулу попал в сильную турбулентность, сообщили местные СМИ.

Спасатели оказали помощь 36 пациентам, 11 человек были доставлены в местные больницы в тяжелом состоянии, сообщила газета Honolulu Star-Advertiser.

Еще девять пациентов находятся в стабильном состоянии с различными травмами: серьезными травмами головы, рваными ранами, ушибами и потерей сознания, сообщила газета.

Представитель авиакомпании сообщил Star-Advertiser, что самолет Airbus A330, на борту которого находились 278 пассажиров и 10 членов экипажа, столкнулся с сильной турбулентностью при подлете к островам.

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