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Мужчина похитил беременную и три недели ее насиловал
16.12.2022 11:26 Аркадий Бочаровский

Мужчина похитил беременную и три недели ее насиловал

В штате Мичиган, США, судят 36-летнего Майкла Барахаса. Его обвиняют в похищении беременной женщины и сексуальном насилии над нею. В конце ноября преступник обманом заманил женщину и запер её в своём доме, принуждая к сексуальным контактам. С целью устрашения жертвы, Барахас заточил зубы и пугал женщину, угрожая перегрызть ей горло, если она откажется вступать в интимную связь с насильником. 

8 декабря женщине стало плохо и Барахас был вынужден вызвать скорую помощь. Прибывшая бригада оказала ей необходимую помощь, но сразу после выхода из дома врачи вызвали полицию. Прибывший на место шериф освободил жертву и арестовал Барахаса. На данный момент государственный обвинитель расследует все детали этого шокирующего дела. В случае, если вина Барахаса будет доказана, его ожидает пожизненное заключение. 
 

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