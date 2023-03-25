



Трюдо: Украина может рассчитывать на Канаду и США

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи в пятницу, 24 марта, заявили о намерении поддерживать Украину "чего бы это ни стоило", сообщает CNN.



В ходе выступления в Оттаве вместе с главой Белого дома, Трюдо заявил, что Украина может рассчитывать на США и Канаду как на партнеров.



"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада и впредь будет твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы - партнеры, на которых Украина - и мир - могут рассчитывать", - сказал он.



Трюдо напомнил, что Канада поставляет Украине артиллерию, боеприпасы, бронетехнику и танки, с 2015 года обучает украинских военнослужащих и вводит санкции против кремлевского режима.



В свою очередь, Байден подчеркнул, что российский диктатор Путин не достиг своих целей в Украине, а "любовь украинского народа к своей стране победит".



"Давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы и поддерживать украинский народ", - добавил он.



Президент США также сказал, что России не удалось разрушить единство НАТО, и пообещал, что США и Канада "будут защищать каждый сантиметр территории" Альянса.



Джо Байден начал двухдневный визит в Канаду. За это время американский лидер встретится с руководством страны и обсудит вопросы двустороннего взаимодействия и глобального порядка, включая ситуацию в Украине.



