



Столетнюю синагогу Монреаля разрисовали свастикой



Историческая монреальская синагога подверглась вандализму с антисемитскими граффити в минувшие выходные, сообщает CTV News.



Шуль Бэгг-Стрит или Бет-Шлойме в городском районе Плато-Мон-Руаяль, которая впервые открылась в 1921 году, была испорчен антисемитами. Была нарисована аэрозольной краской свастика на входе и дверях, а также на окнах.



Президент синагоги Майкл Каплан сообщил новостному агентству, что этот инцидент был первым в своем роде, с которым он столкнулся за 15 лет, в течение которых он был членом общины.



Бывший член совета Монреаля и нынешний директор B'nai Brith Canada Марвин Ротран призвал город Квебек сделать больше для борьбы с антисемитизмом.

“Несмотря на то, что община небольшая, синагога напоминает о еврейской истории Монреаля, и нападение на нее вызывает тревогу в обществе”, — сказал он в письме, направленном властям Монреаля, сообщает CTV .



“ B'nai Brith Canada осуждает явный акт антисемитизма, совершенный сегодня в историческом синагоге на Бэгг-Стрит. Трусливый акт распыления нацистской символики на еврейских учреждениях должен быть повсеместно осужден всеми, а виновные привлечены к ответственности”, — говорится в отдельном заявлении Бнай Брит.



Центр по делам Израиля и евреев (CIJA) заявил в Твиттере, что сообщил об инциденте в полицию и “продолжит работать с ними, чтобы обеспечить безопасность еврейской общины”.



“Мы с ужасом узнали, что монреальская Шуль Бэгг-Стрит была испорчена антисемитскими граффити”, — написал CIJA в Твиттере.



“Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что они были уведомлены, добавив, что расследование еще не начато, но в ближайшие дни ожидается дополнительная информация“, — сказали они.



Мэр Монреаля Валери Плант также осудила антисемитские граффити.



“Осквернение синагоги Шуль Бэгг-Стрит абсолютно неприемлемо, — сказала она. - Я всем сердцем поддерживаю еврейскую общину и решительно осуждаю эти антисемитские действия, которым нет места в нашем обществе“.

