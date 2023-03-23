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В Канаде арестован подросток по обвинению в терроризме
23.03.2023 19:28 Ирина Демьянова

В Канаде арестован подросток по обвинению в терроризме

Канадская полиция в четверг арестовала подростка в Монреале, сославшись на “обвинения в терроризме”, основанные на данных разведки ФБР США.

“На основании данных Федерального бюро расследований (ФБР) сегодня утром офицеры КККП арестовали 18-летнего Мохамеда Амина Ассала из Вилле Сен-Лорен”, — сообщила Королевская конная полиция Канады.

Полиция заявила, что их операция была направлена на то, чтобы пресечь “подозрительную деятельность” Ассала и заставить его подписать обязательство о мире. Расследование продолжается, и обвинения могут быть предъявлены позднее, сообщила полиция в четверг.

“После непродолжительного расследования, проведенного органами безопасности, у КККП были разумные основания опасаться, что данное лицо может совершить террористическое преступление”, — добавили в полиции, не вдаваясь в подробности.

 

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