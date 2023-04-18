



Насиловавший пожилых женщин приговорен к 156 годам лишения свободы

Мужчина, который переодевался в работника сферы обслуживания, чтобы обмануть пожилых женщин и заставить их открыть дверь, а затем совершить сексуальное насилие, был приговорен к более чем 156 годам тюремного заключения.



В марте Даррелл Гудлоу из Индианаполиса признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в изнасиловании в связи с нападением на восемь женщин в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года. По словам полиции, возраст его жертв варьировался от 58 до 78 лет.



Он также признал себя виновным по уголовному делу об убийстве домашнего животного. Власти утверждают, что он убил маленькую собаку, принадлежавшую трем сестрам - 67, 73 и 74 лет, которых он связал и изнасиловал в том же доме.



В пятницу верховный судья Мэрион Марк Д. Стоунер приговорил его к 156 с половиной годам лишения свободы.



В заявлении полиции от сентября 2021 года, в котором излагаются обвинения против Гудлоу, содержатся показания жертвы за жертвой о том, что мужчина силой врывался в их дома и угрожал им, иногда ножом, а затем насиловал их.