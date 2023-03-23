



Прокуратура Нью-Йорка заявила о вмешательстве в следствие в отношении Трампа

Офис окружного прокурора нью-йоркского района Манхэттен Элвина Брэгга в четверг обвинил республиканцев Палаты представителей во вмешательстве в уголовное расследование против экс-президента США Дональда Трампа о плате бывшей порноактрисе.



Об этом говорится в письме главного юрисконсульта окружной прокуратуры Лесли Дубек, которое оказалось в распоряжении CNN.



Письмо стало ответом на запросы республиканцев нижней палаты Конгресса, где те требовали у прокуратуры Манхэттена предоставить информацию о расследовании в отношении Трампа, чтобы провести собственное расследование действий прокуратуры.



Дубек утверждает, что у конгрессменов нет законных оснований для такого расследования, а их запросы на информацию "поступили только после того, как Дональд Трамп создал ложные ожидания, что его арестуют на следующий день, и его адвокаты, как сообщается, призвали вас вмешаться".



Заявления республиканцев о политической мотивированности расследования представитель прокуратуры Манхэттена называет безосновательными, отмечая, что обжаловать это юридически правильным путем можно было бы через суды Нью-Йорка.



Дубек также попросила членов Конгресса, инициировавших запросы, провести консультации с прокуратурой, чтобы обсудить, имеет ли Палата представителей США "легитимную законодательную" цель своих действий.



