



Сенат США проголосовал за отмену постановления, санкционировавшего войну в Ираке

Сенат голосует за отмену резолюции, которая дала зеленый свет вторжению в Ирак в 2003 году, тем самым пытаясь вернуть Конгрессу базовую военную мощь через 20 лет после разрешения, которое многие сейчас считают ошибкой.



Потери иракцев исчисляются сотнями тысяч, и почти 5000 военнослужащих США были убиты в войне после того, как администрация президента Джорджа Буша-младшего ложно заявила, что Саддам Хусейн накапливал оружие массового уничтожения.



“Этот орган бросился на войну”, — говорит сенатор от Вирджинии Тим Кейн, демократ, который годами настаивал на отмене полномочий. Война имела “огромные последствия”, сказал Кейн.



Сенаторы проголосовали 66-30 за отмену меры 2002 года, а также разрешения 1991 года, которое санкционировало войну в Персидском заливе под руководством США. Ожидается, что в случае принятия Палатой представителей отмена не повлияет на какие-либо текущие военные развертывания. Но законодатели от обеих партий все чаще стремятся вернуть себе полномочия Конгресса в отношении военных ударов и развертывания войск США, и некоторые законодатели, голосовавшие за войну в Ираке два десятилетия назад, теперь говорят, что это было ошибкой.



“Американцы хотят положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке”, — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, добавив, что принятие решения об отмене “является необходимым шагом к тому, чтобы оставить позади эти ожесточенные конфликты”.



