



В Канаде арестован подросток по обвинению в терроризме

Канадская полиция в четверг арестовала подростка в Монреале, сославшись на “обвинения в терроризме”, основанные на данных разведки ФБР США.



“На основании данных Федерального бюро расследований (ФБР) сегодня утром офицеры КККП арестовали 18-летнего Мохамеда Амина Ассала из Вилле Сен-Лорен”, — сообщила Королевская конная полиция Канады.



Полиция заявила, что их операция была направлена на то, чтобы пресечь “подозрительную деятельность” Ассала и заставить его подписать обязательство о мире. Расследование продолжается, и обвинения могут быть предъявлены позднее, сообщила полиция в четверг.



“После непродолжительного расследования, проведенного органами безопасности, у КККП были разумные основания опасаться, что данное лицо может совершить террористическое преступление”, — добавили в полиции, не вдаваясь в подробности.



