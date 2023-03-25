



Проиранские силы в Сирии предупреждают об ответе на дальнейшие удары США

Проиранские силы в Сирии обладают "длинной рукой", чтобы ответить на дальнейшие нападении по их позициям, после взаимных ударов в Сирии за последние 24 часа. Об этом было сказано в онлайн-заявлении в поздно вечером в пятницу.



В заявлении, подписанном Консультативным комитетом Ирана в Сирии, говорится, что в результате ударов несколько бойцов были убиты и ранены, без указания их национальности.



“У нас есть возможность отреагировать, если наши центры и силы в Сирии станут мишенью”, — говорится в заявлении.



