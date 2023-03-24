



США и Канада договорились об отказе просителям убежища

По словам официальных лиц, США и Канада достигли соглашения об отказе просителям убежища в неофициальных пунктах пересечения границы.



В рамках нового соглашения Канада создаст новую программу для беженцев для 15 000 мигрантов, спасающихся от преследований и насилия в Южной и Центральной Америке, сообщает BBC со ссылкой на неназванных официальных лиц США.



Президент США Джо Байден находится в Оттаве, Канада с 24-часовым визитом, чтобы обсудить ряд экономических, торговых и иммиграционных вопросов с президентом Канады Джастином Трюдо.



Байден выступит перед парламентом в пятницу, прежде чем они вместе с Трюдо проведут совместную пресс-конференцию.



Безопасность в столице Канады усилена во время рабочего визита президента. Территорию вокруг здания парламента патрулируют усилееные наряды полицейских, а близлежащие улицы закрыты для посещения.



О соглашении о миграции планируется объявить до возвращения Байдена в США в пятницу вечером.



Ожидается, что соглашение позволит властям по обеим сторонам границы возвращать таких просителей убежища, направляющихся в любом направлении.



Этот шаг является частью усилий по ограничению потока мигрантов на Роксхэм-роуд, неофициальном пункте пересечения границы между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Квебек.



Сделка является поправкой к Соглашению о безопасной третьей стране 2004 года (STCA), которое требует от мигрантов подавать заявление о предоставлении убежища в первой "безопасной" стране, которую они достигают, будь то США или Канада.



STCA позволяет официальным лицам США и Канады отказывать просителям убежища в обоих направлениях в официальных портах въезда, но не распространяется на неофициальные пункты пересечения границы.



Это привело к тому, что многие мигранты пытались въехать в Канаду через такие неофициальные места пересечения границы. Новое соглашение закроет эту лазейку.



Власти Нью-Йорка в прошлом месяце заявили, что предоставляют бесплатные автобусные билеты мигрантам, чтобы добраться до границы США с Канадой.



Согласно сообщениям, переговоры по новому соглашению о границе между США и Канадой зашли в тупик на несколько месяцев. Официальные лица США, как сообщается, не хотели перерабатывать соглашение, поскольку страна увязла в собственном миграционном кризисе на границе США и Мексики.



Администрация Байдена также предложила принять жесткие меры в отношении просителей убежища на южной границе США с Мексикой, затруднив получение мигрантами убежища после того, как в мае будет снят пограничный контроль Covid. Предложение встретило негативную реакцию со стороны правозащитных групп.



Новое американо-канадское соглашение может вступить в силу быстро, поскольку не требует одобрения Конгресса США.



Трюдо утверждал, что единственный способ остановить незаконные пересечения границы на Роксхэм-роуд — это пересмотреть Соглашение о безопасной третьей стране.

