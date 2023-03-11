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В Нью-Йорке призывают делать прививку от полиомиелита перед поездкой в Израиль
11.03.2023 19:23 Ирина Демьянова

В Нью-Йорке призывают делать прививку от полиомиелита перед поездкой в Израиль

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк призвал жителей сделать прививку от полиомиелита перед поездкой в Израиль, где у нескольких детей недавно выявили положительный результат на вирус.

В пятничном заявлении Департамент здравоохранения Нью-Йорка отметил четыре случая, диагностированных в северном городе Цфат в начале этого месяца, через год после небольшой вспышки заболевания в стране.

В заявлении жителей Нью-Йорка призывают “полностью пройти иммунизацию” перед полетом в Израиль или другие страны с полиомиелитом.

Чиновники здравоохранения в Нью-Йорке связались со своими израильскими коллегами, “чтобы обеспечить скоординированный ответ”. Путешественники должны соблюдать рекомендации Центра по контролю за заболеваниями США.

Помимо Израиля, в заявлении отмечается, что приняты меры предосторожности против полиомиелита перед поездкой в Великобританию, Украину, Афганистан, Пакистан, Индонезию, Нигерию, Кот-д'Ивуар и ряд других стран Центральной Африки.

 

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